ТОП-10 (6 августа)

«Газпром» запутался в своих обвинениях в адрес Украины

Международные валютные резервы НБУ увеличились до 30,079 млрд долл.

Украина в 1-м полугодии сократила экспорт черных металлов на 5,8%

Три члена набсовета «Запорожстали» сложили полномочия

«Укрзализныця» из-за жары усилила меры по безопасности движения

Госстат в июле снова зафиксировал дефляцию

Отрицательный финрезультат метпредприятий Украины вырос в 5,8 раза - до 7 млрд грн

Цены производителей промпродукции в июле снизились на 2,9%

Осенние полевые работы из-за засухи могут провести позже традиционных сроков

Гидрометцентр из-за засухи снизил прогноз урожая кукурузы

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«Газпром» запутался в своих обвинениях в адрес Украины

В «Газпроме» заявляют, что не сокращали поставок газа в Европу в период двух экстремально холодных недель в России и Европе в начале этого года, хотя ранее обвиняли Украину в несанкционированном отборе газа.

Об этом сообщает корпоративный журнал «Газпром» (№7-8, 2012 года) российского газового монополиста со ссылкой на зампреда главы компании Александра Медведева.

«В феврале 2012 года в период двух экстремально холодных недель в России и Европе никакого сокращения поставок российского газа за рубеж не было. Экспорт не уменьшился, а вырос. Европа не смогла увеличить внутреннюю добычу газа и закупки у других производителей. В результате дополнительный спрос на наш газ превысил ожидаемые объемы на 50%», – заявил А.Медведев.

По его словам, Турция и Греция подавали заявки на поставки газа сверх оговоренного контрактами – они были выполнены ООО «Газпром экспорт». Практически 95% газа, недопоставленного в Европу из Ливии, также было компенсировано российской компанией.

«Однако в создавшейся ситуации 100% всех поступивших заявок выполнить было невозможно. Хотя потенциально, если бы мы работали с Европейской комиссией (ЕК) более согласованно, сделать это было бы вполне реально. Собственно, для этого и реализуются все наши экспортные проекты в Европе», – считает А.Медведев.

Он отметил, что пока «Газпром» сталкивается с противодействием ЕК в части расширения возможностей доставки российского газа на европейские рынки.

Издание отмечает, что, тем не менее, в текущем году поставки газа ООО «Газпром экспорт» в страны дальнего зарубежья составят, по оценке компании, не менее

150 млрд куб. м, а с учетом государств бывшего СССР – 222 млрд куб. м. Экспортная выручка прогнозируется на уровне 84,5 млрд долл.: 61 млрд. долл. от реализации в страны дальнего и 23,5 млрд долл. – ближнего зарубежья.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Президент России Дмитрий Медведев поручил «Газпрому» «разобраться» с несанкционированным отбором Украиной российского транзитного газа.

"Со своими коллегами в рамках корпоративных процедур и гражданско-правовых механизмов разберитесь", - потребовал глава государства от главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Кроме того, Д.Медведев поручил А.Миллеру "до украинских друзей довести позицию, объяснить, почему увеличивается мощность газопровода "Южный поток" и продолжить переговоры по газовому сотрудничеству".

А.Миллер сообщил, что в феврале нынешнего года Украина несанкционированно отбирала российский газ, предназначенный европейским потребителям.

"Европейские потребители увеличили заявку на поставку российского газа, "Газпром" сделал все необходимое, однако значительные объемы газа до Европы не доходили", - отметил А.Миллер. По его словам, "в отдельные дни на Украине оставалось до 40 млн кубических метров газа".

"Это нанесло финансовый и репутационный ущерб "Газпрому", - подчеркнул А.Миллер. Он отметил, что европейские потребители российского газа обратились с просьбой увеличить поставки из-за аномально низких температур в начале февраля, когда замерзли Дунай и каналы в Венеции. Однако поставляемый газ до Европы не доходил, оставаясь в Украине.

