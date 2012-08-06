Curiosity успешно совершил посадку на Марсе и передал первый снимок

Марсоход Curiosity после восьмимесячного перелета совершил успешную посадку в районе кратера Гейла на Марсе, сообщает НАСА.

Специалисты центра управления полетами в калифорнийской Пасадене криками радости встретили успешную посадку. Служебная камера, установленная на марсоходе, уже передала первый снимок с Марса, на котором видно колесо ровера, стоящее на грунте, передает РИА "Новости".

Самая критическая и опасная часть экспедиции завершена. Теперь Curiosity - самый большой и самый сложный научный аппарат на поверхности Марса - будет постепенно включать свои научные приборы, чтобы вести детальные геологические и геохимические исследования, изучать атмосферу и климат планеты, искать воду и ее следы, органические вещества. Эти данные помогут определить - был ли когда-то Марс пригоден для жизни, и есть ли на нем места, пригодные для жизни сейчас.