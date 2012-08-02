ТОП-10 (2 августа)

Украина запретила экспорт свиней из Запорожской области

На компенсацию населению убытков из-за АЧС выделено 483 тыс. грн

В Киеве подорожала аренда квартир

Fitch подтвердило рейтинги «Газпрома»

S&P подтвердило кредитный рейтинг Германии на самом высоком уровне

Доходы бюджета Украины в январе-июле выросли на 10,5%

Франция призывает G20 не допустить запрета на экспорт зерна из России и Украины

Moody's снизило рейтинг банка «Форум» до «B3»

Украина может полностью потерять ферросплавное производство

НБУ утвердил новую стратегию национальной системы электронных платежей

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Украина запретила экспорт свиней из Запорожской области

Украина запретила экспорт свиней и продукции из них из Запорожской области в связи со вспышкой на территории области заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимир Горжеев.

Он сообщил, что запрет начал действовать сегодня, 2 августа, и касается вывоза с территории Запорожской области живых свиней, свинины и продукции из нее. Он отметил, что в ходе переговоров с руководителями ветеринарных служб России и Беларуси достигнута устная договоренность о том, что Украина сама введет запрет на экспорт указанной продукции из Запорожской области и эти страны не будут вводить запрет на экспорт со всей территории Украины.

«Я сегодня говорил с Данквертом (руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт), и с главным инспектором ветеринарной медицины Беларуси, есть договоренность, пока что устная, что я сам введу запрет на совершение экспорта из Запорожской области. Мы договорились о том, что эти государства не будут вводить запрет на всю продукцию. Мы сами введем запрет на область, но это даст остальным 24 регионам экспортировать свою продукцию», - сообщил В.Горжеев.

Он также отметил, что на сегодня решается вопрос относительно запрета экспорта из Запорожской области другой животноводческой продукции, в частности молочной.

«Вопрос еще в стадии решения. То, что будет запрещен экспорт свинины и мясопродуктов из нее, это однозначно. Я хочу только переговорить о молочной продукции, как российская сторона к этому отнесется», - отметил В.Горжеев.

Он добавил, что пока что другие страны не вводили ограничения на экспорт продукции из Украины. «Пока что страны не принимали ограничительные меры к Украине», - отметил он.

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На компенсацию населению убытков из-за АЧС выделено 483 тыс. грн

Правительство выделило Запорожской облгосадминистрации 483,32 тыс. грн на компенсацию убытков за изъятых у населения свиней для ликвидации вспышки африканской чумы свиней в Запорожской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимир Горжеев.

Он сообщил, что решение о выделении средств из Государственного резервного фонда принято Кабмином на заседании 1 августа.

«Первого числа на заседании Правительства с голоса министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк вынес проект распоряжения, где идет речь о выделении из резервного фонда (…) Запорожской облгосадминистрации 483,322 тыс. грн для возмещения материального ущерба в связи с проведением противоэпизоотических мероприятий», - сообщил В.Горжеев.

По словам В.Горжеева, компенсация составит 18,18 грн за 1 кг живого веса. По его словам, это рыночная цена, которая на сегодня сложилась в регионе. При этом он отметил, что компенсация за изъятых поросят весом до 20 кг составит до 35 грн за килограмм живого веса. В.Горжеев сообщил, что изыматься на убой будут свиньи только в пределах населенного пункта, где было зафиксировано заболевание свиней африканской чумой — в с. Камышеватка Приморского района Запорожской области.

Он сообщил, что 1 августа до 22:00 у населения в с.Камышеватка было изъято 198 голов свиней, которые были умерщвлены и сожжены. Продолжается работа по изъятию свиней, а также по зачистке дворов от отходов, навоза и других остатков, и проводится дезинфекция.

Он выразил надежду, что благодаря компенсации убытков население не будет скрывать скот или колоть его для собственных потребностей, что впоследствии может спровоцировать новую вспышку АЧС.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой (АЧС). Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Кроме того, Украина запретила экспорт свиней и продукции из них из Запорожской области.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.

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В Киеве подорожала аренда квартир

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в июле 2012 года выросла на 2,04% (13 долл.) – до 649 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

При этом самым дешевым оставался Днепровский район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 406 долл./месяц, самым дорогим был Печерский район с арендной ставкой в 636 долл./месяц.

