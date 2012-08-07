Медики советуют, как избежать негативного влияния жары на здоровье

Медики напоминают основные правила, которые уберегут от негативного влияния жаркой погоды.

Как отметили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, прежде очередь, следует часто пить, не ожидая возникновения ощущения жажды, избегать употребления алкоголя.

Необходимо увеличить питье в течение всего периода знойной погоды. Люди преклонных лет должны часто употреблять воду, не ожидая ощущения жажды. Также необходимо наблюдать за водным статусом людей, которые не могут обслуживать себя самостоятельно (лежащие больные, дети, пациенты со сниженной когнитивной функцией), подчеркивают медики.

Медики советуют носить легкую одежду, уменьшить или даже отказаться от физической нагрузки, не находиться на улице в самые жаркие часы дня. Метаболическая теплопродукция зависит от уровней физической активности, акклиматизации, возраста и телосложения, объясняют врачи. Люди должны быть проинформированы о повышении риска при физической активности во время знойной погоды и симптомах теплового удара.

Также врачи советуют находиться в прохладном и кондиционированном помещении, часто принимать душ, наблюдать за чувствительными к жаре людьми, а также ни в коем случае не оставлять детей в закрытых автомобилях.

Пациенты, которые принимают препараты, снижающие потерю тепла, должны быть проинструктированы врачом о самообследовании (регулярное взвешивание для мониторинга статуса гидратации организма).

Что касается употребления лекарственных препаратов в жару врачи подчеркивают, что лекарствами высокого риска являются диуретики, антихолинергичные средства, нейролептики.

В частности, опасное состояние дегидратации, вызванной приемом диуретиков и ингибиторов АПФ, может снижать висцеральный кровоток в печени и почках, уменьшая выведение лекарственных веществ и токсинов. Умеренная и тяжелая дегидратация ассоциируется с риском развития гиповолемии и ортостатической гипотензии, которая вызывает колебание частоты сердечных сокращений.

Медики отмечают, что антиангинальные препараты и бетаблокаторы снижают ЧСС та сократительность сердца, препараты-антагонисты задержки жидкости (морфин), слабительные средства (лактулоза) или вызывающие рвоту и диарею (колхицин), могут приводить к электролитному дисбалансу, изменяя баланс жидкости в организме.

Также в группе риска - антипсихотические препараты (антихолинергичные препараты и трицикличные антидепрессанты) ассоциируются с уменьшением продукции пота благодаря уменьшению автономного влияния парасимпатической нервной системы у пациентов с риском индуктируемых лекарствами нарушений двигательной функции. Таким пациентам часто назначают антипаркинсоничные препараты для уменьшения побочных эффектов, которые могут синергично взаимодействовать с антипсихотическими препаратами.

Антагонисты допамина (повышают заданную активность гипоталамуса), нейролептики и агонисты серотонина влияют на терморегуляцию.

Симпатомиметики и антигистаминные препараты, особенно Н1 антагонисты, вызывают вазоконстрикцию. Снижение периферического кровотока приводит к изменениям активности потовых желез, объясняют медики.

Также симпатомиметики и тироксин повышают метаболическую теплопродукцию.

Нужно быть осторожными, принимая седативные, обезболивающие препараты и препараты, которые применяются для лечения зависимости от различных веществ, они уменьшают настороженность к жаре и восприятию знойной погоды.

Следует знать, что нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), ингибиторы АПФ, АРА, сульфаниламид и индинивир подавляют почечную функцию. А НПВС, аспирин и парацетамол не рекомендованы для лечения теплового удара.