На Троещине в результате прорыв трубы подтоплена автостоянка

В Деснянском районе Киева по ул. Бальзака, 52/22, вчера, 6 августа, в 17.13 была обнаружена утечка из водопроводной магистрали Д=900 мм.

Об этом сообщает пресс-служба Водоканала.

К моменту локализации повреждения на водопроводе произошло значительное падение давления в сети, что привело к временному отсутствию воды у абонентов части Деснянского района.

Утечку аварийные бригады оперативно локализовали, было проведено необходимое переключение, и в 18.40 давление в сети было восстановлено. До 22.00 все работы по локализации аварийной ситуации были завершены.

В результате прорыва магистрали произошло подтопление автостоянки.

В настоящее время на месте работает бригада водоканала. С 11.00 7 августа начались работы по ликвидации повреждения в сети.

Для восстановления магистрали проводится раскопка на зеленой зоне и частично на въезде к автостоянке по ул. Бальзака, 52/22.

На время проведения восстановительных работ абоненты указанного района не будут отключены от холодного водоснабжения.

В то же время в Деснянской организации партии «Батькивщина» рассказали, что уже к 17 часам 6 августа холодная вода затопила машины на двух автостоянках на углу ул. Бальзака-Сабурова. В результате прорыва без воды осталась половина жителей Троещины.

«Только через час приехали аварийные службы «Киевводоканала», однако, не зная, где находится заглушка, еще около часа на глазах жителей и владельцев авто пытались укротить водную стихию», - сообщают в «Батькивщине».

В партии напоминают, что подобные аварии на этом участке происходят регулярно. Похожие проблемы жители Троещины пережили в 2009 и 2010 годах. Тогда в результате прорыва залило около ста автомобилей.