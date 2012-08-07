ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Количество убыточных банков в Украине возросло до 19-ти» пишет: число убыточных банков в Украине по итогам второго квартала возросло до 19, или до 11% от общего числа действующих в стране кредитно-финансовых учреждений…

http://delo.ua/finance/kolichestvo-ubytochnyh-bankov-v-ukraine-vozroslo-do-19-ti-182641/

* * *

Также «Дело» в публикации «Германия настаивает на исключении Греции из еврозоны» пишет: министр финансов Баварии Маркус Зедер заявил, что необходимо исключить Грецию из еврозоны уже к концу года. По его мнению, с Грецией следует поступить жестко, чтобы другим было неповадно…

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-germanija-nastaivaet-na-iskljuchenii-grecii-iz-evrozony-182685/

* * *

«Дело» в публикации «Партия МММ сможет участвовать в выборах - ЦИК» пишет: заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сообщил, что Центральной избирательной комиссии достаточно заверенной Министерством юстиции Украины устава партии «МММ», чтобы она имела все шансы быть допущенной к выборам…

http://delo.ua/ukraine/partija-mmm-smozhet-uchastvovat-v-vyborah-cik-182609/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Доллар остается в цене», в котором пишет: сложная ситуация на межбанке вынуждает НБУ активнее вмешиваться в его работу. Неудовлетворенный спрос на валюту заставил Нацбанк продать из резервов максимальную в этом году сумму - $1,2 млрд. Участники рынка говорят, что спрос на валюту вызван исключительно психологическим фактором - ожиданием девальвации гривни. По их прогнозам, в августе-сентябре валюту все так же будут скупать, а значит, осенью у крупных игроков может не остаться гривневых средств, чтобы оказывать давление на курс…

http://www.kommersant.ua/doc/1996691

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бедным сулят помощь», в котором пишет: парламенту предложили утвердить Социальный кодекс, которым будет расширен перечень видов социальной помощи. Наряду с предоставлением материальной государственной поддержки малообеспеченным семьям могут появиться разные виды помощи бедным - от бесплатного жилья до займа на открытие бизнеса. По мнению экспертов, это копия западного механизма оказания финансовой поддержки, но помочь всем бедным в бедной стране — задача практически невыполнимая…

http://www.kommersant.ua/doc/1996818

* * *

Газета «Сегодня» в материале «Сколько на самом деле стоят арбузы и за какую сумму ягоды покупают украинцы» пишет: к середине августа «полосатые» могут упасть в цене на 50 копеек. Эксперты же утверждают, что урожай не очень щедрый…

http://www.segodnya.ua/news/14420988.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Киевляне стали больше есть и меньше пить» пишет: в столице улучшилась рождаемость и выросли доходы, но браков стало меньше…

http://www.segodnya.ua/news/14421135.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Бурый уголь – возвращение в будущее…» пишет: неэффективное управление угледобывающими предприятиями, износ оборудования, отсутствие поддержки отрасли со стороны государства практически привели к остановке добычи бурого угля. Однако высокая цена на российский газ заставила украинскую власть пересмотреть свои взгляды на этот вид топлива...

http://economics.unian.net/rus/detail/135992

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Разговоры о кризисе не мешают потребителям в России наращивать расходы» пишет: европейские потребители отреагировали на кризис - они начали экономить. В России много говорят о кризисе, но потребители пока только увеличивают расходы…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2582711/rossiyane_tratyat_kogda_evropa_ekonomit

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Бернанке объявил ВВП ложным сигналом для регуляторов» пишут: пока мировые рынки ждут от председателя ФРС Бена Бернанке новых мер по стимулированию экономики, он объявил ВВП ложным сигналом для регуляторов, призвав повышать вместо этого уровень счастья людей…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2582741/lzheekonomika_schastya

* * *

Издание «Известия» в публикации «Предприятия обяжут покупать «зеленую» электроэнергию вексельберга» пишет: до конца 2013 года мощность российских солнечных электростанций удесятерится, а с 2014-го российские компании получат норматив обязательной закупки «зеленого» электричества…

http://izvestia.ru/news/532219

(УНИАН)