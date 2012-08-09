ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Засуха в США может спровоцировать военные конфликты и революции - эксперты» пишет: американские эксперты утверждают, что экономика большинства беднейших государств планеты полностью зависима от импорта американской пшеницы. Скачек цен может привести к нестабильности…

http://delo.ua/business/zasuha-v-ssha-mozhet-sprovocirovat-voennye-konflikty-i-revoljucii-182853/

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Также «Дело» в публикации «На удешевление автокредитов не стоит рассчитывать до конца года» пишет: автокредитование - один из немногих сегментов, где банки ведут себя относительно активно. Однако ставки по кредитам на покупку автомобиля не слишком привлекательные для заемщиков, и выручают их разве что акционные предложения автопроизводителей…

http://delo.ua/finance/na-udeshevlenie-avtokreditov-ne-stoit-rasschityvat-do-konca-goda-182870/

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«Дело» в публикации «На строительство терминала сжиженного газа претендует уже 10 компаний» пишет: компании выстраиваются в очередь на участие в инвестиционном конкурсе на строительство морского терминала по приему сжиженного природного газа…

http://delo.ua/ukraine/na-stroitelstvo-terminala-szhizhennogo-gaza-pretenduet-uzhe-10-kom-182865/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Фондовый рынок зашел в зону снижения», в котором пишет: следуя за настроениями глобальных фондовых площадок, украинский рынок акций закончил день уверенным падением на 1,7% по индексу UX. Отрицательные настроения инвесторов предопределили действия агентства S&P, пригрозившего снизить рейтинг Греции, а также макроэкономические данные по странам Евросоюза, опечалившие биржевых спекулянтов…

http://www.kommersant.ua/doc/1997949

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Импортеры украинского зерна активизировали закупки», в котором пишет: продажи украинского зерна за рубеж восстановились - по итогам августа экспорт составит 1,7–1,8 млн тонн…

http://www.kommersant.ua/doc/1997991

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Газета «Сегодня» в материале «Украина год без ТО — водители рады, ДТП больше, а техосмотр не вернут» пишет: водители говорят, что их авто без осмотра стали исправнее за счет сэкономленных денег…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukraina-god-bez-TO-voditeli-rady-DTP-bolshe-a-tehosmotr-ne-vernut.html

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Также «Сегодня» в публикации «Интернет-магазины больше не будут дешевыми – продавцы» пишет: налоговая хочет ввести в интернет-магазинах кассовые аппараты и заставить курьеров на месте выдавать клиенту чеки…

http://www.segodnya.ua/economics/business/Internet-magaziny-bolshe-ne-budut-deshevymi-prodavcy-.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации ««Зеленым» под матрасом придумали конкурента» пишет: правительство для снижения риска оседания больших объемов "зеленых" у населения предлагает украинцам новый инструмент вложения - казначейские обязательства в иностранной валюте. Эксперты достаточно скептически относятся к подобной инициативе власти…

http://economics.unian.net/rus/detail/136292

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина рассматривает ВТО как "щит" в противостоянии России» пишет: Украина рассматривает ВТО как щит в торговых спорах с Россией. Но как можно рассчитывать на помощь организации, когда сам настроен ограничивать доступ на свой рынок производителям из стран, входящих в ВТО…

http://economics.unian.net/rus/detail/136174

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Цены на легковые автомобили растут в преддверии вступления в ВТО» пишет: легковые автомобили не только не подешевеют после вступления России в ВТО, но могут даже подорожать. Производители используют как повод для этого введение утилизационного сбора. Toyota уже предупредила дилеров о намерении поднять цены…

http://www.vedomosti.ru/auto/news/2672431/inomarki_podorozhayut_ponovomu

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Также «Ведомости» в публикации «Кто помогает слияниям и поглощениям» пишут: в лидеры среди инвестбанков по сделкам М&A с участием российских компаний в этом году вырвался Сбербанк. Участникам таких сделок требуется финансирование, а здесь соперничать с ним не может никто. Его деньги самые дешевые…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2672401/v_sberbanke_deshevle

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Издание «Известия» в публикации «Россия не хочет тратить $800 млн на «Байтерек» пишет: соглашение о строительстве площадки для запуска ракет с Казахстаном подписано давно, но России она нужна для старта легких ракет, а Казахстану - для тяжелых…

http://izvestia.ru/news/532367

(УНИАН)