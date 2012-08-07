ТОП-10 (7 августа)

Фонду госимущества переданы пакеты акций четырех ТЭЦ для подготовки к приватизации

Украина приостановила ввоз продуктов с белорусского и бразильского предприятий

Минагропрод прогнозирует снижение урожая картофеля

Fitch поставило на пересмотр рейтинги банка “Форум” с негативным прогнозом

Украинские трубы будут поставляться в РФ без уплаты дополнительной пошлины

Минфин привлек в госбюджет от продажи ОВГЗ 267,758 млн грн

В Краснодарском крае из-за вспышки АЧС объявлен режим чрезвычайной ситуации

Два украинских предприятия исключены из реестра поставщиков продуктов в Таможенный союз

Беларусь объясняет плесень в молочной смеси «Беллакт» нарушением режима хранения

Украина заинтересована в китайских технологиях газификации угля - Азаров

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Фонду госимущества переданы пакеты акций четырех ТЭЦ для подготовки к приватизации

Кабинет министров Украины передал Фонду госимущества Украины (ФГИУ) пакеты акций четырех теплоэлектроцентралей для подготовки к последующей приватизации.

Согласно постановлению правительства №173 от 6 августа 2012 года, текст которого обнародован на правительственном портале, госхолдинг "Нафтогаз Украины" должен передать Фонду пакеты акций Днепродзержинской, Херсонской, Одесской ТЭЦ, а также Харьковской ТЭЦ-5 в месячный срок.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2012 года президент Украины Виктор Янукович подписал закон, которым снял запрет на приватизацию 13 крупных ТЭЦ для реализации программы их технического переоснащения и привлечения негосударственных инвестиций путем передачи их в аренду или концессию.

В перечень таких объектов, в частности, включены Днепродзержинская и Криворожская ТЭЦ, Северодонецкая и Лисичанская ТЭЦ, Харьковская ТЭЦ-5 и ТЭЦ "Эсхар", Симферопольская, Камышбурунская ТЭЦ и Сакские тепловые сети, Севастопольская, Николаевская, Одесская и Херсонская ТЭЦ.

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Украина приостановила ввоз продуктов с белорусского и бразильского предприятий

Украина приостановила ввоз продуктов с белорусского и бразильского предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

По результатам исследований, проведенных Государственным научно-исследовательским институтом по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, в мороженой свинине производства SADIA SA SIF 1 (Бразилия) обнаружено несоответствие по микробиологическим показателям (Listeria monocytogenes). Распоряжением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины ввоз на территорию Украины всех продуктов животного происхождения производства SADIA SA SIF 1 временно приостановлен.

Сотрудники института также обнаружили в сухой молочной смеси для детского питания "Беллакт Бифидо 2" производства предприятия Волковыске ОАО "Беллакт" (Беларусь) несоответствие по микробиологическим показателям (плесень). Распоряжением главного госинспектора ветмедицины ввоз на территорию Украины всех продуктов животного происхождения производства Волковыске ОАО "Беллакт" также временно приостановлен.

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Минагропрод прогнозирует снижение урожая картофеля

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует снижение урожая картофеля в текущем году на 5% против прошлого года - до 23 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на слова заместителя министра аграрной политики и продовольствия Александра Сеня.

«Площадь посадки картофеля в этом году составляет 1,4 млн га, что на уровне прошлого года. Погодные условия в основных регионах, где она выращивается, - северных и центральных областях - можно определить как удовлетворительные. Это дает возможность ожидать производство картофеля (по данным регионов) в объеме около 23 млн тонн», - сообщил замминистра.

Он также отметил, что Украина ежегодно потребляет в среднем около 6 млн тонн, таким образом полученного урожая будет достаточно для обеспечения потребительского спроса.

Напомним, по данным Госстата, в Украине в 2011 году производство картофеля увеличилось на 29,6% против 2010 г. и составило 24,2 млн тонн.

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Fitch поставило на пересмотр рейтинги банка “Форум” с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило на пересмотр рейтинги (включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «B») банка “Форум” с негативным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Fitch.

“Проведенное рейтинговое действие последовало за недавним объявлением о том, что украинский Smart Holding приобретет 96% в банке “Форум” у существующего акционера банка, Commerzbank AG. По информации, полученной агентством, продажа, вероятно, будет проведена в течение следующих трех-четырех месяцев”, - говорится в сообщении.

Fitch ожидает исключить рейтинги из списка Rating Watch «Негативный» и понизить РДЭ банка в ближайшее время, до завершения продажи, что будет отражать снижение вероятности получения банком внешней поддержки со стороны его нового акционера.

