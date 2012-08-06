В Киеве чиновник требовал взятку в размере 160 тыс. грн

Прокуратурой Печерского района Киева возбуждено уголовное дело в отношении одного из заместителей начальника Государственного управления охраны окружающей среды в г. Киеве и двух его пособников, которые требовали взятку в размере 160 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, должностное лицо требовало и через пособников получило от предпринимателя взятку за согласование материалов обследования зеленых насаждений на Набережном шоссе.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении взятки).

Следователями прокуратуры средства изъяты, а должностное лицо и два соучастника преступления задержаны. Досудебное следствие по делу продолжается.