Анонс на 7 августа

* Состоится Общее Собрание Конфедерации строителей Украины (КСУ). Будут рассматриваться вопросы: итоги работы КСУ за 2011-2012 гг; утверждение изменений в Устав КСУ; избрание президента КБУ и Председателя Совета директоров. Приглашены: председатель Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики В.Рыбак, председатель Госархстройинспекции А.Рыбак; министр регионального развития, строительства и ЖКХ А.Близнюк и заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Г.Герега.

* Пресс-конференция на тему: «Последствия жары для экономики Украины». Организатор - ГолосUA. Участники: народный депутат, представитель фракции Компартии Украины Сергей Гордиенко, эксперт по вопросам экономики и АПК Владимир Коновальчук, руководитель центра исследований сельского хозяйства, продовольствия и возобновляемых источников энергии Института экономических исследований и политических консультаций, и.о.руководителя "Немецко-украинского аграрного диалога "Олег Нивьевский.

* Состоится брифинг первого заместителя главного пассажирского управления «Укрзалізниці» Игоря Бреуса на тему: «Обеспечение летних пассажирских перевозок».

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