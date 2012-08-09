Президент Украины Виктор Янукович подписал закон об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрей Портнов.

По его словам, вместе с недавно принятым Уголовным процессуальным кодексом и законом о бесплатном предоставлении правовой помощи он создает основу для предоставления в стране надлежащей правовой помощи.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", внесенный Президентом Украины.

Законом предусмотрено создание органов адвокатского самоуправления и определены полномочия советов адвокатов Автономной Республики Крым, областей, городов Киева, Севастополя (регионов), квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры, Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, Совета адвокатов Украины.

Высшими органами адвокатского самоуправления в государстве является Съезд адвокатов Украины, а в регионах – соответствующие конференции адвокатов. Также предусматривается формирование ревизионных комиссий адвокатуры регионов и Высшей ревизионной комиссии адвокатуры.

В состав советов и комиссий входят исключительно адвокаты, что должно обеспечить независимость адвокатуры Украины от органов государственной власти и местного самоуправления.

Задачами адвокатского самоуправления определены: обеспечение независимости адвоката, защита от вмешательства в осуществление адвокатской деятельности, поддержка высокого квалификационного уровня адвокатов, создание благоприятных условий для осуществления адвокатской деятельности, обеспечение открытости информации об адвокатуре и адвокатской деятельности, обеспечение ведения Единого реестра адвокатов Украины и пр.

Органы адвокатского самоуправления самостоятельно решают вопросы формирования высокопрофессионального адвокатского корпуса, установления профессиональных стандартов и этических требований к осуществлению адвокатской деятельности, представительства и защиты общих интересов адвокатов, сотрудничества адвокатуры с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, финансирования деятельности органов адвокатского самоуправления.

В соответствии с законом, для усиления статуса органов адвокатского самоуправления и повышения эффективности их работы предусмотрена административная ответственность за неправомерный отказ в предоставлении на запрос квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры, ее палат и членов информации, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление информации, не отвечающей действительности, которая необходима для выполнения возложенных на комиссию задач.

Кроме того, законом предусмотрено создание Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Законом расширены существующие виды адвокатской деятельности, профессиональные права и гарантии адвокатской деятельности, определены содержание адвокатской тайны и эффективный правовой механизм ее защиты.

Запрещены какое-либо влияние на адвоката, вмешательство в его профессиональную деятельность, в том числе со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, органов адвокатского самоуправления, юридических и физических лиц.

Законом установлена обязательность адвокатского запроса.

Урегулированы вопросы относительно направления адвокатом адвокатского запроса: определен круг вопросов и адресатов, относительно которых может составляться и направляться адвокатский запрос. Введена обязательность требований адвокатского запроса относительно органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения, объединений граждан. В проекте также установлены сроки предоставления ответа на адвокатский запрос и административная ответственность за отказ в предоставлении информации на адвокатский запрос, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление информации, не отвечающей действительности.

Предусмотрено создание и функционирование Единого реестра адвокатов Украины.

Единый реестр адвокатов Украины ведется Советом адвокатов Украины с целью сбора, хранения, учета и предоставления достоверной информации о численности и персональном составе адвокатов Украины, адвокатов иностранных государств, которые получили право заниматься адвокатской деятельностью в Украине, выбранные адвокатами формы осуществления адвокатской деятельности. Внесение сведений в Реестр осуществляется советами адвокатов регионов и Советом адвокатов Украины.

Проектом предусмотрено, что информация, внесенная в Единый реестр адвокатов Украины, является открытой на официальном веб-сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В законе упорядочены основания и порядок осуществления дисциплинарного производства относительно адвокатов. Право на обращение в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры с заявлением (жалобой) относительно поведения адвоката, которое может иметь следствием его дисциплинарную ответственность, предоставляется каждому, кому известны такие факты. При этом дисциплинарное производство в отношении адвоката осуществляется на принципах состязательности, которая создает его участникам равные возможности.

Видами дисциплинарных взысканий, которые могут применяться к адвокату, предусмотрено: предупреждение, приостановка права заниматься адвокатской деятельностью на срок от одного месяца до одного года, лишение права заниматься адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины – для адвокатов Украины или исключения из Единого реестра адвокатов Украины – для адвокатов иностранных государств.

Законом предусмотрен допуск адвокатов иностранных государств к осуществлению адвокатской деятельности на территории Украины. Адвокат иностранного государства приобретает право заниматься адвокатской деятельностью на территории Украине с момента включения сведений о нем в Единый реестр адвокатов Украины. С этой целью адвокат иностранного государства обращается с соответствующим заявлением в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, перед которой должен доказать получение права заниматься адвокатской деятельностью в соответствующем иностранном государстве.

Адвокат иностранного государства, сведения о котором включены в Единый реестр адвокатов Украины, осуществляет адвокатскую деятельность на территории Украины без ограничений, в том числе относительно возможных видов адвокатской деятельности. На адвоката иностранного государства распространяются все установленные законом профессиональные права и обязанности адвоката, гарантии адвокатской деятельности.