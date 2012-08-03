ТОП-10 (3 августа)

Азаров: в Украине за 7 месяцев зафиксирована нулевая инфляция

Экономика Украины за 2 года выросла на 12,5% и почти вернулась на докризисный уровень - Азаров

Минфин в августе не будет размещать индексированные и валютные ОВГЗ

Минфин выпустит валютные казначейские обязательства для населения

На разработку Скифского участка Черноморского шельфа подано 2 заявки, Форосского - ни одной

Украина в сентябре вернет МВФ 1 млрд долларов

Янукович одобрил осуществление эмиссии казначейских обязательств в валюте

НКРСИ утвердила порядок осуществления госнадзора за рынком телекоммуникаций

Россия ужесточает контроль на границе с Украиной из-за вспышки АЧС

Азаров напомнил Бразилии о финансировании строительства космодрома Алкантара

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Азаров: в Украине за 7 месяцев зафиксирована нулевая инфляция

В Украине за январь-июль 2012 года зафиксирована нулевая инфляция.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью центральным телеканалам страны, которое транслирует Первый национальный телеканал.

«В этом году она (инфляция – УНИАН) на сегодняшний день пока нулевая», - сказал он.

Напомним, что официально данные по инфляции в июле и с начала года Госстат дает не позднее 6 августа.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июне 2012 года по сравнению с маем потребительские цены снизились на 0,3%, против июня 2011 года - на 1,2%

Инфляция в январе-июне 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,2%, с начала 2012 г. (июнь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,1%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

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Экономика Украины за 2 года выросла на 12,5% и почти вернулась на докризисный уровень - Азаров

Экономика Украины за 2 последних года после серьезного падения в 2009 году выросла на 12,5% и почти вернулась на докризисный уровень, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.Азаров отметил, что рост экономики происходил на фоне продолжающегося финансово-экономичесмкого кризиса и ослабления ситуации в еврозоне.

«В 2009 году, мы все помним, был спад производства, дефицит бюджета и т. д. За эти два года экономика выросла на 12,5% и почти вернулась на докризисный уровень. Значит правительству удалось стабилизировать ситуацию, удалось вывести страну на развитие в непростых условиях, когда везде в мире продолжался финансово-экономический кризис, и мы знаем, какая сейчас ситуация в Европейском Союзе происходит».

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Минфин в августе не будет размещать индексированные и валютные ОВГЗ

Министерство финансов Украины в августе не намерено размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет.

Об этом говорится в Графике размещения ОВГЗ на август 2012 года, обнародованном на сайте министерства. Как свидетельствуют предыдущие месяцы, в график могут вноситься изменения. Так, за июль т.г. он изменялся трижды, за июнь — дважды, и т.д.

Намерения приостановить продажу валютных ОВГЗ обнародованы после того, как Минфину удалось удовлетворить потребность в валютных ресурсах за счет размещения 18 июля 2012 года еврооблигаций на 2 млрд долл.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, от продажи правительственных бумаг в январе-июле в бюджет удалось привлечь 65,475 млрд грн, в т.ч. за счет продажи ОВГЗ — 49,489 млрд грн, еврооблигаций — 15,986 млрд грн.

На погашение госдолга за указанный период было направлено по внутренним обязательствам — 19,091 млрд грн, по внешним — 13,749 млрд грн, а на расходы по обслуживанию — 8,816 млрд грн и 3,724 млрд грн соответственно.

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Минфин выпустит валютные казначейские обязательства для населения

Валютные казначейские обязательства (КО), номинированные в долларах США, будут выпущены Министерством финансов Украины в конце сентября - начале октября т.г.

Об этом заявил директор генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины Алексей Ткаченко, сообщается на сайте ведомства.

“Планируется их выпуск на конец сентября — начало октября. Решение уже принято, но это связано с тем, что нужно еще напечатать эти казначейские обязательства”, - сказал А.Ткаченко.

По его словам, первичное размещение будет проводиться через “Ощадбанк”. Кроме того, банк будет проводить двустороннюю котировку этих бумаг как на их продажу, так и на покупку. При этом банкир заверил, что цена досрочного обратного выкупа КО может отличаться от цены продажи максимум на 1%. Доходность бумаг может быть на уровне 8-10% годовых.

КО будут выпущены в бумажной форме номиналом 500 долл. Они будут безыменными со сроком обращения два года с полугодовым купоном.

Ранее Нацбанк заявлял о том, что не видит угроз для экономики от выпуска внутренних валютных правительственных обязательств.

Как сообщал УНИАН, в начале июля парламент разрешил осуществлять эмиссию казначейских обязательств Украины в иностранной валюте для населения, приняв соответствующий закон «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно казначейских обязательств». Документом были внесены поправки в Налоговый кодекс, согласно которым инвестиционный доход по КО освобождается от налогообложения.

