Государственная служба по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) откроет 10 отделений своих представительств по стране, которые будут объединены четырьмя управлениями, для организации курирования предпринимательской деятельности во всех областях.

Соответствующее распоряжение №540 от 1 августа размещено на сайте правительства.

Согласно документу, Госкомпредпринимательства создаст четыре управления: в западном, восточном и южном, северном и центральном регионах.

Управление в западном регионе будет иметь 3 отдела представительства, которые будут обслуживать: Киев и Киевскую область; Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области; Волынскую, Житомирскую, Ривненскую области.

В центральном регионе – 2 отдела представительства, которые будут обслуживать: Днепропетровскую и Полтавскую области, Винницкую, Кировоградскую и Черкасскую области;

В восточном и южном регионах – 3 отдела представительства, которые будут обслуживать: Донецкую и Луганскую области; Херсонскую область, КРК и г. Севастополь; Запорожскую, Николаевскую и Одесскую области.

В западном регионе - 2 отдела представительства, которые будут обслуживать; Львовскую, Тернопольскую и Хмельницкую области; Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.