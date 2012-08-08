ТОП-10 (8 августа)

Россия намерена изменить линейку самолетов Ан без согласования с Украиной

Украина заплатила России 930 млн долл. за июльский газ

Фонд госимущества выставил на продажу пакеты акций 5 обл- и горгазов

Базовая инфляция в июле в Украине составила 0%

Кабмин выделит 14 млрд грн. на программу по обеспечению прав инвалидов

Более 10 компаний желают участвовать в конкурсе по строительству LNG-терминала

Решения о выдаче украинцам британских виз будут приниматься в Польше

Украина за 7 месяцев сократила импорт газа из России на 39%

Кабмин утвердил законопроект о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС

Янукович подписал языковой закон

***

Россия намерена изменить линейку самолетов Ан без согласования с Украиной

Минпромторг РФ намерено внести изменения в самолеты линейки Ан без согласования с украинскими разработчиками

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрий Слюсарь сказал на совещании о развитии региональных авиаперевозок пассажиров с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«В международной практике ИКАО (Международная организация гражданской авиации) существуют правила, в соответствии с которыми не только разработчик, но и эксплуатант имеет право вносить незначительные изменения в конструкцию самолёта, в том числе ремоторизацию и так далее», - сказал Ю.Слюсарь.

По его словам, это правило действует везде, в том числе в Украине, которая успешно доделывает наши вертолёты и делает это вопреки воле разработчика.

«Мы просим дать поручение нам, Минтрансу, Международному авиационному комитету подобные доработки внести, что даст нам возможность и по Ан-124, и по всей антоновской линейке получать дополнения к сертификату типа, осуществляя доработки самостоятельно, не спрашивая на это согласия антоновской фирмы», - сказал он обращаясь к Д.Медведеву.

«За любое изменение, за любую модификацию, за любую модернизацию мы платим большие деньги и загоняем себя всё больше и больше в тупик», - объяснил он.

Ю.Слюсарь заявил, что это практика широко распространена в Европе и в Америке. «Мы предлагаем оперативно этот вопрос решить: это нам поможет и в проекте Ан-2, ну и во всей антоновской тематике», - сказал Ю.Слюсарь.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Ю.Слюсарь заявил, что Минпром РФ хочет заменить на самолете Ан-148 украинские двигатели Д-436-148 , которые производит ОАО «Мотор Сич», на российско-французские двигатели Sam-146, которые используются при производстве Sukhoi SuperJet-100.

***

Украина заплатила России 930 млн долл. за июльский газ

Украина рассчиталась с Россией за потребленный в июле газ, уплатив 930 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам перед заседанием Кабинета министров министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«Заплатили за июльский газ 930 млн долл.», - сказал он, при этом не уточнил, какой объем газа Украиной был закуплен в июле.

***

Фонд госимущества выставил на продажу пакеты акций 5 обл- и горгазов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о планах продажи в конце августа - начале сентября на приватизационных конкурсах пакетов акций 5 газоснабжающих компаний - «Ивано-Франковскгаз», «Полтавагаз», «Гадячгаз», «Севастопольгаз» и «Херсонгаз».

Как говорится в официальном издании Фонда газете «Ведомости приватизации», на запланированный 30 августа приватизационный конкурс выставляются 25,0% акций компании «Ивано-Франковскгаз». Стартовая цена установлена на уровне 32,6 млн грн, шаг аукционных торгов – 350 тыс. грн.

Покупатель пакета будет обязан в течение ближайших трех лет инвестировать в развитие предприятия 4,03 млн грн.

На запланированный на 29 августа конкурс будет выставлен пакет компании «Полтавагаз» в размере 26,0% акций со стартовой ценой 20,1 млн грн. Шаг аукционных торгов составит 205 тыс. грн. Обязательства инвестора по внесению инвестиций в ближайшие три года установлены на уровне 3,7 млн грн.

На 31 августа Фондом госимущества запланирован конкурс по продаже 20,827% акций компании «Херсонгаз». Стартовая цена установлена на уровне 7,0 млн грн, шаг аукционных торгов – 100 тыс. грн. Покупатель будет обязан инвестировать в развитие предприятия в течение трех лет 1,5 млн грн.

На 3 сентября запланирован конкурс по продаже 25,999% акций компании «Гадячгаз» (Полтавская область) со стартовой ценой 3,1 млн грн. Шаг аукционных торгов – 35 тыс грн. Размер инвестиций в течение трех лет – 300 тыс. грн.