Прежде чем снять статус Rating Watch «Негативный», Fitch будет пытаться получить разъяснения от Smart Holding по планам в отношении банка “Форум” и от обоих акционеров в отношении потенциальной внутренней поддержки ликвидности.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило долгосрочный депозитный рейтинг банка «Форум» в национальной валюте с «В2» до «В3», прогноз рейтинга «негативный». Также понижен рейтинг по национальной шкале с уровня A3.ua до Baa3.ua.

В конце июля подконтрольный украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому Смарт-холдинг сообщил о достижении соглашения с немецким банком Commerzbank AG о приобретении 96% акций украинского банка «Форум».

Покупатель не называет сумму сделки, ссылаясь на договоренность о неразглашении ее условий.

В настоящее время соглашение о сделке находится на этапе согласования в регуляторных органах.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2012 года составили 10,47 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 6,29 млрд грн, обязательства - 7,84 млрд грн, уставный капитал - 5,93 млрд грн, собственный капитал – 1,5 млрд грн.

Банк «Форум» (Киев) в январе-июне 2012 года получил 2,6 млн грн прибыли против 549,37 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Немецкий Commerzbank на 1 апреля 2012 года владел 96,0635% акций банка «Форум».

Смарт-холдинг – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство.

Стратегия Смарт-холдинга направлена на эффективное управление диверсифицированным портфелем активов группы путем увеличения его стоимости в долгосрочной перспективе и поиска новых направлений для развития бизнеса. Инвестиционная деятельность Смарт-холдинга сфокусирована на инвестициях как в Украину, так и в страны СНГ и Восточной Европы.

Смарт-холдинг участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора.

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Украинские трубы будут поставляться в РФ без уплаты дополнительной пошлины

Украинские трубы будут поставляться в РФ без уплаты дополнительной пошлины.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, правительство 6 августа 2012 приняло распоряжение об одобрении проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о регулировании поставок некоторых видов стальных труб из Украины, на территории Республики Беларусь и Российской Федерации от 23 сентября 2011 года и предоставило соответствующие полномочия на его подписание.

Целью подписания Протокола к Соглашению является обеспечение доступа некоторых видов украинской трубной продукции в Российскую Федерацию без уплаты дополнительной антидемпинговой пошлины до конца 2012 года. Проект протокола предусматривает квоты в поставках некоторых видов стальных труб в Россию в период с августа по 31 декабря 2012 года в размере 150 тыс. тонн.

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Минфин привлек в госбюджет от продажи ОВГЗ 267,758 млн грн

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет от продажи на аукционе во вторник пятилетних облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 267,758 млн грн. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Средневзвешенная доходность бумаг составила 14,18%. Минфин удовлетворил все три заявки, которые были поданы на покупку бумаг.

На семилетние бумаги, которые также предлагались к продаже на аукционе, спроса не было.

Как сообщал УНИАН, Минфин заявил, что в августе не намерен размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте ОВГЗ, а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет.

Намерения приостановить продажу валютных ОВГЗ обнародованы после того, как Минфину удалось удовлетворить потребность в валютных ресурсах за счет размещения 18 июля еврооблигаций на 2 млрд долл.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, от продажи правительственных бумаг в январе-июле в бюджет удалось привлечь 65,475 млрд грн, в т.ч. за счет продажи ОВГЗ — 49,489 млрд грн, еврооблигаций — 15,986 млрд грн.

На погашение госдолга за указанный период было направлено по внутренним обязательствам — 19,091 млрд грн, по внешним — 13,749 млрд грн, а на расходы по обслуживанию — 8,816 млрд грн и 3,724 млрд грн соответственно.

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В Краснодарском крае из-за вспышки АЧС объявлен режим чрезвычайной ситуации

В Краснодарском крае России объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе губернатора края, соответствующее решение принято на заседании Совете безопасности края.

На заседании губернатор края Александр Ткачев отметил, что вспышки инфекции зафиксированы в 5 районов края – на предприятиях Усть-Лабинского, Красноармейского, Калининского, Кореновского и Северского районов.

Он обратил внимание, что заражение крупнейших хорошо защищенных комплексов в разных районах края произошло почти одновременно. Такое, по мнению главы края, может быть только в одном случае – если речь идет о диверсии, спланированном заносе инфекции извне.

«Здесь необходимо серьезное разбирательство правоохранительных органов. Еще одна причина трагедии – безалаберность и нарушение санитарных правил и, как следствие, благоприятная почва для заноса заразы», - сказал А.Ткачев.

При этом он сообщил, что многие хозяйства пытались «замести следы». «Не то что пробы материала павших свиней не отправляли на анализ – а неделями даже не сообщали о случившемся. По ночам закапывали павших и торопились реализовать клинически здоровое поголовье», - сказал он.

По словам губернатора, если ситуация не изменится, в крае может быть введен полный карантин.

