ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Минфин нацелился на валюту украинцев «под подушками» пишет: правительство в конце сентября - начале октября выпустит валютные казначейские обязательства для населения. Несмотря на предлагаемые по этим бумагам конкурентные процентные ставки, эксперты сомневаются в значительном спросе на них со стороны украинцев…

http://delo.ua/finance/minfin-nacelilsja-na-valjutu-ukraincev-pod-podushkami-182598/

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Также «Дело» в публикации «Украина может лишиться крупнейшего ферросплавного производства» пишет: в сентябре 2012 года Стахановский завод ферросплавов будет вынужден остановить 50% мощностей, а Запорожский завод ферросплавов уже сейчас на грани полной остановки производства…

http://delo.ua/business/ukraina-mozhet-lishitsja-krupnejshego-ferrosplavnogo-proizvodstva-182513/

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«Дело» в публикации «Италия пока не просит финпомощи у ЕС» пишет: глава Центрального Банка Италии Иньяцио Виско заявил в воскресенье, что не видит необходимости в запросе о финансовой помощи у Евросоюза…

http://delo.ua/world/italija-poka-ne-prosit-finpomoschi-u-es-182602/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Гостиный двор подготовили к приватизации», в котором пишет: Виктор Янукович подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты для способствования ипотечному кредитованию". Одним из пунктов переходных положений документа значится исключение Гостиного двора в Киеве (Контрактовая площадь, 4) из перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации…

http://www.kommersant.ua/doc/1996073

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Больше взять нечего», в котором пишет: государство в июле получило наименьший доход с начала года - в общий фонд госбюджета поступило 18,9 млрд грн, что на 3 млрд грн меньше, чем в июле минувшего года. Это подтверждает факт охлаждения украинской экономики, но есть и альтернативное мнение. Сокращение доходов в июле эксперты объясняют тем, что в июне доходы бюджета были увеличены на 8 млрд грн, в том числе за счет фискального давления на бизнес. Значит, падение налоговых поступлений, возможно, неизбежно и в августе…

http://www.kommersant.ua/doc/1996078

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Газета «Сегодня» в материале «Кто и по чьей протекции идет в нардепы в Украине» пишет: в Верховную Раду идут отцы, жены и братья известных госдеятелей, политологи дали свою оценку этому факту…

http://www.segodnya.ua/news/14420571.html

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Также «Сегодня» в публикации «К зиме картошка подорожает на 30% - эксперт» пишет: до октября цены на корнеплод останутся прежними, уверяет специалист…

http://www.segodnya.ua/news/14420592.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Правительство облегчит ввоз дорогих мощных автомобилей» пишет: вступление в ВТО позволит сэкономить российским любителям дорогих мощных машин. РФ обещала снизить для них пошлины ниже 15%, запланированных для основной массы авто. К примеру, пошлины на кроссоверы с объемом двигателя более 4,2 л снизятся к 2019 г. до 10%. Преференции коснутся машин, которые почти не производятся в России…

http://www.vedomosti.ru/auto/news/2538311/chem_moschnee_tem_deshevle

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Также «Ведомости» в публикации «Засуха уже вносит коррективы в цены на продукты питания» пишет: засуха уже начала вносить коррективы в цены на продукты питания. Поставщики зерновых и хлеба предупреждают продавцов о повышении отпускных цен. Рост составит до 20%...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2538231/produkty_podorozhayut

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«Известия» в публикации «Государство засудит госкомпании за непрофильные сделки» пишет: «Росатом» и Сбербанк выступили против нового механизма согласования сделок компаний с госучастием…

http://izvestia.ru/news/532138

(УНИАН)