На востоке Китая из-за тайфуна "Хайкуэй" эвакуированы 1,54 млн человек

В связи с тайфуном "Хайкуэй", который обрушился на восточное побережье Китая, из опасных районов в провинции Чжэцзян эвакуированы 1,54 млн человек.

По данным местных властей, в результате удара стихии без электричества остались около 400 тысяч домов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Тайфун серьезно нарушил транспортное сообщение в регионе. В аэропортах отменены сотни рейсов, приостановлено движение скоростных поездов на отдельных направлениях. По распоряжению правительства закрыт ряд основных автомагистралей.

На данный момент сообщений о жертвах не поступало. Непосредственный удар тайфуна пришелся на город Нинбо. В результате резкого поднятия воды в одном из районов этого населенного пункта оказались отрезаны от внешнего мира несколько сотен человек. Власти принимают меры для их спасения.

В зоне влияния атмосферной воронки, помимо провинции Чжэцзян, оказались также Шанхай, провинции Цзянсу и Аньхой.

"Хайкуэй" стал уже третьим тайфуном, пришедшим в Восточный Китай за последнюю неделю. В прошлую пятницу с разницей в несколько часов на побережье обрушились тайфуны "Дамри" и "Саола".