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 11 долл. – до 636 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 816 долл., 3-комнатных – на 10 долл., до 958 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 11 долл. – до 541 долл., 2-комнатных – на 26 долл., до 892 долл., 3-комнатных – на 15 долл. – до 1049 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл., до 409 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 522 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 750 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 13 долл. – до 504 долл., 2-комнатных – на 9 долл., до 617 долл., 3-комнатных – на 16 долл., до 767 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 14 долл. – до 463 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 614 долл., 3-комнатных – на 28 долл., до 744 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл. - до 424 долл., 2-комнатных – на 18 долл., до 579 долл., 3-комнатных – на 13 долл., до 737 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 12 долл., до 408 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 541 долл., 3-комнатных – на 16 долл., до 691 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл. – до 406 долл., 2-комнатных – на 9 долл., до 557 долл., 3-комнатных – на 11 долл. – до 663 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл., до 406 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 512 долл., 3-комнатных – на 9 долл., до 628 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 13 долл. – до 423 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 544 долл., 3-комнатных – на 13 долл., до 690 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве за январь-июнь 2012 года выросла на 11,58% (66 долл.) – до 636 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.

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Fitch подтвердило рейтинги «Газпрома»

Москва. Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ОАО «Газпром» в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB», приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «BBB», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «F3» и национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)».

Об этом УНИАН сообщили в Fitch Ratings.

Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте программы эмиссии долговых обязательств Gaz Capital S.A. и выпусков в рамках этой программы подтвержден на уровне «BBB». Кроме того, подтверждены рейтинги программы эмиссии долговых обязательств ООО «Газпром капитал» и выпусков в рамках этой программы: приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте «BBB» и национальный приоритетный необеспеченный рейтинг «AAA(rus)». Рейтинг программы эмиссии коммерческих бумаг Gazprom ECP SA подтвержден на уровне «F3». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный».

Рейтинги отражают ожидания Fitch, что «Газпром» продолжит получать преимущества от продаж газа на экспорт в Европу по долгосрочным контрактам с ценами, в основном увязанными с ценами на нефтепродукты, как минимум в среднесрочной перспективе. Fitch ожидает сохранения давления на ценовые условия по долгосрочным европейским контрактам «Газпрома» в краткосрочной-среднесрочной перспективе ввиду непростой экономической конъюнктуры, однако считает, что финансовая политика и производственные позиции компании обеспечивают достаточно гибкости, чтобы она могла пойти на ряд потенциальных уступок, не подвергая опасности свою кредитоспособность.

По мнению Fitch, контракты «Газпрома» дают необходимый баланс между большими потребностями в капитале по газовым проектам и потребностями клиентов в стабильных и надежных поставках газа. Кроме того, такие контракты становятся еще более важными на газовых рынках с ограниченной ликвидностью и масштабом, а также с концентрированной структурой поставок.

Fitch полагает, что позитивное влияние от либерализации газового рынка в России на финансовые показатели «Газпрома», вероятно, будет в значительной мере нивелировано ввиду ужесточения налогообложения газовой отрасли страны. Агентство ожидает, что на внутреннем рынке продолжится индексация цен на газ на уровне 15% в год в 2012-2014 гг., начало которой было перенесено на 1 июля 2012 г. вместо начала предыдущего года. В то же время, налог на добычу полезных ископаемых был повышен на 61% в 2011 г. относительно предыдущего года и на 115% в 2012 г., а в 2013 г. ожидается повышение еще на 14%. Fitch прогнозирует постепенное уменьшение объемов продаж «Газпрома» на внутреннем рынке ввиду повышения эффективности энергопользования в российской экономике и усиления конкуренции с независимыми газовыми компаниями.

Кроме того, Fitch ожидает, что финансовые показатели «Газпрома» будут подкреплены за счет постепенного перехода группы на рыночное ценообразование при продажах газа в странах бывшего СССР. Это должно поддержать денежный поток и генерирование EBITDA компании в среднесрочной перспективе.