Д.Медведев поинтересовался, не обращалась ли Украина с просьбой увеличить поставки газа. А.Миллер подчеркнул, что Украина, напротив, в нынешнем году поставила вопрос "об уменьшении поставок с 52 млрд кубических метров в год до 27". "Однако в условиях холодов брали больше", - констатировал глава российского государства. Руководитель "Газпрома" уточнил, что речь идет о более 60 млрд кубических метров газа в годовом выражении.

В тоже время, "Газпром" никак письменным образом не оформил свои претензии по поводу якобы несанкционированного отбора Украиной газа и не определил, какой именно объем "отобрала" Украина.

Справка УНИАН. Когда в начале февраля 2012 ударили сильные морозы, ряд европейских стран заявили, что недополучают оговоренные контрактами объемы российского газа.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев 2 февраля сказал, что в связи с суровой зимой компания, напротив, максимально нарастила поставки в Европу.

А.Медведев выразил недоумение по поводу сообщений о якобы значительных сокращениях поставок российского газа в Европу. Однако пресс-секретарь Еврокомиссии Марлене ХОЛЬЦНЕР 3 февраля заявила, что Россия сократила поставки газа в девять европейских стран.

4 февраля заместитель председателя правления холдинга "Газпром" Андрей Круглов заявил, что Россия на несколько дней снизила поставки газа в Западную Европу, в объеме до 10%, но затем объемы поставляемого газа вернулись к показателям, предусмотренным контрактом. Он также отметил, что "Газпром" не сможет поставить европейским потребителям дополнительные объемы газа, которые они запросили.

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Международные валютные резервы НБУ увеличились до 30,079 млрд долл.

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июле увеличились на 2,6% - до 30,079 млрд долл.

"По состоянию на 1 августа 2012 года объем золотовалютных резервов составил 30,079 млрд долл. в эквиваленте, то есть за месяц резервы выросли на 761 млн долл. США", - говорится в сообщении директора департамента НБУ по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Александра Дубихвиста, обнародованном на сайте регулятора.

Рост золотовалютных резервов произошел преимущественно за счет поступления средств на счета правительства Украины от размещения пятилетних еврооблигаций объемом 2 млрд долл.

По словам А.Дубихвоста, общее сальдо интервенций за июль составляет «минус» 1,235 млрд долл., в том числе за счет продажи валюты НАК "Нафтогаз Украины" для выполнения расчетов перед ОАО "Газпром" за поставленный российский газ. Национальный банк в течение июля т.г. осуществлял на межбанковском валютном рынке операции как по покупке, так и по продаже валюты.

По данным регулятора, за январь-июль т.г. резервы сократились на 5,4%, или на 1,716 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

Как сообщал УНИАН, в 2011 году золотовалютные резервы НБУ уменьшились на 8% - до 31,795 млрд долл.

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Украина в 1-м полугодии сократила экспорт черных металлов на 5,8%

Украина за январь-июнь 2012 г. сократила объемы экспорта черных металлов относительно аналогичного периода 2011 г. на 5,8% - до 13,365 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

В частности, объемы экспорта базовых ферросплавов составили 370,9 тыс. тонн, что на 22,8% меньше, чем за 1 полугодие 2011 г. Экспорт горячекатаного плоского проката сократился на 10% – до 1,948 млн тонн.

При этом объемы экспорта квадратной заготовки за 1-е полугодие т. г. выросли на 29,6% - до более 3,191 млн тонн, арматуры – на 10% - до почти 1,197 млн тонн.

Также увеличились экспортные поставки из Украины труб сварных - на 6,7% - до 546,3 тыс. тонн. Экспорт труб бесшовных за январь-июнь 2012 г. сократился на 5,2% - до 350,1 тыс. тонн.

Экспорт украинской металлопродукции в страны ЕС в 1-м полугодии сократился на 34,6% - до 2,981 млн тонн, в страны СНГ увеличился на 4,5% - до 2,141 млн тонн. Объемы экспорта в страны Ближнего и Среднего Востока выросли относительно января–июня 2011 г. на 29,4% и составили около 5,243 млн тонн. На 70% (до 455 тыс. тонн ) увеличились поставки украинской металлопродукции в Египет, на 52% - в страны Африки (кроме Северной Африки) – 585 тыс тонн.

