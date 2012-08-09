Премьер-министр Украины Николай Азаров считает несправедливым судейство на Олимпиаде в Лондоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня во время рабочей поездки в город Шостка Сумской области.

«Если честно, до такой степени несправедливое судейство», - сказал Н.Азаров в ходе общения с работниками шосткинского завода «Импульс».

По словам главы правительства, с начала Олимпийских игр из-за несправедливых решений судей украинские спортсмены не получили шесть медалей.

«Чтобы не лишали (наград), надо чтобы страна была сильная», - считает Н.Азаров.