На 4 сентября назначен конкурс по продаже 25% компании «Севастопольгаз» со стартовой ценой 4,2 млн грн. Шаг торгов – 50 тыс. грн. Обязательства по внесению инвестиций в течение трех лет – 600 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 10 октября 2011 г. поручил НАК «Нафтогаз Украины» передать государственные пакеты акций 48 предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) из уставного капитала компании Фонду госимущества для их последующей приватизации.

***

Базовая инфляция в июле в Украине составила 0%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в июле 2012 года против июня составила 0%, с начала года (июль 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,4%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в июле 2012 года показатель базовой инфляции против июля 2011 года составил 3,1%, в январе-июле 2012 года к соответствующему периоду 2011 года - 4,8%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июле 2012 года по сравнению с июнем 2012 года потребительские цены снизились на 0,2%, против июля 2011 года — на 0,1%.

Инфляция в январе-июле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1%, с начала 2012 г. (июль 2012 года к декабрю 2011 года) – дефляция 0,1%.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

***

Кабмин выделит 14 млрд грн. на программу по обеспечению прав инвалидов

Кабинет министров утвердил государственную целевую программу «Национальный план действий по реализации Конвенции о правах инвалидов» на период до 2020 года, на реализацию которой планируется направить около 14 млрд грн.

Соответствующее постановление правительства №706 от 1 августа 2012 года размещено на официальном сайте Кабмина.

Целью программы является обеспечение прав и удовлетворение потребностей инвалидов наравне с другими гражданами, улучшение условий их жизнедеятельности согласно Конвенции о правах человека.

Выполнение программы должно обеспечить: создание для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам общественного назначения, транспорта; совершенствование порядка проведения медико-социальной экспертизы инвалидов; предупреждение дискриминации по признакам инвалидности, в частности путем усиления ответственности за такое нарушение, и т. д.

Предполагается, что благодаря выполнению программы будут оборудованы

объекты общественного назначения, транспорта с учетом потребностей инвалидов в 2015 году - до 15%, к 2018 году - до 35%, до 2020 года - до 50%; обеспечено на маршрутах общего пользования наличие транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов, в 2015 году - до 15% таких транспортных средств, к 2018 году - до 35%, до 2020 года - до 50%; обеспечена доступность восприятия лицами с поражением органов слуха продукции телерадиоорганизаций в 2015 году - до 15%, к 2018 году - до 35%, до 2020 года - до 50%; обеспечена к 2015 году доступность для восприятия лицами с поражением органов зрения и слуха информации, содержащейся на официальных сайтах госорганов, - 100% таких веб-сайтов; увеличена численность детей-инвалидов, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, к 2015 году - до 107 тыс. человек, к 2018 году - до 122 тыс., к 2020 году - до 138 тыс. человек (ежегодно на 5 тыс. человек); обеспечен рост численности инвалидов, осуществляющих трудовую деятельность, до 2015 года - до 706,2 тыс. человек, до 2018 года - до 750,3 тыс., в 2020 году - до 794,6 тыс. человек (ежегодно на 14-15 тыс. человек).

Финансирование программы планируется осуществлять за счет средств госбюджета.

Объем финансирования будет уточняться ежегодно во время составления проекта госбюджета на соответствующий год с учетом его возможностей.

***

Более 10 компаний желают участвовать в конкурсе по строительству LNG-терминала

Более 10 компаний изъявили желание участвовать в конкурсе по строительству LNG-терминала в Украине, сообщил журналистам руководитель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он не уточнил названия компаний.

«У нас уже более десяти компаний, которые задекларировали намерение принимать участие в пуле инвесторов», - сказал глава Госагентства по инвестициям.

В.Каськив сообщил, что конкурс, после утверждения ТЭО, может пройти уже в сентябре этого года.

По его словам, по вопросу поставок сжиженного газа переговоры ведутся с тремя компаниями, однако не уточнил с какими именно.

"С тремя компаниями относительно поставок газа мы находимся фактически на конечной стадии переговоров. Это всемирно известные лидеры рынка сжиженного газа, и формализация отношений с ними состоится сразу после принятия решения правительством", - сказал В.Каськив.

Он также считает возможным, чтобы компания, которая будет поставлять газ, стала одним из участников консорциума инвесторов СПГ-терминала. "Поставщик может зайти в уставный капитал терминала, и я считаю, что это оптимальное решение, потому что оно обеспечивает большую стабильность и безопасность работы самого терминала", - сказал В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку ТЭО проекта «LNG-терминал».

Примерная стоимость строительства LNG-терминала составит 846 млн евро.

