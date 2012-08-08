Анонс на 9 августа

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Фиктивное банкротство" Судостроительной верфи "Меридиан" (г. Николаев), кому это выгодно? ". Николаевское судостроительное предприятие ОАО "Судостроительная верфь" Меридиан" (г. Николаев) стремительно идет на дно. В течение семи лет продолжается эпопея с перепродажей предприятия, на котором в былые времена строили боевые корабли и авианосцы, а теперь там сплошные руины. Бывшие работники завода, группа николаевских активистов решили рассказать всей Украине о том, что происходит на их родном предприятии. Во время пресс-конференции будут обнародованы имена чиновников и олигархов чьи интересы стоят за этой многомиллионной аферой (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 099-417-85-83.

* Пресс-конференция на тему: "О позиции государства в отношении деятельности ОАО" Днепроспецсталь". Организатор - Центральный комитет профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности. Участники: Владимир Казаченко, председатель Центрального комитета Профсоюза металлургов и горняков Украины, Евгения Жало, председатель профкома ПМГУ в ПАО "Днепроспецсталь", Валерий Седов, зам.председателя Запорожского обкома ПМГУ.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Технологически отсталые предприятия наносят вред экологии и здоровью украинцев?”. Речь пойдет о многолетней борьбе жителей сел Ивано-Франковской, Киевской, Черновецкой, Харьковской областей и Крыма с прицефабриками одного из крупнейших агрохолдингов. Как влияет на жизнь и здоровье местных жителей работа предприятий, на которых используются отсталые технологии? Как нарушаются все возможные санитарно-экологические нормы и какие последствия это влечет? Как реагируют местные и центральные власти на эти нарушения и кто будет нести за них ответственность? Почему информация об экологических катастрофах замалчивается в СМИ? Участники расскажут о своих методах борьбы с недобросовестными предпринимателями, о перекрытии дорог, ведущих к птицефабрикам, о митингах и о дальнейшей стратегии ведения “боевых” действий. Будут продемонстрированы фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие масштабы экологической катастрофы, а так же предоставлены все документы, подтверждающие нарушения со стороны предприятий агрохолдинга. Участники: Геннадий Здольник (пгт. Макаров), Алексей Кветкин (Харьков), Тарас Равлик (Прикарпатье), Николай Мокрицкий (Харьков), Владимир Заньковский (Ивано-Франковск) (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Нил Смит о бренде Medoff». Участники: финансист, собственник ТМ «MEDOFF» Нил Смит; генеральный директор Крымской Водочной компании Джонатан Вейл; первый советник, руководитель торгово-экономического отдела Представительства Евросоюза в Украине Николас Бердж и другие представители Представительства Евросоюза в Украине (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: +38 095 095 16 49, mariya@tactic.kiev.ua, 050 4425760, Elena.Shestakova@cvc.com.ua.

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