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Три члена набсовета «Запорожстали» сложили полномочия

Из состава наблюдательного совета АО «Зпапорожсталь» вышли три заместителя председателя НС. Об этом сообщается в официальном объявлении «Запорожстали», опубликованном на сайте НКЦБФР.

Согласно объявлению, Артур Абдинов, Николай Солдатенко и Игорь Дворецкий 16 июля по собственному желанию подали заявления о досрочном прекращении их полномочий как заместителей главы НС «Запорожстали». На место ушедших членов набсовета никто не назначен.

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Как сообщал УНИАН, 30 июля Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", заявила о покупке у бизнес-группы "Индустриал" контрольного пакета акций комбината «Запорожсталь».

В результате сделки "Метинвест" вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината "Запорожсталь" (в том числе у "Метинвеста" - 49,032%, у группы инвесторов – 1%), а также ранее принадлежащих группе "Индустриал" акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.

В ближайшее время «Метинвест» намерен завершить детальный анализ ситуации на комбинате «Запорожсталь» с целью разработки комплекса мер по повышению конкурентоспособности предприятия.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В июле 2011 г. совладельцем комбината «Запорожсталь стала Группа «Метинвест» (более 50% акций предприятия).

«Запорожсталь» 2011 г. завершила с чистым убытком 124,084 млн грн, тогда как за 2010 г. предприятие получило прибыль в размере 241,166 млн грн.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

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«Укрзализныця» из-за жары усилила меры по безопасности движения

«Укрзализныця» в связи с повышением температуры воздуха усилила меры по безопасности движения железнодорожного транспорта, в частности усилила постоянный контроль за нагреванием рельсов, сообщили УНИАН в ведомстве.

В жаркие летние дни на некоторых участках дороги рельсы железнодорожного полотна нагреваются до более чем 50°С. По правилам эксплуатации железной дороги, если температура рельсов выше 50°С, то скорость движения поездов ограничивается. Предупреждение об ограничении скорости действует в основном с 12 до 18 часов.

В настоящее время проводится усиленная проверка состояния железнодорожного полотна. Так, работники организовали ежедневные дополнительные обходы путей, во время которых с помощью путеизмерительных и дефектоскопических приборов проверяют состояние рельсошпальной решетки и зазоры в стыках рельсов. Измерение температуры рельсов в период наиболее высоких температур проводится каждый час.

Организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад.

Когда температура воздуха значительно повышается, металл, из которого изготовлены рельсы, расширяется. Это может деформировать путь и, таким образом, угрожать безопасности движения. Для обеспечения безопасности движения поездов при высоких температурах воздуха в путевом хозяйстве «Укрзализныци» используются средства диагностики: путеизмерительные вагоны (15 шт.), вагоны-дефектоскопы (13 шт.), автомотрисы дефектоскопные (2 шт.), съемные рельсовые дефектоскопы 1200 шт.), тележки путеизмерительные с регистрацией параметров (53 шт.).

На каждой из 108 дистанций пути температура рельсов контролируется с помощью температурных постов (по 3-4 на каждой дистанции). При превышении допустимых температурных норм и с учетом состояния пути руководитель дистанции может принять решение об ограничении установленной скорости движения поездов.

Кроме того, для контроля температуры рельсов при проведении путевых работ используются переносные электронные термометры, поскольку при превышении норм температуры в рельсах запрещено выполнять определенные ремонты на пути.

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Госстат в июле снова зафиксировал дефляцию

В Украине в июле 2012 года по сравнению с июнем 2012 года потребительские цены снизились на 0,2%, против июля 2011 года — на 0,1%, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По информации Госстата, инфляция в январе-июле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1%, с начала 2012 г. (июль 2012 года к декабрю 2011 года) – дефляция 0,1%.