Как известно, Краснодарский край находится в непосредственной близости от границы Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина запретила экспорт свиней и продукции из них из Запорожской области в связи со вспышкой на территории области африканской чумы свиней.

Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.

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Два украинских предприятия исключены из реестра поставщиков продуктов в Таможенный союз

Два украинских предприятия - ООО «Атлантик» и ПАО «Комбинат Приднестровский» исключены из реестра организаций, обладающих правом ввоза продукции животного происхождения на рынок стран Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор, РФ).

«В соответствии с обращением главы ветеринарно-фитосанитарной службы Украины Владимира Горжеева, Россельхознадзор исключил из Реестра организаций, обладающих правом ввоза товаров, поднадзорных государственному ветеринарному надзору, украинские предприятия ООО «Атлантик» и ПАО «Комбинат Приднестровский», - говорится в сообщении.

Ведомство поясняет, что во время недавно состоявшегося визита в Украину специалистов Россельхознадзора и ветеринарных надзорных служб Беларуси и Казахстана планировалось проинспектировать 31 предприятие, однако два предприятия, предварительно включенные в программу, отказались от проверки.

Также сообщается, что председатель Госветфитослужбы Украины В.Горжеев уведомил Россельхознадзор о готовности украинских специалистов посетить с инспекционной проверкой ОАО «Липецкий хладокомбинат» и ОАО «Белгородский хладокомбинат», заинтересованные в поставке продукции на украинский рынок.

Сроки визита будут согласованы в рабочем порядке.

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Беларусь объясняет плесень в молочной смеси «Беллакт» нарушением режима хранения

В Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заявляют, что признаки плесени в молочной смеси ОАО «Беллакт», поставляемой в Украину, могли образоваться из-за нарушения режима хранения.

Об этом УНИАН сообщил источник в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

«Сейчас мы разбираемся с украинской стороной и просим официальные документы. Будем разбираться и с «Беллактом». По предварительной информации, данная партия продукции, к которой украинская сторона предъявила претензии, ранее уже проходила проверку, и все было в порядке. Не исключено, что продукцию просто неправильно хранили, из-за чего в ней и завелась плесень», - предположил представитель Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

Как сообщал УНИАН, Украина приостановила ввоз продуктов с белорусского и бразильского предприятий. Об этом сообщила во вторник, 7 августа, пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

По результатам исследований, проведенных Государственным научно-исследовательским институтом по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, в мороженой свинине производства SADIA SA SIF 1 (Бразилия) обнаружено несоответствие по микробиологическим показателям (Listeria monocytogenes). Распоряжением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины ввоз на территорию Украины всех продуктов животного происхождения производства SADIA SA SIF 1 временно приостановлен.

Сотрудники института также выявили в сухой молочной смеси для детского питания "Беллакт Бифидо 2" производства предприятия Волковыске ОАО "Беллакт" (Беларусь) несоответствие по микробиологическим показателям (плесень). Распоряжением главного госинспектора ветмедицины ввоз на территорию Украины всех продуктов животного происхождения производства Волковыске ОАО "Беллакт" также временно приостановлен.

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Украина заинтересована в китайских технологиях газификации угля - Азаров

Украина заинтересована в использовании китайских технологий газификации угля в рамках реализации проектов по замещению природного газа, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с заместителем председателя правления "Государственного банка развития Китая" Ли Цзипинем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, встреча состоялась во вторник, 7 августа, в Киеве.

"Для нас вопрос замещения дорогого импортного газа углем - это стратегический вопрос. Мы заинтересованы в китайских технологиях газификации угля до водоугольного топлива», - заявил Н.Азаров.

В свою очередь, Ли Цзипинь отметил, что для реализации в Украине проекта по замещению газа углем Госбанк развития КНР готов открыть кредитную линию на 3,656 млрд долларов.

"Вы сейчас реализуете программу по замещению использования природного газа украинским углем. Эта программа сейчас находится на стратегическом уровне. Специалисты наших стран уже достигли согласия относительно сотрудничества в рамках этого проекта, и мы готовы предоставить вам кредит на сумму 3,656 млрд долл. США для поддержки этой программы", - сказал он.

В то же время, заместитель председателя правления китайского банка положительно оценил действия украинского правительства относительно предоставления государственных гарантий по этому кредиту.

Он отметил, что политическая и экономическая стабильность, которая сейчас установилась в Украине, будет способствовать последующему сотрудничеству с Китаем.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Государственный банк развития Китая подписали протокол о сотрудничестве по замещению потребления природного газа углем.

Положения протокола предусматривают возможность открытия Госбанком развития КНР кредитной линии для финансирования проектов по замещению потребления природного газа отечественным углем на общую сумму 3,656 млрд долларов.

31 июля Верховная Рада Украины приняла закон, которым предоставляются государственные гарантии по этой кредитной линии.

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