Азаров: визит Путина и ратификация договора о ЗСТ СНГ не связаны между собой

Премьер-министр Украины Николай Азаров никак не связывает ратификацию Украиной договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ с визитом Президента России Владимира Путина, который прошел за несколько дней до ратификации документа.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью центральным телеканалам страны, которое транслирует Первый национальный телеканал.

«Странно связывать визит Путина с ратификацией. Можно, конечно, провести параллели. Но поскольку я знаю, о чем шла речь на этих переговорах (президентов Украины и РФ – УНИАН), могу вас заверить, что никакой параллели на самом деле нет», - сказал премьер. При этом он отметил, что общественное мнение по поводу последствий, которые принесет Украине действие данного договора, в стране, как обычно, разделилось.

«Общественное мнение у нас в Украине всегда, как водится, разделилось. Некоторые, в основном националистического направления, говорят, что это невыгодно, другие говорят, что это выгодно. А где же истина? А истина, как всегда, находится посередине», - сказал Н.Азаров. Он отметил, что еще в октябре 2011 года после подписания документа говорил, что он не идеальный, однако, по большому счету, Украина заинтересована в его подписании.

«Я сказал о том, что договор несовершенен. Да, в нем есть моменты, которые нас не устраивают. Это я сказал в октябре после подписания этого договора. Но, по большому счету, он отвечает нашим интересам, он решает вопросы развития нашей экономики, и поэтому этот договор позитивен и его надо ратифицировать… Именно в интересах Украины было поставить четкие рамки в торговле в рамках содружества, избежать возможности проявления волюнтаризма, когда хотят - дают нам квоты, хотят - не дают, хотят - вводят какие-то ограничения на товары, хотят - не вводят. И все это зависит от какого-то политического момента. Поэтому именно Украина очень долго и упорно боролась за то, чтобы наконец появился вот такой договор», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что инициатором такого договора была именно Украина.

Как сообщал УНИАН, ВР 30 июля ратифицировала договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

Украина имела замечания к Договору о зоне свободной торговли с СНГ, которые заключались в неравенстве условий, касающихся введения торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества. Неравные условия определены дополнением № 6 к документу.

24 июля Президент Украины В.Янукович внес в Верховную Раду Украины проект закона “О ратификации Договора о зоне свободной торговли” в рамках СНГ.