Подписан закон об уголовной ответственности за незаконное изготовление огнестрельного оружия

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обращение с оружием и взрывоопасными материалами».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 5 июля.

Законом предусмотрено дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 263-1. «Незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств». Статьей предусмотрено, что незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств караются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные организованной группой - караются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.