Согласно сообщению, основное снижение цен в июле против июня произошло на фрукты и овощи, на 5,6% и 1,6% соответственно (в июле 2012 г. к июлю 2011 г. — снижение цен на 9,4% и 44% соответственно). Также зафиксировано снижение цена на молоко, сыр и яйца — на 0,2% (рост цен - 2,4%), в том числе молоко подешевело на 0,8% (рост цен — 2,3%), сыр и творог — на 0,9% (рост цен - 6,2%). Снижение цен на одежду и обувь составило 0,4% (снижение цен — 1,2%), на бытовую технику — на 0,3% (снижение цен — 1,5%), топливо и масла — на 1,4% (рост цен — 4,9%), в сфере отдыха и культуры — на 0,1% (рост цен — 1,4%).

При этом в прошлом месяце зафиксирован рост цен на яйца — на 4% (в июле 2012 г. к июлю 2011 г. снижение цен — 12%), на услуги связи — на 1,5% (рост цен — 1,9%), алкогольные напитки, табачные изделия - на 0,3% (рост цен — 7,9%), стоимость услуг ресторанов и отелей — на 0,4% (рост цен — 4,1%), стоимость образования — на 0,2% (рост цен — 5,2%), в том числе дошкольное и начальное образование — на 0,7%. Услуги транспорта подорожали — на 0,5% (рост цен — 7,9%), в частности железнодорожного пассажирского транспорта — на 2,4% (рост цен — 7,7%), автодорожного пассажирского транспорта — на 0,2%.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июне 2012 года по сравнению с маем 2012 года зафиксирована дефляция 0,3%, против июня 2011 года — 1,2%.

В Украине в июле 2011 года против июня 2011 года зафиксирована дефляция — 1,3%, против июля 2010 года — инфляция 10,6%, за 7 месяцев 2011 года (июль 2011 года против декабря 2010 года) — рост цен составил 4,6%

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

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Отрицательный финрезультат метпредприятий Украины вырос в 5,8 раза - до 7 млрд грн

Отрицательный финансовый результат до налогообложения (доналоговый убыток) металлургических предприятий Украины в I полугодии 2012 года составил 7 млрд грн, что в 5,8 раза больше аналогичного показателя за первое полугодие 2011 года (1,2 млрд грн).

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», отрицательная рентабельность металлургической отрасли за январь-июнь т.г. составила «минус» 7,7% против «минус» 0,6% по итогам января-июня 2011 годам.

Выручка от реализации металлургической продукции в I полугодии 2012 г. сократилась относительно 1-го полугодия 2011 г. на 11,9%, или на 11 млрд грн, - до 81,5 млрд грн.

В июне доналоговый убыток метпредприятий достиг 1,1 млрд грн, в то время как в мае он составил 256 млн грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам января-мая 2012 г. металлургические предприятия Украины увеличили относительно 5 месяцев 2011 г. отрицательный финансовый результат (доналоговый убыток) в 6,3 раза, или на 4,96 млрд грн, - до 5,9 млрд грн.

Отрицательная рентабельность метпредприятий в этот период составила «минус» 8,1% против «минус» 0,6% в январе-мае 2011 г.

Отрицательный финансовый результат до налогообложения (доналоговый убыток) металлургической отрасли в 2011 г. составил 4,603 млрд грн, что на 21,6% больше, чем в 2010 г. Показатель рентабельности отрасли в 2011 г. составил «минус» 3,47% против «минус» 2,37% в 2010 г.

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Цены производителей промпродукции в июле снизились на 2,9%

В Украине снижение цен производителей промышленной продукции в июле по сравнению с июнем 2012 года составило 2,9%, с декабрем 2011 года – рост 2,6%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с июлем 2011 года цены производителей промпродукции выросли на 1,4%.

По данным Госстата, цены на продукцию добывающей промышленности в июне снизились на 0,3%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых продукция подешевела на 0,5%, в том числе в добыче, обогащении и агломерации каменного угля - на 1,3%. При этом в добыче нефти и природного газа цены выросли на 1,5%

В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены снизились на 0,1%.

Продукция предприятий перерабатывающей промышленности подешевела на 1,7%.

