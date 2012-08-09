ТОП-10 (9 августа)

НБУ усилил требования к соблюдению банками обязательных резервов

Активы украинских банков в июле выросли до 1,109 трлн грн

Янукович подписал закон об адвокатуре и адвокатской деятельности

Правительство утвердило Стратегию реформирования системы соцуслуг

Акции украинской KDM Shipping на дебюте на Варшавской бирже подорожали на 7,4%

Янукович подписал закон о ратификации Договора о ЗСТ СНГ

Кабмин намерен в 2013 году завершить выплаты по вкладам советского Сбербанка

Кабмин поручил «Нафтогазу» провести инвентаризацию имущества

Азаров требует подготовить площадки под строительство индустриального жилья

В России нелегально работают около 2 млн иностранцев

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НБУ усилил требования к соблюдению банками обязательных резервов

Национальный банк Украины (НБУ) втрое уменьшил количество дней, в течение которых банки могут нарушать требования по размеру ежедневных обязательных резервов, не опасаясь мер влияния со стороны Нацбанка.

Данная норма содержится в постановлении НБУ №303.

Документ уже зарегистрирован в Министерстве юстиции и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Так, в постановлении Нацбанка указывается, что если банк больше 10 раз (включая выходные и праздничные дни) не соблюдает определенного Нацбанком ежедневного на начало операционного дня объема средств в течение трех отчетных периодов резервирования подряд, независимо от соблюдения им требований обязательного резервирование за эти отчетные периоды резервирования в целом, то территориальное управление НБУ в течение пяти рабочих дней после окончания отчетного периода предоставляет предложения подразделению Нацбанка, осуществляющему контроль за деятельностью банков, для принятия соответствующих решений.

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Активы украинских банков в июле выросли до 1,109 трлн грн

Активы украинских банков в июле 2012 г. выросли на 0,2%, с начала т.г. - на 4,8%, - до 1,109 трлн грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы в прошлом месяце увеличились на 0,08%, в январе-июле - на 3,3% - до 1,253 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 66,1%, вложения в ценные бумаги - 8,4%, корреспондентские счета в других банках - 6,2%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,4%, основные средства и нематериальные активы - 4,5%, доходы, начисленные к получению, - 4,4%, дебиторская задолженность - 5%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 0,1% - до 943,3 млрд грн, из которых средства физлиц составили 340,7 млрд грн, или 36,1%, средства субъектов хозяйствования - 180,7 млрд грн, или 19,2%, межбанковские кредиты и депозиты - 159,7 млрд грн, или 16,9%.

Капитал банков в июле вырос на 0,7% - до 165,8 млрд грн и составил 15% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков не изменился и на 1 августа т.г. составлял 179,5 млрд грн.

По состоянию на 1 августа 2012 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

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Янукович подписал закон об адвокатуре и адвокатской деятельности

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрей Портнов.

По его словам, вместе с недавно принятым Уголовным процессуальным кодексом и законом о бесплатном предоставлении правовой помощи он создает основу для предоставления в стране надлежащей правовой помощи.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", внесенный Президентом Украины.

Законом предусмотрено создание органов адвокатского самоуправления и определены полномочия советов адвокатов Автономной Республики Крым, областей, городов Киева, Севастополя (регионов), квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры, Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, Совета адвокатов Украины.

Высшими органами адвокатского самоуправления в государстве является Съезд адвокатов Украины, а в регионах – соответствующие конференции адвокатов. Также предусматривается формирование ревизионных комиссий адвокатуры регионов и Высшей ревизионной комиссии адвокатуры.

В состав советов и комиссий входят исключительно адвокаты, что должно обеспечить независимость адвокатуры Украины от органов государственной власти и местного самоуправления.

Задачами адвокатского самоуправления определены: обеспечение независимости адвоката, защита от вмешательства в осуществление адвокатской деятельности, поддержка высокого квалификационного уровня адвокатов, создание благоприятных условий для осуществления адвокатской деятельности, обеспечение открытости информации об адвокатуре и адвокатской деятельности, обеспечение ведения Единого реестра адвокатов Украины и пр.

Органы адвокатского самоуправления самостоятельно решают вопросы формирования высокопрофессионального адвокатского корпуса, установления профессиональных стандартов и этических требований к осуществлению адвокатской деятельности, представительства и защиты общих интересов адвокатов, сотрудничества адвокатуры с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, финансирования деятельности органов адвокатского самоуправления.

