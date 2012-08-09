При КГГА создана комиссия по изучению и анализу рынков
12:27, 09 августа 2012Разное
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При Киевской городской государственной администрации создана комиссия по изучению и анализу рыночной сети.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.
В соответствии с распоряжением, городская комиссия в двухмесячный срок обследует, изучит и проанализирует вопросы соответствия действующих предприятий рыночной сети базовым моделям рынков по продаже продовольственных и непродовольственных товаров и требованиям Правил торговли на рынках в городе Киеве.
Возглавил комиссию заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.
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