Планируется, что финансирование строительства LNG-терминала будет осуществляться по принципу: 30% от общей стоимости составят средства консорциума, в который войдет Украина, а 70% - за счет заемных средств (кредитов, облигаций и т.д.).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Доля Украины в проекте «LNG-терминал» будет составлять 25%+1 акция.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

В сентябре 2011 г. компания Socoin (Испания) выиграла тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

***

Решения о выдаче украинцам британских виз будут приниматься в Польше

С 16 июля решения о выдаче украинцам британских виз принимаются в Польше.

Соответствующее сообщение содержится на официальном сайте Министерства внутренних дел Великобритании.

«С 16 июля 2012 года решения относительно заявок на визы в Великобританию, поданные в Украине, будут приниматься в региональном пограничном центре Великобритании в Варшаве», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что процедура предоставления виз украинцам в целом не изменится. Все желающие получить визы в Великобританию должны подавать он-лайн заявку через веб-сайт http://www.visa4uk.fco.gov.uk/.

После этого заявители будут получать информацию о дате подачи документов в визовый центр компании VFS в Киеве. В сообщении также обращается внимание на необходимость подачи переводов на английский всех украинских документов. При этом отмечается, что с целью уменьшения расходов на оформление виз, сертифицированный перевод не будет требоваться.

«В то же время персонал пограничного агентства Великобритании будет проверять переводы на их аккуратность», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что за пересылку документов в Варшаву и обратно в Киев дополнительные деньги взиматься не будут. При этом агентство имеет намерение принимать решения о выдаче виз в 90% случаев в течение 15 дней.

В сообщении также говорится, что заявки на визы могут подаваться даже за три месяца до запланированной даты начала путешествия.

В министерстве также отметили, что решение принято с целью предоставления более эффективных и гибких визовых услуг и улучшения стандартов принятия решений о выдаче виз.

***

Украина за 7 месяцев сократила импорт газа из России на 39%

Украина за 7 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 39% - до 19 млрд куб. м, сообщили УНИАН в пресс-службе госкомпании «Укртрансгаз».

С начала 2012 года транзит природного газа через территорию Украины в государства Западной Европы, по информации «Укртрансгаза», составил 49 млрд куб. м.

«При этом все заявки стран-потребителей выполняются в полном объёме», - сообщает пресс-служба компании.

Оператор газотранспортной системы Украины не называет сравнительных данных по транзиту. Год назад «Укртрансгаз» сообщал о транзите газа в январе-июле 2011 года в страны Западной Европы в объеме 63,851 млрд куб. м.

Согласно сообщению пресс-службы «Укртрансгаз», потребителям Украины за 7 месяцев текущего года протранспортировано почти 29 млрд куб. м., что соответствует уровню показателей аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина за 6 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации до 16 млрд куб. м, что на 55% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

***

Кабмин утвердил законопроект о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о размещении, проектировании и строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

В свою очередь, министр экономического развития и торговли Петр Порошенко сообщил, что документом сокращен объем финансирования проекта более чем на 600 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением № 498-р от 4 июля 2012 года одобрил технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Согласно документу, установленная электрическая мощность энергоблоков составляет 2 тыс. МВт.

Общая сметная стоимость строительства составляет 36,758 млрд грн, в том числе строительно-монтажные работы - 5,956 млрд грн, оборудование - 23,589 млрд грн, пусконаладочные работы - 249 млн грн.

Также документом оценена стоимость ядерного топлива для первой загрузки - 2,072 млрд грн.

Общие расходы на данный проект Кабмин оценивает в 39,566 млрд грн.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

13 марта 2012 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

6 мая премьер-министр Украины Николай Азаров после встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил, что руководство России подтвердило готовность выдать кредит на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

31 мая заместитель генерального директора ГК «Росатом» - директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров сообщил, что схема кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС еще не определена, однако возможно выделение межгосударственного кредита.

***

Янукович подписал языковой закон

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «Об основах государственной языковой политики».

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В Законе Украины «Об основах государственной языковой политики» определяется порядок применения языков в Украине, принципы языковой политики государства и его обязанность относительно обеспечения конституционного права человека на свободное использование языков.

Как отмечают авторы закона Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов в пояснительной записке к документу, законом регулируется деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению развития и функционирования украинского языка как государственного языка во всех сферах общественной жизни украинского государства, свободного развития, использования и защиты региональных языков или языков меньшинств, а также по содействию изучению языков международного общения.