В соответствии с законом, для усиления статуса органов адвокатского самоуправления и повышения эффективности их работы предусмотрена административная ответственность за неправомерный отказ в предоставлении на запрос квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры, ее палат и членов информации, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление информации, не отвечающей действительности, которая необходима для выполнения возложенных на комиссию задач.

Кроме того, законом предусмотрено создание Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Законом расширены существующие виды адвокатской деятельности, профессиональные права и гарантии адвокатской деятельности, определены содержание адвокатской тайны и эффективный правовой механизм ее защиты.

Запрещены какое-либо влияние на адвоката, вмешательство в его профессиональную деятельность, в том числе со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, органов адвокатского самоуправления, юридических и физических лиц.

Законом установлена обязательность адвокатского запроса.

Урегулированы вопросы относительно направления адвокатом адвокатского запроса: определен круг вопросов и адресатов, относительно которых может составляться и направляться адвокатский запрос. Введена обязательность требований адвокатского запроса относительно органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения, объединений граждан. В проекте также установлены сроки предоставления ответа на адвокатский запрос и административная ответственность за отказ в предоставлении информации на адвокатский запрос, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление информации, не отвечающей действительности.

Предусмотрено создание и функционирование Единого реестра адвокатов Украины.

Единый реестр адвокатов Украины ведется Советом адвокатов Украины с целью сбора, хранения, учета и предоставления достоверной информации о численности и персональном составе адвокатов Украины, адвокатов иностранных государств, которые получили право заниматься адвокатской деятельностью в Украине, выбранные адвокатами формы осуществления адвокатской деятельности. Внесение сведений в Реестр осуществляется советами адвокатов регионов и Советом адвокатов Украины.

Проектом предусмотрено, что информация, внесенная в Единый реестр адвокатов Украины, является открытой на официальном веб-сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В законе упорядочены основания и порядок осуществления дисциплинарного производства относительно адвокатов. Право на обращение в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры с заявлением (жалобой) относительно поведения адвоката, которое может иметь следствием его дисциплинарную ответственность, предоставляется каждому, кому известны такие факты. При этом дисциплинарное производство в отношении адвоката осуществляется на принципах состязательности, которая создает его участникам равные возможности.

Видами дисциплинарных взысканий, которые могут применяться к адвокату, предусмотрено: предупреждение, приостановка права заниматься адвокатской деятельностью на срок от одного месяца до одного года, лишение права заниматься адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины – для адвокатов Украины или исключения из Единого реестра адвокатов Украины – для адвокатов иностранных государств.

Законом предусмотрен допуск адвокатов иностранных государств к осуществлению адвокатской деятельности на территории Украины. Адвокат иностранного государства приобретает право заниматься адвокатской деятельностью на территории Украине с момента включения сведений о нем в Единый реестр адвокатов Украины. С этой целью адвокат иностранного государства обращается с соответствующим заявлением в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, перед которой должен доказать получение права заниматься адвокатской деятельностью в соответствующем иностранном государстве.

Адвокат иностранного государства, сведения о котором включены в Единый реестр адвокатов Украины, осуществляет адвокатскую деятельность на территории Украины без ограничений, в том числе относительно возможных видов адвокатской деятельности. На адвоката иностранного государства распространяются все установленные законом профессиональные права и обязанности адвоката, гарантии адвокатской деятельности.

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Правительство утвердило Стратегию реформирования системы соцуслуг

Кабинет министров Украины утвердил Стратегию реформирования системы социальных услуг, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В частности, стратегия предусматривает внедрение механизма предупреждения возникновения сложных жизненных обстоятельств в семьях, государственных стандартов социальных услуг, механизмов контроля за качеством предоставления социальных услуг.

Также предполагается модернизация действующей инфраструктуры и создание конкурентного рынка социальных услуг, а также увеличение перечня социальных услуг на уровне общины.

В ближайшее время для реализации этой стратегии будет разработан соответствующий план на 2012-2016 годы.

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Акции украинской KDM Shipping на дебюте на Варшавской бирже подорожали на 7,4%

Варшава. Бумаги украинской судоходной компании KDM Shipping в первый день торгов на Варшавской фондовой бирже (WSE) подорожали по сравнению с ценой размещения в рамках проведенного в июле IPO на 7,4% - до 34,8 злотых за штуку (1USD = 3,3 PLN). Как передает корреспондент УНИАН в Польше, в оборот на польском фондовом рынке допущено 7,096 млн акций, 796 тыс. из которых компания в ходе первичного размещения бумаг продала инвесторам.

