Минобороны усилило меры по противопожарной защите военных объектов

В Вооруженных Силах Украины в связи с аномально сухой и знойной погодой, которая установилась на всей территории государства, в соединениях и частях усилен комплекс организационных и практических мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины.

Особое внимание при этом обращается на предотвращение возникновения лесных и степных пожаров вблизи военных объектов, в ходе занятий по боевой подготовке на полигонах и в местах постоянной дислокации.

В частности, во всех воинских частях по периметрам складов ракетно-артиллерийского вооружения и горюче-смазочных материалов дополнительно установлены резервуары с водой. При проведении работ на технических территориях складов определены дополнительные пожарные расчеты, которые, в случае необходимости, будут привлекаться для тушения пожаров, в том числе за пределами военных городков. Усилены наряды пожарных расчетов во время проведения боевых стрельб. В парках боевых машин увеличено количество средств пожаротушения.

Кроме того, усилен контроль над наблюдением всего периметра технической территории и территории запрещенной зоны и, прежде всего, за хранилищами и открытыми площадками, где хранятся боеприпасы.