ГПУ готова предъявить Тимошенко обвинение по делу об убийстве Щербаня – Кузьмин

Генеральная прокуратура готова предъявить экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко обвинение по делу об убийстве в ноябре 1996 года народного депутата Евгения Щербаня.

Об этом в интервью газете «Сегодня» (№176 от 9 августа) заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

«У нас достаточно оснований для предъявления ей обвинения», - отметил он.

Р.Кузьмин напомнил, что, по словам немецких врачей, Ю.Тимошенко необходимо отдохнуть от стрессов 8 недель, примерно до второй половины сентября.

«Вот мы и ждем, когда этот срок закончится. Как только врачи скажут, что можно ее тревожить, мы с обвинением сразу к ней придем. У нас для этого все готово», - подчеркнул он.

Р.Кузьмин также отметил, что дело в отношении исполнителей убийства Е.Щербаня было расследовано, направлено в суд и по нему есть приговор. Дело в отношении заказчиков выделили в отдельное производство, расследовали сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, установив причастных к организации и финансированию этого заказного преступления.

«Мы намерены предъявить Юлии Тимошенко обвинение в соучастии в нем», - сообщил он.

Также Р.Кузьмин напомнил, что экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко, который отбывает наказание в США, заявил о готовности общаться со следователями Генеральной прокуратуры Украины. Но кроме его личного согласия необходимо и решение властей.

«Как только получим положительный ответ, готовы выехать в США и допросить Лазаренко по делу об убийстве Щербаня», - сообщил Р.Кузьмин.

Источник: http://www.segodnya.ua/life/interview/Renat-Kuzmin-Gotovy-predyavit-Timoshenko-obvinenie-po-delu-SHCHerbanya.html

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми были признаны 8 человек, все они обвиняются в бандитизме (ст. 69 Уголовного кодекса Украины). Трое из них - Сергей Кулев, Вадим Болотских и Леонид Добробатько – приговорены к пожизненному заключению. Константин Никулин и Игорь Пушняков приговорены к 15 годам лишения свободы. Сергей Володченко и Николай Малахов - к 11 годам лишения свободы, Эдуард Косыгин - к 11,5 годам.

П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих людей.

В августе 2011 года Р.Кузьмин в интервью журнала "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении П.Лазаренко.

В конце 2011 года Р.Кузьмин заявил, что фирма Somali Enterprises перечислила деньги за убийство Е.Щербаня. «Деньги, почти 3 миллиона долларов, на счета киллеров поступили от фирм, которые принадлежат Лазаренко и Тимошенко. Возможно, я не точно выразился: эти фирмы контролировались этими двумя людьми», - уточнил он.

4 апреля 2012 года сын Е.Щербаня Руслан заявил о возможной причастности Ю.Тимошенко к убийству его отца и призвал прокуратуру провести расследование. С аналогичной просьбой Р.Щербань обратился также в Посольство США в Украине, поскольку в этой стране находится под домашним арестом П.Лазаренко.

30 мая генеральный прокурор Виктор Пшонка заявлял, что по уголовному делу об убийстве Е.Щербаня Ю.Тимошенко находится в статусе свидетеля.