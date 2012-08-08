Решения о выдаче украинцам британских виз будут приниматься в Польше

С 16 июля решения о выдаче украинцам британских виз принимаются в Польше.

Соответствующее сообщение содержится на официальном сайте Министерства внутренних дел Великобритании.

«С 16 июля 2012 года решения относительно заявок на визы в Великобританию, поданные в Украине, будут приниматься в региональном пограничном центре Великобритании в Варшаве», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что процедура предоставления виз украинцам в целом не изменится. Все желающие получить визы в Великобританию должны подавать он-лайн заявку через веб-сайт http://www.visa4uk.fco.gov.uk/.

После этого заявители будут получать информацию о дате подачи документов в визовый центр компании VFS в Киеве. В сообщении также обращается внимание на необходимость подачи переводов на английский всех украинских документов. При этом отмечается, что с целью уменьшения расходов на оформление виз, сертифицированный перевод не будет требоваться.

«В то же время персонал пограничного агентства Великобритании будет проверять переводы на их аккуратность», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что за пересылку документов в Варшаву и обратно в Киев дополнительные деньги взиматься не будут. При этом агентство имеет намерение принимать решения о выдаче виз в 90% случаев в течение 15 дней.

В сообщении также говорится, что заявки на визы могут подаваться даже за три месяца до запланированной даты начала путешествия.

В министерстве также отметили, что решение принято с целью предоставления более эффективных и гибких визовых услуг и улучшения стандартов принятия решений о выдаче виз.