729 475 акций KDM Shipping купили институциональные, а 66 525 акций - частные инвесторы.

KDM Shipping стала 12-ой компанией из Украины, которая продала свои акции на польском фондовом рынке, и 11-ой, бумаги которой будут котироваться на главной площадке WSE.

Как сообщал УНИАН, KDM Shipping в ходе первичного размещения акций на Варшавской бирже привлекла за 10,9% своих бумаг около 7,4 млн долларов вместо планируемых около 36 млн долларов за до 35% пакет.

Компания продала 796 тысяч акций за 32,6 злотых за штуку, что на 10% ниже максимальной цены бумаги, определенной в проспекте эмиссии.

Справка УНИАН. Зарегистрированная на Кипре KDM Shipping, которая владеет флотом из 8 грузовых и 8 пассажирских судов, а также судоремонтным заводом в Херсоне, в прошлом году увеличила чистую прибыль до 14,2 млн долларов с 5,08 млн долларов годом ранее при росте выручки более чем в 2 раза - до 29,2 млн долларов.

Около 80% ее прошлогодней выручки составили доходы от перевозки грузов в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

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Янукович подписал закон о ратификации Договора о ЗСТ СНГ

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 5193-VI «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также отмечается, что «Договор о зоне свободной торговли подписан 18 октября 2011 года в г. Санкт-Петербурге». Основными преимуществами Договора о зоне свободной торговли являются:

фиксация обязательств относительно неувеличения ставок пошлин для товаров, находящихся в исключении из режима свободной торговли;

закрепление обязательств государств - участников СНГ относительно неприменения новых ограничений во взаимной торговле;

установление сроков отмены исключений по импорту;

фиксация положения об учреждении процесса отмены экспортных пошлин;

сокращение количества действующих соглашений, которыми необходимо руководствоваться в торгово-экономических отношениях со странами СНГ;

решение торговых споров в плоскости механизмов и процедур, принятых ВТО.

Как сообщал УНИАН, 30 июля ВР ратифицировала Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Перед этим Комитет Верховной Рады по иностранным делам не поддержал данный закон.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

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Кабмин намерен в 2013 году завершить выплаты по вкладам советского Сбербанка

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко заявляет, что Кабинет министров запланирует в проекте бюджета на 2013 год средства для завершения выплат по обесцененным вкладам советского Сбербанка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, об этом он заявил во время пресс-конференции в Запорожской облгосадминистрации.

«При формировании бюджета на 2013 год правительство запланирует соответствующие средства», - отметил он.

Он также добавил, что в этом году выплата компенсаций проходит спокойно. «Правительство хорошо организовало выплаты компенсаций в этом году: не было ни очередей, ни паники. 6 млн бывших вкладчиков своевременно получат компенсации», - сказал С.Тигипко.

Напомним, с 1 июня 2012 года начались выплаты вкладчикам советского Сбербанка в отделениях «Ощадбанка». Вклады будут возмещены около 6 млн граждан, которые не успели получить компенсацию в 2008 году. Для получения компенсации граждане должны перерегистрироваться в отделениях «Ощадбанка».

По информации АО «Ощадбанк», в системе «Реестр вкладчиков сбережений граждан» на начало 2012 года внесены данные об обесцененных сбережениях свыше 11,8 млн граждан Украины, из которых только около 6,16 млн лиц уже получили компенсацию в пределах 1000 грн.

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Кабмин поручил «Нафтогазу» провести инвентаризацию имущества

Кабинет министров Украины поручил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее дочерним предприятиям провести инвентаризацию имущества, которое не используется в основной производственной деятельности.

Об этом сообщается в распоряжении №542-р Кабинета министров Украины от 8 августа 2012 года.

В документе не указываются причины, вызвавшие необходимость этого распоряжения.

Как сообщал ранее УНИАН, реструктуризация «Нафтогаза Украины» проводится с целью выполнения Закона Украины «О принципах функционирования рынка природного газа» относительно необходимости отделения функций НАК «Нафтогаз Украины» относительно добычи, снабжения и транспортировки газа и Программы экономических реформ на 2010-2014 гг.