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На разработку Скифского участка Черноморского шельфа подано 2 заявки, Форосского - ни одной

Министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий заявил, что будущий победитель, которому достанется право на разработку находящегося на шельфе Черного моря Скифского месторождения, должен будет уплатить в бюджет Украины рекордную сумму бонуса - 2,4 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, у организаторов конкурса были сомнения относительно того, состоится ли конкурс.

«Это первый случай. Раньше таких бонусов в мировой практике не существовало. И поэтому были некоторые моменты, когда мы нервничали, состоится ли вообще конкурс. Ну, сейчас все переживания позади», - отметил Э.Ставицкий.

Он уточнил, что компания-победитель будет известна в течение месяца.

На участие в конкурсе по разработке Скифского нефтегазоносного участка, расположенного на шельфе Черного моря, подано две заявки, на Форосский участок заявок от претендентов не поступило.

Первая заявка поступила от компании "LUKOIL Overseas Ukraine B.V. ". Вторую заявку оформили совместно сразу четыре компании - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

Разработка месторождения будет вестись согласно соглашению о разделе продукции (СРП).

По оценкам правительства, общие инвестиции в Скифский участок (глубоководный шельф Черного моря) площадью 16 тысяч квадратных километров оцениваются в 10-12 миллиардов долларов. Прогнозируемый ежегодный объем добычи газа - до 3-4 миллиардов кубометров.

Общие инвестиции в Форосский участок площадью 13 тысяч квадратных километров оцениваются в 8-10 миллиардов долларов. Прогноз по добыче - до 2-3 миллиардов кубометров в год.

На фоне безрезультатных переговоров с Россией о снижении стоимости импортируемого газа Украина поставила цель нарастить собственную добычу газа и нефти.

В мае Украина провела конкурсы на заключение СРП по Юзовскому и Олесскому месторождениям сланцевого газа, победителями которых признаны компании Shell и Chevron соответственно.

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Украина в сентябре вернет МВФ 1 млрд долларов

Украина в сентябре выплатит Международному валютному фонду 1 миллиард долларов по кредиту stand-by 2008 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью центральным телеканалам страны, которое транслирует в пятницу, 3 августа, Первый национальный телеканал.

"Мы только недавно вернули 1,5 миллиарда долларов кредита, и вот сейчас в сентябре будем возвращать еще один миллиард", - сказал он.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года МВФ принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

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Янукович одобрил осуществление эмиссии казначейских обязательств в валюте

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 5034-VI «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно казначейских обязательств».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно казначейских обязательств».

Законом предусмотрено, что номинальная стоимость казначейских обязательств Украины может быть определена в национальной или иностранной валюте.

Продажа, выплата денежного дохода и погашение казначейских обязательств Украины осуществляется в национальной или иностранной валюте в соответствии с условиями их размещения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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НКРСИ утвердила порядок осуществления госнадзора за рынком телекоммуникаций

На очередном заседании Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утвержден Порядок осуществления государственного надзора за рынком телекоммуникаций. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Согласно сообщению, принятия данного документа «является очередным шагом в направлении усовершенствования законодательства» в части осуществления государственного надзора за выполнением законодательства о телекоммуникациях.

В данное время государственный надзор за рынком телекоммуникаций регламентирован решением НКРС Украины "Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора за рынком телекоммуникаций" от 27.10.06 г. № 426, которое зарегистрировано в Минюсте 17.11.06 г. под № 1207/13081. В настоящее время нормы этого документа не согласовываются с рядом норм Закона Украины «О телекоммуникациях» в результате внесения в последний изменений Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно национальных комиссий, которые осуществляют государственное регулирование естественных монополий, в сфере связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг», а в некоторых положениях противоречат данным законам.

В начале текущего года в НКРСИ был разработан проект Порядка осуществления государственного надзора за рынком телекоммуникаций, который удовлетворяет нормам действующего законодательства. Проект Порядка был принят за основу решением комиссии № 89 от 23.02.2012 г. и прошел общественное обсуждение.

В утвержденном в пятницу, 3 августа, НКРСИ Порядке осуществления государственного надзора за рынком телекоммуникаций, в частности, определены: порядок организации государственного надзора за рынком телекоммуникаций; порядок проведения плановых и внеплановых проверок и основные задания государственного надзора, среди которых, - контроль за качеством телекоммуникационных услуг, за наличием предусмотренных законом лицензий и других разрешительных документов, проверка выполнения операторами, провайдерами телекоммуникаций лицензионных условий законодательства, стандартов, других нормативных документов в сфере телекоммуникаций, предотвращение, выявление и устранение нарушений законодательства субъектами рынка телекоммуникаций во время осуществления их деятельности. Порядком определены также права и обязанности субъектов рынка телекоммуникаций и комиссии при осуществлении государственного надзора.

Проект решения НКРСИ «Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора за рынком телекоммуникаций» будет направлен комиссией для согласования в Государственную службу Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.

