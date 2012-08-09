Азаров считает, что в украинского народа осталось «еще очень много терпения»

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что в украинского народа еще осталось много терпения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил журналистам в ходе посещения Шосткинского завода «Импульс» в Сумской области .

«У наших людей еще очень много терпения. Казалось бы, оно должно было давно закончиться, а они еще терпят. Терпят оранжевых, терпят черт знает кого», – сказал Н.Азаров и добавил: «И нас терпят тоже. Мы хоть меньше плохого для них делаем, стараемся делать хорошее».

При этом Н.Азаров подчеркнул, что он не боится жестких разговоров с людьми и сам знает, что его есть за что ругать.