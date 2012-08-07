Украина и РФ в сентябре продолжат «рисовать» границы в Азовском и Черном морях

Уполномоченные представители Украины и России продолжат работу над подготовкой проекта договора между Украиной и Россией о линии государственной границы в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе в 20-х числах сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

Он сообщил, что 2 августа в Москве состоялись украинско-российские консультации относительно подготовки данного договора. В частности, были обсуждены основные элементы проекта договора.

«Достигнута договоренность о продолжении работы по этим вопросам во время встречи уполномоченных представителей Украины и России ориентировочно в 20-х числах сентября», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Ялте президенты Украины и России В.Янукович и В.Путин подписали совместное заявление о делимитации морского пространства в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе.

В заявлении отмечается, что стороны считают важным осуществить делимитацию морских просторов в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе, в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, с учетом законных интересов обоих держав.

В этой связи стороны исходят из целесообразности после достижения согласия относительно всех упомянутых просторов заключить соответствующее двустороннее соглашение.

В документе также отмечается намерение сторон обеспечить сотрудничество в Азово-Керченской акватории, включая стабильную работу и развитие Керчь-Еникальского канала путем создания украинско-российской корпорации по управлению этой судоходной артерией.

Справка УНИАН. Россия и Украина в декабре 2003 года подписали Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Однако вопрос совместного использования Азовского моря и Керченского пролива до сих пор не урегулирован. Украина настаивает на проведении линии раздела на основе административной границы между бывшим Советским Союзом и УССР, которая обозначена на картах и планах. Российская сторона считает, что в соответствии с законодательством бывшего СССР, внутренние воды между республиками Союза не разграничивались.