Законом установлено, что государственным языком Украины является украинский язык. При этом отмечается, что «ни одно из положений данного Закона о мерах по развитию, использованию и защите региональных языков или языков меньшинств не должно толковаться как создающее препятствия для использования государственного языка».

Вместе с тем, законом определяется, что право на языковое самоопределение и свободное пользование языками в частной и государственной жизни является неотъемлемым правом человека и гражданина.

На территории Украины гарантируется свободное использование региональных языков, к которым отнесены русский, белорусский, болгарский, армянский, гагаузский, идиш, крымскотатарский, молдавский, немецкий, новогреческий, польский, ромский, румынский, словацкий и венгерский. Добавлены русинский, караимский и крымчакский языки в соответствии с рекомендациями Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Действие этого положения распространяется на те языки, которые являются родными для не менее 10% граждан, населяющих определенную территорию по данным переписи. По решению местного совета, или по результатам сбора подписей в отдельных случаях, с учетом конкретной ситуации такие положения могут применяться к языку, региональная языковая группа которого составляет меньше 10 процентов населения соответствующей территории. Численность региональной языковой группы на определенной территории определяется на основании данных Всеукраинской переписи населения о языковом составе населения в разрезе административно-территориальных единиц.

Таким образом, если провести параллели с данными последней Всеукраинской переписи 2001 года, то русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми) – в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и городах Киеве и Севастополе; крымскотатарский – в АР Крым, венгерский – в Закарпатской области, румынский – в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.

В государственном управлении акты высших органов государственной власти принимаются на государственном языке, и официально публикуются на украинском и русском, региональных языках или языках меньшинств.

Акты местных органов государственной власти и органов местного самоуправления принимаются и публикуются на государственном языке. В пределах территории, на которой распространен региональный язык, акты местных органов государственной власти и местного самоуправления принимаются на государственном языке или на этом региональном языке, или на языке меньшинства (языках) и официально публикуются на обоих языках.

В сфере административных услуг, основным языком работы, делопроизводства и документации органов государственной власти и органов местного самоуправления устанавливается государственный язык. В пределах территории, на которой распространен региональный язык, в работе, делопроизводстве и документации местных органов государственной власти и местного самоуправления наравне с государственным языком используется этот региональный язык или язык меньшинства. Государство гарантирует посетителям органов государственной власти и органов местного самоуправления предоставление услуг на государственном языке, а в пределах территории, на которой распространен региональный язык, – и на этом региональном языке или языке меньшинства (статья 11).

Паспорт гражданина Украины и сведения о его владельце, которые вносятся в него, выполняются на государственном языке и рядом, по выбору гражданина, на одном из региональных языков или языков меньшинств Украины. Действие этого положения распространяется и на другие официальные документы, удостоверяющие личность гражданина Украины или сведения о нем (записи актов гражданского состояния и документы, которые выдаются органами регистрации актов гражданского состояния, документ об образовании, трудовая книжка, военный билет и другие официальные документы), а также документы, удостоверяющие личность иностранца или лицо без гражданства, в случае наличия письменного заявления лица (статья 13 законопроекта).

Документ об образовании, полученном в учебном заведении с обучением на региональном языке, по заявлению лиц, выполняется на двух языках – государственном и рядом, по желанию лица, на соответствующем региональном (статья 13).

В следствии и судопроизводстве документы составляются на государственном языке.

Следственные и судебные документы, в соответствии с установленным процессуальным законодательством порядком, вручаются лицам, принимающим участие по делу (обвиняемому по уголовному делу), в переводе на их родной язык или другой язык, которым они владеют (статья 15).

Судопроизводство в Украине по гражданским, хозяйственным, административным и уголовным делам осуществляется на государственном языке. В пределах территории, на которой распространен региональный язык, по ходатайству стороны процесса суды могут осуществлять производство на этом региональном языке. Государство гарантирует возможность осуществлять судебное производство на региональном языке. Необходимость обеспечения данной гарантии должна учитываться при отборе судейских кадров. Услуги переводчика с регионального языка или языка меньшинства, в случае их необходимости, предоставляются без дополнительных для этих лиц расходов.

В экономической и социальной деятельности государственных предприятий, учреждений и организаций основным языком является государственный язык, а также свободно используются другие языки.

Статьей 20 законопроекта устанавливается, что гражданам Украины гарантируется право получения образования на государственном языке и региональных языках или языках меньшинств (в пределах территории, на которой распространен региональный язык). Это право обеспечивается через сеть дошкольных детских учреждений, общих средних, внешкольных, профессионально-технических и высших государственных и коммунальных учебных заведений с украинским или другими языками обучения, которая создается в соответствии с потребностью граждан. Свободный выбор языка обучения является неотъемлемым правом граждан Украины, которое реализуется в рамках данного Закона, при условии обязательного изучения государственного языка в объеме, достаточном для интеграции в украинское общество (статья 20).