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Россия ужесточает контроль на границе с Украиной из-за вспышки АЧС

Москва. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение ужесточить контроль в пунктах пропуска через государственную границу России в Белгородской области в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Принято решение усиления контроля в пунктах пропуска через государственную границу. Управление Россельхознадзора по Белгородской области заострило внимание на необходимости ввода жесткого контроля за перемещением продукции животного происхождения в ручной клади пассажиров, следующих из Украины и, в частности, Запорожской области, где зарегистрирован очаг АЧС», - говорится в сообщении.

Кроме этого, заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов направил в территориальные управления ведомства письмо, в котором указано, что «запрещается транзит через Запорожскую область свинины на/через территорию Российской Федерации, независимо от способа их упаковки и видов транспорта».

Также он поручил обеспечить проведение полного ветеринарного досмотра подконтрольных грузов, следующих из Украины всеми видами транспорта в установленном порядке (в том числе ручной клади, багаже, почтовых отправлениях), в целях недопущения запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию продукции.

Напомним, что Беларусь с 3 августа запретила ввоз свинины из Запорожской области из-за распространения в регионе африканской чумы свиней.

Как сообщал УНИАН, Украина запретила экспорт свиней и продукции из них из Запорожской области в связи со вспышкой на территории области заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней – высококонтагиозное заболевание, протекающее в острой форме, характеризующееся быстрым течением и большой смертностью животных (98-100%). Средств лечения и специфической профилактики данной болезни нет.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

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Азаров напомнил Бразилии о финансировании строительства космодрома Алкантара

Премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил бразильской стороне о финансировании строительства космодрома Алкантара в рамках украинско-бразильского проекта по созданию космического ракетного комплекса "Циклон-4".

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, соответствующее заявление Н.Азаров сделал в ходе встречи в пятницу, 3 августа, с министром науки, технологий и инноваций Бразилии Марком Антонио Рауппом.

"Наше сотрудничество в космической отрасли в рамках программы" Циклон-4 "на пусковом центре Алкантара вступает в завершающую стадию, поэтому мы хотим обратить ваше внимание на необходимость положительного решения бразильской стороны относительно финансирования строительства объекта. Со своей стороны, хочу вас проинформировать о том, что практически завершена разработка пускового стола. И вы сегодня сможете посетить Днепропетровский завод (КБ "Южное") и собственными глазами увидеть это оборудование", - сказал Н.Азаров.

Он напомнил, что по проекту "Циклон-4" украинская сторона осуществляет разработку и изготовление наземного технологического оборудования, которое необходимо для выполнения полного комплекса работ с ракетой-носителем на пусковом центре Алкантара в процессе подготовки к запуску украинской ракеты-носителя "Циклон-4". В то же время бразильская сторона осуществляет строительство капитальных сооружений и коммуникаций на всех объектах наземного комплекса.

Глава правительства добавил, что уже сейчас специалисты обеих стран приступили к обсуждению совместной разработки и создания ракеты-носителя нового поколения "Циклон-5" и кооперации по созданию спутников.

"Чрезвычайно интересна совместная разработка ракетоносителя нового поколения "Циклон-5" и кооперация в создании спутников и моторостроении, также мы готовы сотрудничать с бразильской стороной по созданию совместных предприятий, которые будут выпускать продукцию по украинским технологиям", - отметил Н.Азаров.

В свою очередь, М.Раупп отметил, что положительный опыт сотрудничества Украины и Бразилии в космической отрасли необходимо распространять и на другие сферы. "Наши перспективы развития космической отрасли являются чрезвычайно перспективными - необходимо этот положительный опыт распространять и на другие сферы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, запуск ракеты «Циклон-4» с бразильского космодрома Алкантара, изначально запланированный на 2011 год, неоднократно переносился из-за проблем с финансированием. В январе 2011 года председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко заявлял о том, что проект может быть сорван в связи с тем, что украинское правительство своевременно не выделило для его реализации бюджетные средства. 5 апреля 2011 года Верховная Рада приняла закон, которым в Бюджетный кодекс были внесены изменения, необходимые для решения вопроса финансирования обязательств Украины в рамках проекта «Циклон-4».

Ранее также сообщалось, что в Бразилии были задержки со строительством космодрома «Aлкантара» из-за неблагоприятных погодных условий, а также из-за смены власти в стране.

Справка УНИАН. Договор между Украиной и Бразилией о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара подписан 21 октября 2003 года. Строительство комплекса в Бразилии началось в сентябре 2010 года, финансирование проекта осуществляется пополам украинской и бразильской сторонами. Общая стоимость проекта оценивается почти в 500 млн долл. Проектом предусмотрено создание космического пускового центра на территории действующего бразильского космодрома Алкантара. Первый пуск ракеты-носителя "Циклон-4" запланирован на конец 2013 года.

«Циклон-4» является улучшенным вариантом трехступенчатой ракеты-носителя «Циклон-3», предназначенной для оперативного и высокоточного выведения на круговые, геостационарные и солнечно-синхронные орбиты космических аппаратов различного назначения с космодрома в Алкантаре. Он позволит выводить спутники массой до 5,5 т на круговую орбиту высотой 500 км и массой до 1,8 т – на геопереходную орбиту.

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