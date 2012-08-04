Генассамблея ООН приняла резолюцию по Сирии

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла в пятницу, 3 августа, резолюцию по Сирии.

Как передает "РИА Новости", резолюцию поддержали 133 страны, против проголосовали 12, воздержалась 31 страна.

Инициированная изначально Саудовской Аравией резолюция претерпела значительные изменения в процессе подготовки, из нее были изъяты выдвинутые Лигой арабских государств призывы к санкциям против Сирии и уходу президента Башара Асада. Тем не менее, в тексте преобладает осуждение сирийских властей, а не вооруженной оппозиции, которая добивается свержения правительства.

Резолюция ГА ООН, в отличие от резолюций Совета Безопасности, носит исключительно рекомендательный и декларативный характер.

В частности, в документе содержится просьба к специальному представителю ООН и Лиге арабских государств в Сирии "сфокусироваться на мирном механизме осуществления перехода к плюралистическому, демократическому гражданскому государству с равенством в гражданских правах и свободах".

В настоящее время пост спецпосланника занимает бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, мандат которого заканчивается 31 августа. Накануне он заявил, что не останется на этом посту в случае продления мандата.

В результате конфликта в Сирии, начавшегося в марте 2011 года, погибли, по данным представителей ООН, свыше 16 тысяч человек.