В обработке древесины и производстве изделий из нее цены снизились на 1,3%, в текстильном производстве, производстве одежды, меха и изделий из меха - на 0,1%, в целлюлозно-бумажном производстве, издательском деле - на 0,2%, производстве кокса, продуктов нефтепереработки - на 4%, производстве резиновых и пластмассовых изделий на 0,9%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий - на 3,5%, производстве электрического, электронного и оптического оборудования - на 0,1%, производстве транспортных средств и оборудования - на 1,7%. При этом в производстве машин и оборудования цены выросли на 0,1%, в производстве кожи, изделий из нее и других материалов цены не изменились.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены снизились на 0,2%, в т.ч. в производстве молочных продуктов и мороженного - на 0,9%,, мяса и мясных продуктов — на 0,4%. При этом произошел рост цен в производстве сахара на 1,3%, в производстве хлеба и хлебобулочных изделий — на 0,5%, производстве напитков — на 0,3%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксировано снижение тарифов на 7,1%.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост цен производителей промышленной продукции июне по сравнению с маем 2012 года составил 0,7%.

Справка УНИАН. Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.

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Осенние полевые работы из-за засухи могут провести позже традиционных сроков

Осенние полевые работы могут быть проведены позже традиционных сроков из-за засухи и дефицита влаги в почве.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

Эксперт пояснила, что в Украине влагонакопление под посев озимых культур начинается с середины июля. «По норме, с середины июля и на протяжении августа в среднем выпадает 130 мм осадков, и это тот минимум, который гарантирует более-менее благоприятные условия увлажнения на период посевной кампании. У нас сейчас выпало 10-20 мм, или вообще ничего, то есть, в 10 раз меньше», - отметила эксперт.

Она пояснила, что в таких условиях сроки посевной кампании будут отодвинуты на максимально поздний срок, поскольку возможно, что осадки в дальнейшем смогут частично компенсировать дефицит влаги в почве.

«У нас северные области начинают сеять 10-15 сентября, но сейчас даже северо-западные области сухие — Волынь, Ровно, в Житомире и Чернигове прошли дожди, но южная часть этих областей сухая. А про остальную территорию вообще можно не говорить», - добавила эксперт. Она отметила, что в связи с этим сроки проведения посевной будут максимально отодвинуты.

При этом Т.Адаменко допускает, что аграрии могут снизить площади под посевом озимой пшеницы в пользу озимого ячменя, который имеет меньший вегетационный период.

Напомним, по прогнозам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка, в текущем году площадь посевов озимых сохранится на уровне прошлого года или может быть уменьшена на 1-3%.

В прошлом году озимые зерновые были посеяны на площади 8,399 млн га, в том числе пшеница – 6,7 млн га, ячмень – 1,37 млн га и рожь – 318 тыс. га, озимый рапс был посеян на площади 962 тыс. га.

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Гидрометцентр из-за засухи снизил прогноз урожая кукурузы

Украинский гидрометеорологический центр снизил прогноз урожая кукурузы на 9% - до 21 млн тонн против ранее прогнозируемых 23 млн тонн.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

«Первый прогноз наш — 23 млн тонн, но я его снизила до 21 млн тонн», - сообщила Т.Адаменко.

По ее словам, прогноз урожая снижен за счет снижения вследствие засухи урожайности культуры в основных кукурузосеющих областях.

«В таких кукурузных областях, как Днепропетровская с колоссальной площадью более 500 тыс. га, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, где большие посевные площади и где кукуруза была страховой культурой (ею пересевали погибшие озимые), ситуация с кукурузой очень плохая. Идет полностью высыхание растений, в кочанах, которые завязались, нет наполнения зерном, поскольку высокие температуры в период опыления привели к стерилизации пыльцы», - пояснила эксперт. По ее словам, за счет жары и засухи в этих областях будет потеряно до 30% урожая. Она отметила, что сейчас часть посевов кукурузы скашивают на биомассу, чтобы не потерять культуру.

Напомним, Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году, в том числе ожидается урожай кукурузы в объеме 23 млн тонн.

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