При КГГА создана комиссия по изучению и анализу рынков

При Киевской городской государственной администрации создана комиссия по изучению и анализу рыночной сети.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.

В соответствии с распоряжением, городская комиссия в двухмесячный срок обследует, изучит и проанализирует вопросы соответствия действующих предприятий рыночной сети базовым моделям рынков по продаже продовольственных и непродовольственных товаров и требованиям Правил торговли на рынках в городе Киеве.

Возглавил комиссию заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.