Отмечается, что группа намерена инвестировать около 31-35 млрд долл. в год в период с 2012 по 2015 гг. Ежегодные капитальные вложения в газовый сегмент планируются на уровне 700-900 млрд руб. в 2012-2030 гг., из которых почти половина предназначена на трубопроводные проекты. Fitch считает, что риски реализации планов и перерасхода средств, свойственные масштабной инвестиционной программе «Газпрома», в некоторой степени сглаживаются за счет высокой степени гибкости капитальных вложений, так как компания может отложить свои проекты расширения в случае изменения рыночных условий, а также намерена поддерживать как минимум нейтральную позицию свободного денежного потока.

Кроме того, «Газпром» благоприятно смотрится в сравнении с крупными международными и российскими сопоставимыми компаниями на основании его сильного операционного профиля, на что указывают ведущие позиции в сегменте добычи газа в мире: на «Газпром» приходится 16% мировой добычи газа и 27-процентная доля европейского газового рынка по состоянию на 2011 г. Еще одним благоприятным фактором для бизнеса «Газпрома» является низкозатратная добыча, высокий показатель кратности запасов и хороший коэффициент замещения запасов. Fitch полагает, что дальнейшая географическая диверсификация за счет поставок газа в Китай и продаж СПГ еще более укрепит сильные позиции бизнеса группы.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» (РФ) - крупнейшая газовая компания мира, занимающаяся геологоразведкой и добычей газа, его транспортировкой и переработкой, а также реализацией газа в России и за ее пределами. Государство является крупнейшим акционером «Газпрома» - на его долю приходится 38,37% акций компании.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских - почти 60%.

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S&P подтвердило кредитный рейтинг Германии на самом высоком уровне

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's объявило о подтверждении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Германии на наивысшем уровне «ААА» со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг крупнейшей экономики Европы подтвержден на уровне «А-1+».

Как говорится в пресс-релизе, Германия обладает современной, диверсифицированной и конкурентоспособной экономикой, статусом крупного внешнего кредитора.

Standard&Poor's при этом похвалила власти Германии за проведение осторожного финансового курса и проявленную способность противостоять экономическим шокам.

Вместе с тем, другое международное рейтинговое агентство Moody's на прошлой неделе высказало озабоченность возможного влияния мирового экономического кризиса на немецкую экономику и снизило прогноз своего кредитного рейтинга Германии до «негативного».

Standard&Poor's, подтверждением рейтингов Германии, показало, что не разделяет этих опасений коллег.

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Доходы бюджета Украины в январе-июле выросли на 10,5%

По оперативным данным, за январь-июль 2012 года в общий и специальный фонды Государственного бюджета Украины поступило 186,5 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что на 17,7 млрд грн, или на 10,5% больше, чем за соответствующий период 2011 года.

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

По данным Госказначейства, в общий фонд госбюджета в январе-июле 2012 года поступило 160,2 млрд грн, что на 17,3 млрд грн, или на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

В специальный фонд госбюджета за январь-июль 2012 г. поступило 26,3 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

Также указывается, что за семь месяцев 2012 года возмещено налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 26,9 млрд грн, в том числе в автоматическом режиме - на сумму 14,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 366,621 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 317,408 млрд грн, расходы - 391,810 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 342,005 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.

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Франция призывает G20 не допустить запрета на экспорт зерна из России и Украины

Франция инициирует проведение заседание G20 с целью не допустить введения запрета на экспорт зерна из России и Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

«Очень важное событие — обращение президента Франции к руководителям стран G20 о том, чтобы провести в этом месяце срочное заседание и обговорить ситуацию на мировом рынке зерна. Это связано с тем, что мировые цены уже повысились на 40% и продолжают расти», - отметил он.

По словам Л.Козаченко, продолжающийся рост цен может создать сложную ситуацию не только для стран, страдающих от голода, но и для развитых стран. «Это может стать основанием для пересмотра своих решений украинским правительством. Но одно из условий, на которых настаивает Франция: ни Россия, ни Украина не должны ввести ограничения на экспорт зерна», - сообщил он.

Как заявляет Л.Козаченко, если это случится, то цены на мировых рынках могут вырасти в два раза, потому что именно в этом регионе сконцентрирован основной резерв мирового продовольственного зерна.

