Анонс на 6 августа

06.08.2012 Пресс-конференция о запрете рекламы табака Киев поздравляет призера «Новой волны-2012» Азаров посетит автошколу

* Пресс-конференция на тему: "Запрет рекламы табака: общественность и Государственная инспекция по защите прав потребителей объединяют усилия для выполнения антитабачного законодательства". Участники: Сергей Орехов, председатель Госинспекции по защите прав потребителей Украины; Ольга Соколова, зам.председателя Госинспекции по защите прав потребителей Украины; Николай Полищук, экс-министр здравоохранения. * Председатель КГГА Александр Попов поздравит призера «Новой волны-2012» Маричку Яремчук. * Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит автошколу по подготовке водителей транспортных средств. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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