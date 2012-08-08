Таможенный союз создаст смешанную комиссию для сотрудничества с Арменией

Москва. Страны Таможенного союза - Россия, Казахстан и Беларусь -создадут смешанную комиссию для сотрудничества с Арменией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Армении Сержем Саргсяном.

«Договорились о том, что создадим смешанную комиссию, которая должна будет посмотреть, как можно было бы использовать последние договоренности в области сотрудничества между Россией и Казахстаном, Беларусью в рамках Таможенного союза, единого экономического пространства применительно к Армении со всей спецификой», - сказал В.Путин.

При этом он пояснил, что Армения и страны Таможенного союза не имеют общей границы, «но можно было бы подумать об использовании каких-то инструментов, которые уже согласованы между тремя государствами».

Президент РФ сообщил, что стороны обсудили перспективы наращивания взаимодействия на площадках СНГ, ОДКБ, других международных организаций.

«Говорили более широко об интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Думали о том, что нужно сделать для того, чтобы воспользоваться последними договоренностями в интеграционном плане», - сказал он.

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