Потребность граждан в языке обучения определяется в обязательном порядке по заявлениям родителей о языке обучения, или студентами собственноручно при вступлении в государственные и коммунальные учебные заведения, а также, в случае необходимости, в любое время в период обучения.

Государственные и коммунальные учебные заведения в установленном порядке создают отдельные классы, группы, в которых обучение ведется на другом языке, чем в учебном заведении в целом, при наличии достаточного количества соответствующих заявлений о языке обучения от родителей учеников или студентов.

На практике количество заявлений будет признаваться «достаточным» в зависимости от норм наполняемости учебного заведения (зависит от типа населенного пункта), которые установлены профильными законами Украины «Об образовании», «О дошкольном образовании», «Об общем среднем образовании», «О профессионально-техническом образовании», «О высшем образовании» и тому подобное и регуляторными актами Министерства образования и науки Украины.

Во всех общих средних учебных заведениях обеспечивается изучение государственного языка и одного из региональных языков или языков меньшинств. Объем изучения регионального языка или языка меньшинства определяется местными советами в соответствии с законодательством об образовании, с учетом распространенности этого языка на соответствующей территории.

Тесты для внешнего оценивания качества образования составляются на государственном языке. Для лиц, которые получали полное общее среднее образование на региональном языке или языке меньшинств, по их желанию тесты переводятся на язык обучения (за исключением теста по украинскому языку и литературе).

Телерадиоорганизации Украины могут по собственному усмотрению вести вещание на государственном языке, региональных языках или языках меньшинств, языках международного общения и других языках – как на одном, так и на нескольких языках. Объемы регионального и местного вещания на государственном языке, региональных языках или языках меньшинств должны соответствовать численности региональных языковых групп и определяются самими телерадиоорганизациями. Язык печатных средств массовой информации определяется их учредителями в соответствии с учредительными документами (статья 24).

Разрешается и проблема дубляжа фильмов. Изготовление копий фильмов иностранного производства, которые распространяются для показа в кинотеатрах, публичном коммерческом видео и домашнем видео в Украине, осуществляется на языке оригинала или с дублированием, или озвучением, или субтитрованием на государственном языке, или региональных языках, или языках меньшинств по заказу дистрибьюторов и прокатчиков с учетом языковых потребностей потребителей (статья 24).

Согласно статье 27 Закона о языках, топонимы (географические названия) – названия административно-территориальных единиц, железнодорожных станций, улиц, площадей и т.п. – образуются и подаются на государственном языке. Рядом с топонимом на государственном языке может воспроизводиться соответствующий топоним на региональном языке.

Рекламные объявления, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции выполняются на государственном языке или на другом языке по выбору рекламодателя.

Каждый гражданин Украины имеет право использовать свою фамилию и имя (отчество) на родном языке согласно традициям этого языка, а также право на их официальное признание. Запись фамилии и имени (отчества) в паспортах и других официальных документах осуществляется по предварительному одобрению владельца.

Украинский язык останется исключительно единственным языком Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований; заседания Верховной Рады Украины, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке (хотя оратор может выступать на других языках); проекты законов, других нормативных актов вносятся на рассмотрение Верховной Рады Украины на государственном языке; языком соглашений и картографических изданий является также украинский язык.

Кроме того, Кабинету Министров Украины поручено обеспечить комплекс мер по реализации положений Закона «Об основах государственной языковой политики», а переходными положениями законопроекта вносятся изменения в ряд других законов Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла Закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

4 июля председатель Верховной Рады Украины В.Литвин подал в отставку.

6 июля Верховная Рада отказалась включить в повестку дня вопрос об отставке В.Литвина с должности председателя парламента.

В тот день В.Литвин заявил, что не подпишет закон об основах государственной языковой политики.

30 июля на внеочередной сессии Верховная Рада отказалась удовлетворить заявление В.Литвина об отставке с должности председателя ВР.

Также парламент отказался внести уточнения в Закон «Об основах государственной языковой политики», предложенные В.Литвиным.

Кроме того, Верховная Рада рассмотрела четыре постановления, внесенные депутатами от оппозиции, об отмене языкового закона, однако ни один документ не набрал необходимого количества голосов.

31 июля председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подписал Закон "Об основах государственной языковой политики". Документ был направлен на подпись Президенту Украины.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН