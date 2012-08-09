На сайте Азарова открыли почтовый ящик для писем премьеру

На персональном сайте Николая Азарова начал работать почтовый ящик, куда все желающие могут отправлять письма премьер-министру Украины.

Для отправки сообщения в раздел «Письмо Премьеру» необходимо сообщить свое имя фамилию и отчество, почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты.

Вместе с этим, до Н.Азарова будут доходить лишь письма, в которых не содержатся некорректные высказывания.

«Если Вы хотите, чтобы Ваше письмо попало к Николаю Азарову, будьте корректны в своих высказываниях. Пишите свои пожелания и просьбы аргументировано. Также не забывайте оставлять свои контактные данные. Уверяем Вас, что Ваше письмо дойдет до адресата», - говорится в комментарии администрации сайта.

http://www.azarov.ua/Pismo-premieru/