Украинская консульская служба в Неаполе подтверждает задержание Мельниченко

Министерство внутренних дел Украины еще не имеет официального подтверждения от коллег из итальянского бюро Интерпола относительно задержания в Неаполе бывшего охранника экс-президента Леонида Кучмы Николая Мельниченко, однако украинское консульство в Неаполе подтверждает факт его задержания.

Об этом УНИАН сообщило в УСО МВД Украины.

«Итальянский Интерпол еще не направил нам официальное подтверждение задержания Мельниченко, однако украинское консульство в Неаполе этот факт подтверждает – что он (Мельниченко) действительно был задержан в рамках объявления его в международный розыск», - отметили в МВД, подчеркнув, что задержание еще не означает ареста.

В то же время, в МВД отметили, что украинское консульство сейчас не уточняет, когда именно и при каких обстоятельствах произошло задержание Н.Мельниченко.

Как сообщал УНИАН, бывший майор Управления государственной охраны Н.Мельниченко задержан вчера, 3 августа, в Италии – в аэропорту Неаполя.Об этом изданию «Левый берег» сообщил сам М.Мельниченко.

Он информировал, что был задержан по ордеру, выданному украинским Интерполом, сразу после прибытия рейса из Вашингтона. По словам Н.Мельниченко, он заявил о готовности пройти процедуру экстрадиции в Украину. После задержания Н.Мельниченко доставлен в эмиграционную тюрьму.

Справка УНИАН. В конце декабря 2011 года Печерский районный суд Киева признал законными постановления Генеральной прокуратуры от 2001 года о возбуждении уголовных дел против Н.Мельниченко.

16 февраля 2012 года стало известно, что Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Н.Мельниченко и его защиты, оставив в силе решение Печерского райсуда.