Глава правления «Нафтогаза» Евгений Бакулин в 2011 году также сказал, что правительство рассматривает несколько возможных способов реорганизации «Нафтогаза Украины», в том числе, путем создания совместного предприятия, привлечения иностранных инвесторов или публичного размещения акций на фондовом рынке.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Азаров требует подготовить площадки под строительство индустриального жилья

Премьер-министр Украины Николай Азаров требует от органов местной власти подготовить площадки под строительство индустриального жилья, которое должно начаться с 2013 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом Н.Азаров заявил на брифинге в Сумах.

«Смысл этой программы заключается в том, что мы должны перейти на индустриальные методы строительства доступного жилья. То есть должны быть построены домостроительные комбинаты, которые будут производить все необходимы материалы для возведения дома на месте, – это современный метод, который позволяет возводить новостройку за 60 дней», - сказал Н.Азаров.

В то же время глава правительства требует от каждого города и каждой области подготовить площадки под строительство индустриального жилья. По его словам, к этим стройплощадкам должны быть подведены все необходимы коммуникации, дороги.

«Задача каждой области, каждого города - подготовить площадки под строительство индустриального жилья, к ним должны быть подведены сети, коммуникации, дороги, чтобы строители занимались исключительно строительством», - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 23 июля Н.Азаров выразил надежду, что с 2013 года в Украине начнет действовать программа строительства индустриального жилья со стоимостью квадратного метра ниже 5 тыс. грн.

Премьер отметил, что украинские специалисты изучают опыт строительства индустриального жилья в других странах, в частности в Италии. «Сейчас наши специалисты побывали в зарубежных странах, в частности в Италии. Изучили опыт, существующий в европейских странах, индустриального возведения жилья с низкой стоимостью квадратного метра. То есть, мы хотим опуститься ниже 5 тыс. грн за квадратный метр, и при этом иметь хорошее европейское качество квартир», - сказал Н.Азаров.

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В России нелегально работают около 2 млн иностранцев

Около 2 млн иностранцев нелегально работают в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на заседании президиума правительства РФ сообщил директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.

«На территории Российской Федерации на сегодня находится, по данным нашей информационной системы, более 10 млн иностранных граждан. 42% из них прибывает с целью, не связанной с трудовой деятельностью, – лечиться, учиться, в гости. 17% законно осуществляют трудовую деятельность. 21% граждан - об этом наша Государственная информационная система миграционного учета говорит - находится в стране с превышением срока пребывания. Мы полагаем, что они нелегально осуществляют трудовую деятельность», - сказал К.Ромодановский.

При этом он напомнил, что 1 июля 2010 года одновременно были введены в действие преференции для высококвалифицированных специалистов и институт патентов для работы физических лиц. По его словам, с этого момента число законно работающих иностранцев выросло более чем в два раза.

В частности, количество высококвалифицированных и квалифицированных специалистов составило немногим менее 33 тыс. человек. За прошедшие шесть месяцев текущего года иностранцам оформлено более 100 тыс. разрешений на временное проживание, 60 тыс. видов на жительство, 45,5 тыс. человек получили гражданство.

При этом он сообщил, что за полгода привлечено к ответственности более 300 тыс. иностранных граждан.

«С помощью нашей информационной системы активно реализуется норма, предусматривающая закрытие въезда в Российскую Федерацию лицам, совершившим административное правонарушение. Я имею в виду иностранцев. На 1 июля 2012 года принято решение (это за полгода) о запрете въезда в Российскую Федерацию более чем 37,5 тыс. иностранных граждан», - сообщил К.Ромодановский.

Кроме того, он сообщил, что в 2013 году изменения в законодательство будут направлены на совершенствование порядка въезда, пребывания и проживания на территории Российской Федерации отдельных категорий иностранных граждан, в которых заинтересована РФ, - инвесторы, предприниматели, студенты, преподаватели, представители науки.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля К.Ромодановский сообщил, что Федеральная миграционная служба России не будет проводить специальные акции против граждан Украины, которые чаще других нарушают трудовое законодательство РФ.

«Украинцы пользуются тем, что они могут приезжать к нам на 90 суток – они приезжают, работают, не платя налоги, и уезжают. Процент незаконно работающих со стороны Украины гораздо больше», - сказал К.Ромодановский.

«Хорошо это или плохо покажет время. По крайней мере, мы имеем адекватную рабочую силу, имеем людей, которые знают русский язык, с которыми нам легко общаться, и вы понимаете, что визуально мы их (украинцев) не отличаем, не замечаем. Обращаем мы внимание на другие страны, граждане которых отличаются от коренных жителей России», - сказал он.

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