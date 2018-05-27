Картели "укротят" громадными штрафами

Конкурентный рынок любой страны – главная составляющая ее инвестиционной привлекательности. В Украине она основывается, будем надеяться – пока основывается, на уличной торговле. Такие социально важные сегменты, как, к примеру, продукты питания, бензин, мобильная связь, коммунальные тарифы требуют особого контроля, который осуществляет Антимонопольный комитет. С начала 2012 года он особо активизировал свою работу, о чем свидетельствует объем наложенных штрафов – рекордные 652 миллиона гривен (в пять раз больше, чем в 1 полугодии 2011 года). Санкции относительно только «Мебельдеревпрома» и 14 его участников составили 419 млн грн., к «Укрспирту» предъявлены претензии на 200 млн грн. Вот так на сегодня выглядит борьба с созданием картелей на рынках. Сейчас в поле внимания Комитета ситуация с хлебобулочными изделиями, тарифами на железных дорогах и прочие злободневные вопросы. На повестке дня и законодательное усовершенствование регулирования рынков. Что ожидает их участников, кто сейчас находится «под прицелом» Комитета, чем закончились прошлые разбирательства, рассказал в интервью УНИАН и.о. председателя АМКУ Рафаэль Кузьмин.

- Рафаэль Измаилович, эксперты прогнозируют повышение цен на продукты питания на фоне аномально жаркого лета и, соответственно, снижения объема урожая уже осенью - после парламентских выборов. Речь идет, в первую очередь, о хлебе. Комитет отслеживает ситуацию на данном рынке?

В этой сфере Комитет работает в режиме «постоянного контроля». Так, в течение января-июля были наложены штрафы на фигурантов 6 дел, которые были открыты за злоупотребление монопольным положением на рынке хлеба и хлебобулочных изделий, выданы рекомендации пресечь действия, содержащие признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, 8 предприятиям.

Сейчас Комитет приступил к рассмотрению еще 3 дел. То есть, контроль ведется жесткий.

- Можно ли к этой жесткости отнести рост сумм штрафов, сколько составил их общий объем за первое полугодие?

В течение первого полугодия Комитетом наложены штрафы на общую сумму 652 миллиона гривен, что в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2011 года - 43,5 млн грн. В прошлом году нарушители законодательства о защите экономической конкуренции уплатили в государственный бюджет более 22 млн грн штрафов и пени.

- Антимонопольный комитет оштрафовал «Укрспирт» за злоупотребление монопольным положением на 200 млн грн. Уплатило ли предприятие штраф? Возможно, «Укрспирт» обращался в суд относительно обжалования решения, или в Комитет в плане сокращения суммы?

Срок, в течение которого «Укрспирт» имеет право обратиться в суд с иском об обжаловании решения Комитета, как и срок добровольной уплаты штрафа, истекает 14 августа текущего года. В настоящее время у нас нет информации ни о его обращении в суд, ни об уплате штрафа. С заявлением о пересмотре решения в Антимонопольный комитет «Укрспирт» также не обращался.

- Комитет рекомендовал несколько раз железным дорогам Украины пересмотреть стоимость постельного белья в поездах. Прислушались ли к рекомендациям?

Антимонопольный комитет в течение марта-апреля 2012 года предоставил обязательные рекомендации Львовской, Приднепровской, Одесской, Донецкой, Юго-Западной и Южной железным дорогам пересмотреть тарифы на продажу пассажирам комплектов постельного белья в поездах, установив цену на соответствующем уровне. Дороги сообщили, что рекомендации выполнены. Сейчас идет проверка действий железнодорожников.

- В 2011 году подобные рекомендации Комитет направлял в адрес украинских авиаперевозчиков. Достиг ли АМКУ снижения цен на внутренних авиарейсах?

Во исполнение рекомендаций от 21 сентября 2011 года Стратегический альянс «Украинская авиационная группа», в состав которого входит «Днеправиа», предоставил документы о снижении тарифов как на билеты эконом-класса, так и бизнес-класса. В частности, в эконом-классе - на 6 –14% (в среднем на 10,1%) в зависимости от направления и сезонности. Кроме того, введен абонемент («деловой тариф») для пассажиров, которые постоянно пользуются услугами компании в Украине. Дополнительно определена минимальная стоимость билета с учетом всех сборов за перелет Киев-Одесса-Киев (с 15.07.2011) и Киев-Днепропетровск-Киев (с 08.08.2011) в размере 494 грн. В целом, средний доход на одного пассажира на маршрутах в пределах Украины в октябре 2011 года относительно марта снижен на 5,4%. После вмешательства Комитета цены в «Днеправиа» сократились на 20-30 долл., или в среднем на 8-13%.

- Но авиакомпании не один раз заявляли о том, что в Украине значительно завышена цена авиатоплива, в том числе по сравнению с европейскими странами, а это существенно влияет на стоимость авиаперевозок.

Антимонопольный комитет сейчас исследует рынок авиатоплива и услуг в аэропортах. Говорить о результатах еще рано. Разумеется, что в случае выявления признаков нарушения конкурентного законодательства мы будем действовать в рамках своих полномочий.

- В преддверии Евро-2012 Комитет начал проверку обоснованности цен на номера в отелях. Чем все завершилось, были ли зафиксированы нарушения? Поступали ли жалобы от туристов?

Данное исследование пока не завершено. Комитет изучает информацию, которая продолжает поступать. Вместе с тем, предварительный анализ свидетельствует, что в принимающих городах на период проведения чемпионата, учитывая коммерческую заинтересованность субъектов хозяйствования, действительно факт повышения стоимости имел место, но по завершению Евро-2012 зафиксирован спад цен. Аналогичная ситуация наблюдается в настоящее время и в Лондоне, где цены на услуги гостиниц выросли в десятки раз в связи с проведением Олимпийских игр.

Между тем, во время и после Евро-2012 жалобы в Комитет относительно завышенной стоимости гостиничных услуг не поступали.

- Какая на сегодня складывается ситуация с тарифами Visa и MasterCard?

Исследование достаточно сложное и трудоемкое, поэтому продолжается. К примеру, в США решение по делу о платежных системах, начатое в 2005 году, было принято только в этом году.

- Завершено ли расследование в отношении мобильных операторов?

Расследование также продолжается. МТС снизила тарифы, «Киевстар» заявил об их повышении. С нашей стороны последует адекватная реакция.

- На какой стадии находится разработка законопроекта о развитии конкуренции на украинском рынке?

Комитет подготовил и согласовал с заинтересованными государственными органами проект Концепции Общегосударственной программы развития конкуренции в Украине на 2013-2023 годы. В ближайшее время он будет внесен на утверждение в Кабинет Министров. Срок подачи в Верховную Раду - декабрь этого года.

- Спасибо за беседу.

Беседу вела Яна Белая (УНИАН)