Как сообщал УНИАН. Во время правительственного заседания 31 июля Кабинет Министров и профильные общественные организации договорились согласовывать объемы экспорта зерна на 2012-2013 маркетинговый год (МГ, июль 2012 – июнь 2013).

Об этом говорится в Дополнении к Меморандуму о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и субъектами хозяйствования – экспортерами зерна от 11 октября 2011 года.

«Объемы экспорта на 2012-2013 МГ должны быть определены и согласованы в письменной форме на 1 сентября 2012 года», - говорится в Дополнениях. Отмечается, что документ предусматривает продление действия подписанного Меморандума между правительством и участниками зернового рынка на текущий МГ – до 1 июля 2013 года. Документом предусмотрено совместно определять и согласовывать объемы экспорта зерна на основе предварительного баланса зерновых. В случае возможного введения ограничения экспорта зерна Минагропрод должен информировать участников рынка за 2 месяца до этого.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк подчеркнул, что в случае, если будет проэкспортировано свыше 80% зерновых из задекларированного объема, Минагропрод и участники зернового рынка будут собираться и принимать решение относительно дальнейших действий.

При этом министр подчеркнул, что на сегодня никаких предпосылок для ограничения экспорта зерна нет – урожай зерна и переходящие запасы будут достаточными для обеспечения внутреннего рынка и экспортного потенциала.

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Moody's снизило рейтинг банка «Форум» до «B3»

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило понизило долгосрочный депозитный рейтинг банка «Форум» в национальной валюте с «В2» до «В3», прогноз рейтинга «негативный», говорится в сообщении агентства.

Также понижен рейтинг по национальной шкале с уровня A3.ua до Baa3.ua.

В сообщении указывается, что снижение рейтинга вызвано планами Commerzbank продать свою долю в банке «Форум» украинскому «Смарт-холдинг».

Как сообщал УНИАН, в конце июля подконтрольный украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому «Смарт-холдинг» сообщил о достижении соглашения с немецким банком Commerzbank AG о приобретении 96% акций украинского банка «Форум».

Покупатель не называет сумму сделки, ссылаясь на договоренность о неразглашении ее условий.

В настоящее время соглашение о сделке находится на этапе согласования в регуляторных органах.

В середине июня Moody's снизило долгосрочный депозитный рейтинг банка «Форум» в национальной валюте с «В1» до «В2», прогноз рейтинга «негативный». Рейтинг был снижен, среди прочего, в связи с тем, что Moody's ожидал снижения важности для материнского Commerzbank операций в Украине.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2012 года составили 10,47 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 6,29 млрд грн, обязательства - 7,84 млрд грн, уставный капитал - 5,93 млрд грн, собственный капитал – 1,5 млрд грн.

Банк «Форум» (Киев) в январе-июне 2012 года получил 2,6 млн грн прибыли против 549,37 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Немецкий Commerzbank на 1 апреля 2012 года владел 96,0635% акций банка «Форум».

«Смарт-холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство.

Стратегия «Смарт-холдинга» направлена на эффективное управление диверсифицированным портфелем активов группы путем увеличения его стоимости в долгосрочной перспективе и поиска новых направлений для развития бизнеса. Инвестиционная деятельность «Смарт-холдинга» сфокусирована на инвестициях как в Украину, так и в страны СНГ и Восточной Европы.

«Смарт-холдинг» участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора.

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Украина может полностью потерять ферросплавное производство

Украина может полностью потерять ферросплавное производство и государство не может или не хочет принять меры для изменения ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в четверг, 2 августа, на пресс-конференции в Запорожье председатель Совета директоров Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), председатель правления ПАО «Запорожский завод ферросплавов» Павел Кравченко.

«На сегодняшний день в Верховной Раде лежит законопроект, которым предлагается отменить 5% ввозную пошлину на ферросплавы. Если в сентябре его примут, то Украина лишится ферросплавного производства как такового. Отечественным ферросплавщикам невозможно успешно конкурировать с мировыми производителями ферросплавов, имея тариф на электроэнергию в несколько раз выше, чем у конкурентов и абсолютно не имея никакой защиты со стороны государства», - заявил П.Кравченко. При этом он отметил, что на сегодняшний день для украинских производителей ферросплавной продукции цена 1 мегаватта электроэнергии составляет 92,6 долл., тогда как в США его цена для отечественных производителей 25 долл., в Грузии – 30 долл., в Казахстане – 20 долл., в Индии и ЮАР – 70 и 65 долларов за мегаватт, соответственно.

