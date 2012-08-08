ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Минфин нашел покупателей на 5-летние гособлигации» пишет: Министерство финансов продало на очередном аукционе 5-летние облигации внутреннего государственного займа на 268 млн. гривен под средневзвешенную ставку 14,18% годовых…

http://delo.ua/ukraine/minfin-nashel-pokupatelej-na-5-letnie-gosobligacii-182777/

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Также «Дело» в публикации «Пенсионные фонды обезопасят от рискованных вложений» пишет: Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку подготовила документ, определяющий основания для блокирования исполнения распоряжений управляющих компаний (КУА), занимающихся инвестированием активами пенсионных фондов…

http://delo.ua/finance/pensionnye-fondy-obezopasjat-ot-riskovannyh-vlozhenij-182776/

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«Дело» в публикации «Standard & Poor's ухудшило прогноз по рейтингу Греции» пишет: негативный прогноз означает, что в ближайшем будущем рейтинг Греции, который сейчас находится на «мусорном» уровне «ССС», может быть понижен…

http://delo.ua/world/standard-poors-uhudshilo-prognoz-po-rejtingu-grecii-182774/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Цены держатся на низком старте», в котором пишет: потребительские цены снижаются третий месяц подряд. При этом в июле темпы дефляции замедлились. Стоимость многих продуктов питания и услуг, которые в начале лета дешевели, либо не изменилась, либо подорожала всего на 0,1%. Удешевление потребительской корзины обеспечили сезонные фрукты и овощи. Однако уже осенью ситуация может измениться, и к концу года инфляция может достичь 3,5-4%, прогнозируют эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1996810

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Немецкие птицеводы потребовали разобраться с кредитами украинского Avangardco», в котором пишет: владельцы немецких птицеферм потребовали от правительства ФРГ объяснить, почему оно предоставляет госгарантии по экспортным кредитам для строительства птицефабрик украинским агрохолдингом Avangardco Олега Бахматюка, несмотря на то, что на его предприятиях не соблюдаются нормы ЕС…

http://www.kommersant.ua/doc/1997319

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Газета «Сегодня» в материале «За год эксперты ожидают в Украине инфляцию в 5%» подает комментарии специалистов на тему: «Почему в стране продолжается дефляция»…

http://www.segodnya.ua/economics/business/za-hod-ekcperty-ozhidajut-v-ukraine-infljatsiju-v-5.html

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Также «Сегодня» в публикации «У Азарова подумают, как сделать дороги безопасными» пишет: Кабинет министров на своем очередном заседании в среду рассмотрит состояние безопасности дорожного движения и мероприятия, направленные на улучшение ситуации на автомобильных дорогах…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/U-Azarova-podumayut-kak-sdelat-dorogi-bezopasnymi-.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина движется навстречу рецессии» пишет: негативные последствия долгового кризиса в зоне евро в конце июля настигли азиатских «драконов» и «тигров». К осени волна рецессии может накрыть и Украину, чья экономика, по утверждению экспертов, не обладает иммунитетом. Все может сработать по принципу домино…

http://economics.unian.net/rus/detail/136116

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Новые законодательные идеи: монополию БТИ легализуют» пишет: принятый ВР Закон «О технической инвентаризации объектов недвижимого имущества» в целом содержит как полезные, так и неприемлемые стороны. Но негативных последствий будет больше, чем позитивных, учитывая ошибочность концепции, которая фактически легализует монополию БТИ. Документ ждет подписи Президента...

http://economics.unian.net/rus/detail/136222

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Генералы жестко критикуют Медведева» пишет: в Интернете появился документальный фильм, в котором отставные генералы российской армии жестко критикуют Дмитрия Медведева за нерешительность во время войны с Грузией, противопоставляя ему настоящего лидера Путина…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2627181/film_iz_buduschego

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Также «Ведомости» в публикации «Приток денег от населения остановился» пишут: снижение курсов доллара и евро, а также сезон отпусков вызвали сокращение вкладов населения в банках в июле. Это дело временное, уверены банкиры…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2627171/vklady_otdyhayut

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Издание «Известия» в публикации «Декларировать доходы заставят всех чиновников госкорпораций» пишет: после запрета иностранных активов для госслужащих, депутатов и силовиков Госдума РФ займется кошельками сотрудников «Олимпстроя», «Роснано», Внешэкономбанка и др.

http://izvestia.ru/news/532426

(УНИАН)