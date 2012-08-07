В ближайшее время еще 29 украинцев планируют вернуться из Сирии

13:52, 07 августа 2012
Разное
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Посольство Украины в Сирии продолжает составлять списки граждан Украины, которые хотят вернуться на Родину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

По его словам, МИД Украины активно сотрудничает с Международной организацией по миграции, которая возобновила свою миссию в Сирии, и в ближайшее время 29 украинцев планируют вернуться в Украину при содействии этой организации.

По словам А.Дикусарова, скорее всего, они будут отправлены регулярными рейсами, но этот вопрос еще прорабатывается.

Он отметил, что в Дамаске ситуация улучшается, и количество желающих вернуться корректируется в режиме реального времени.

«Если вчера были одно количество граждан, которые хотели выехать, то сегодня ситуация изменилась, и они уже не хотят ехать», - сказал он.

Вместе с тем, по его словам, в Алеппо наблюдается другая тенденция – раньше не хотели выезжать, а теперь, напротив, есть желание покинуть территорию Сирии.

А.Дикусаров напомнил, что менее чем за неделю Украина вывезла из Сирии более 230 граждан Украины, которые пожелали вернуться на Родину.

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