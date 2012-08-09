Анонс на 10 августа

* 9-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Акция протеста водителей-перевозчиков пассажиров пригородных маршрутов Киева и области». Речь пойдет об акции протеста, во время которой водители будут требовать отмены результатов незаконного по их мнению тендера, проведенного КОГА, в результате которого произошла полная смена перевозчиков на пригородных и междугородных маршрутах в Киевской области. Где и когда состоится акция протеста? Какие требования выдвигают участники акции? Как отразится на пассажирах смена перевозчиков? Ответы на эти и другие вопросы дадут организаторы акции протеста во время пресс-конференции (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: «Отношения Украины с МВФ в глобальном геофинансовом контексте». Организатор - Институт украинской политики. Участники: Кость Бондаренко, председатель правления Фонда «Украинская политика», Алексей Полтораков, ученый секретарь Института украинской политики, Евгений Бершеда, зав.отделом комплексных проблем государственного Института законодательства ВРУ, Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций и др.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в торжествах по случаю Дня строителя.

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