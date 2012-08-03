ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Как удобнее объезжать закрытую на ремонт Почтовую площадь» пишет: Коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничила движение на Набережном шоссе от моста Метро до Боричева спуска и на Набережно-Крещатицкой улице — от Боричева спуска до улицы Андреевской до 1 мая 2013 года в связи с реконструкцией развязки на Почтовой площади. В связи с этим "Дело" публикует удобные маршруты объездов проблемных участков дороги…

http://delo.ua/ukraine/kak-udobnee-obezzhat-zakrytuju-na-remont-pochtovuju-ploschad-182479/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Спрос рождает снижение» пишет: в Трубно-колесной компании "Интерпайп" в очередной раз понижают ставки пошлин на импорт бесшовных труб в ЕС. Еврокомиссия передала Совету ЕС проект решения об их снижении с 17,7% до 13,8%. Такой шаг со стороны ЕС эксперты называют своевременным — спрос на трубы на европейском рынке начнет расти уже в IV квартале. Опытом "Интерпайпа" могут воспользоваться и другие производители, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1993956

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Газета «Сегодня» в материале «В киевских поликлиниках начались реформы — пациенты готовят митинг» пишет: Медицинская реформа началась полным ходом по всему Киеву. Отныне не только в Днепровском и Дарницком районах поликлиники превращают в Центры первичной медикосанитарной помощи и Диагностические центры, но и в остальных восьми районах. Новинка вызвала массу возмущений среди киевлян, что они даже грозятся устроить митинг…

http://www.segodnya.ua/news/14419560.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Закон о портах: каково будет инвесторам "на квартире" у госадминистрации» пишет: Закон о морских портах меняет понятие, что есть порт - из государственного предприятия порт становится территориальной административной единицей. Инвесторы опасаются - не произойдет ли перераспределение собственности…

http://economics.unian.net/rus/detail/135723

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Также сайт «УНИАН-экономика» публикует материал «Вбросят ли инвесторы деньги в "перевернутый стакан" украинской экономики», в котором пишет: Отечественная экономика свидетельствует – наихудшие прогнозы не сбылись и она пока еще не перешла в лучший макроэкономический мир. Впрочем, в Европе – кризис, у нас – выборы. Имеет ли Украина достаточно оснований, чтобы ожидать возвращения на фондовый рынок по крайней мере части нерезидентов? По просьбе УНИАН комментируют эксперты...

http://economics.unian.net/rus/detail/135743

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Российские СМИ

«Ведомости» в публикации «РЖД и «Транснефть» обвиняют друг друга в пробках на Транссибе» пишут: Нефть в экспортной системе ВСТО может закончиться, но не из-за нехватки цистерн для ее перевозки, а, наоборот, из-за их переизбытка. Пустые цистерны для нефти забили железнодорожные пути и даже мешают движению по Транссибу. Две транспортные монополии — РЖД и «Транснефть» опасаются коллапса и перекладывают вину друг на друга…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2480781/probki_pod_nahodkoj

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Также «Ведомости» в публикации «Участник «списка Магнитского» попросил защиты в Высоком суде Лондона» пишут: Высокий суд Лондона получил неожиданный иск. Защитить его честь и достоинство просит участник «списка Магнитского» следователь Павел Карпов. Ответчики — работодатели покойного Сергея Магнитского, которые вот уже несколько лет публично называют Карпова членом банды, ответственной за смерть Магнитского…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2480771/rossijskoe_sledstvie_idet_v_londonskij_sud

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«Ведомости» в публикации «Акции Facebook впервые упали ниже $20» пишут: Бумаги соцсети дошли до $19,82, потеряв почти 48% с момента IPO; теперь аналитики гадают, как скажется на цене акций истечение моратория на продажу этих бумаг инсайдерами…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/2483381/akcii_facebook_vpervye_upali_nizhe_20

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Издание «Известия» в публикации «Домодедово обвиняет Росавиацию в саботаже» пишет: Росавиация и Минтранс, задерживая с принятием решений по частному аэропорту Домодедово, помогают государственным — Шереметьево и Внуково…

http://izvestia.ru/news/532044

(УНИАН)