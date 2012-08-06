Львов готовит заявку на проведение зимней Олимпиады-2022

Львов хорошо справился с проведением Евро-2012, поэтому город совместно с Национальным олимпийским комитетом Украины планирует подготовить заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, об этом заявил директор городского Департамента Евро-2012 Олег Засадный.

«Сейчас стадия, когда города принимают решение, подавать от себя заявку или нет. Первый этап начинается через год. Для нас важным было решение правительства о том, чтобы страна поддержала решение о подготовке заявки. Поскольку это чрезвычайно большие средства, город никогда не сможет выделить такой бюджет. Решение государства чрезвычайно важно. Потому мы сегодня работаем с МОК, НОК и правительством Украины по этому вопросу. Этот путь длинный, он непростой, но он в действительности дает и стране, и городу новые шансы для того, чтобы заявить о себе миру», – сказал О.Засадный.

По его словам, есть огромный объем работы, и основное отличие Олимпиады от Еврочемпионата – больший промежуток времени, более сложные логистические вопросы.

«Евро показало, что мы можем справиться с большими событиями и могли бы успешно принять и четвертьфинал, и полуфинал», – добавил О.Засадный.

Как известно, Украина в 2014 году намерена подать заявку на участие в конкурсе на право проведения зимней Олимпиады 2022 года. Общая стоимость необходимых для этого мероприятий предварительно оценена в 12 млрд дол.

Ранее Президент Виктор Янукович отметил, что Украина приложит все усилия, чтобы реализация проекта "Олимпийская надежда 2022" по проведению в украинских Карпатах зимней Олимпиады-2022 стала возможной.

31 июля премьер-министр Николай Азаров заявил, что Международный олимпийский комитет положительно оценивает перспективы Украины принять зимнюю Олимпиаду 2022 года.