По словам П.Кравченко, представители отрасли пытаются решить проблему тарифов на электроэнергию уже больше года, но безуспешно.

«Государство не только не хочет или не может предложить собственный вариант решения проблемы, но и не рассматривает варианты, предлагаемые производителями, – оно просто повернулось к ферросплавщикам спиной».

Очередным проявлением такого положения дел П.Кравченко назвал визит премьер-министра Украины Николая Азарова в Запорожскую область. По его словам, «в ходе визита должен был состояться круглый стол с руководителями и акционерами ряда крупнейший предприятий области – бюджетонаполняющих предприятий, которые из-за, мягко говоря, «непонятной» государственной политики сейчас находятся в состоянии остановки или не грани остановки производства».

«Люди приехали, привезли предложения, планировали решить проблемы, восстановить производства, вернуть людей на рабочие места, а Н.Азаров этот запланированный круглый стол просто взял и отменил», - констатировал П. Кравченко.

По его словам, в результате подобного бездействия власти, ситуация в ферросплавной отрасли продолжает развиваться таким образом, что «уже в сентябре 2012 года Стахановский завод ферросплавов будет вынужден остановить 50% мощностей, а Запорожский завод ферросплавов уже сейчас, несмотря на внедрение самых современных энергосберегающих проектов, на грани полной остановки производства».

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.

В 2011 г. предприятие сократило относительно 2010 г. объемы производства ферросплавов на 29,25% - до 300,127 тыс. тонн.

По данным официальной отчетности, ЗЗФ завершил 2011 г. с чистым убытком в объеме 759 млн грн против 105 млн грн прибыли по итогам 2010 г.

ПАО “Стахановский завод ферросплавов” (Луганская область) производит ферромарганец, ферросиликомарганец и ферросилиций. Среднегодовая производственная мощность завода составляет 220 тыс. тонн ферросплавов.

ПАО «Стахановский завод ферросплавов» за 2011 г. сократило относительно 2010 г. производство на 5,2%, или на 11,5 тыс. тонн, - до 208,3 тыс. тонн продукции.

По данным официальной отчетности, СЗФ завершил 2011 г. с чистым убытком в размере 235 млн грн против 5,5 млн грн чистой прибыли по итогам 2010 г.

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НБУ утвердил новую стратегию национальной системы электронных платежей

Национальный банк Украины утвердил новую стратегию развития Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП), в частности, предусматривающую перевод системы на EMV-платформу, позволяющую использовать карты системы во всех POS-терминалах и банкоматах страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор генерального департамента информационных технологий и платежных систем НБУ Наталья Синявская в ходе заседание пресс-клуба на тему: «Бой с тенью: зачем ограничивать наличные расчеты?».

«Была принята стратегия развития НСМЭП, и в ближайшее время развитие системы будет происходить на так называемой EMV-платформе. Это открытые международные стандарты, которые используются и Visa и MasterCard», - сказала Н.Синявская.

По ее словам, переход НСМЭП на EMV-платформу позволит использовать карты платежной системы во всех банкоматах и терминалах Украины.

«Это международный стандарт, который позволит принимать карты НСМЭП в любой торговой точке, оборудованной POS-терминалом, и в любом банкомате», - отметила Н.Синявская.

Она считает, что переход на EMV-платформу НСМЭП может завершить уже в течение года.

«Это наши перспективы, мы к этому идем. Сейчас не могу точно сказать сроки, когда это будет реализовано, потому что достаточно сложный подготовительный период, но думаю, в ближайший год это будет 100% сделано», - сказала банкир.

Справка УНИАН. Национальная система массовых электронных платежей (НСМЭП) - внутригосударственная, общенациональная платежная система, создана по инициативе Национального банка, работает в режиме промышленной эксплуатации с 2004 года.

По данным сайта Нацбанка, членами и участниками НСМЭП являются около 60 банков и около 10 небанковских учреждений. Банками-членами НСМЭП эмитировано около 3 млн платежных карточек, установлено около 6 тыс. единиц терминального оборудования.

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