ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Янукович подписал закон о зоне свободной торговли» пишет: среди основных преимуществ заключения Договора о ЗСТ называются фиксация обязательств по неувеличению ставок пошлин для товаров, исключаемых из режима свободной торговли; закрепление в межгосдоговоре обязательств о неприменении новых ограничений во взаимной торговле; установление сроков отмены изъятий по импорту; фиксация положения об отмене экспортных пошлин; сокращение количества соглашений о торгово-экономических отношениях со странами СНГ; решение торговых споров в плоскости механизмов и процедур, принятых в ВТО…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-podpisal-zakon-o-zone-svobodnoj-torgovli-182941/

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Также «Дело» в публикации «Fitch понизило кредитный рейтинг ArcelorMittal» пишет: Fitch поясняет, что снижение рейтинга обусловлено сложными краткосрочными перспективами сталелитейной отрасли, особенно в Западной Европе…

http://delo.ua/business/fitch-ponizilo-kreditnyj-rejting-arcelormittal-182959/

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«Дело» в публикации «В Керчи заработает терминал для перевалки сжиженного газа» пишет: в Керченском морском рыбном порту в текущем году планируется ввести в действие терминал по перевалке сжиженного газа мощностью 1 млн тонн в год…

http://delo.ua/ukraine/v-kerchi-zarabotaet-terminal-dlja-perevalki-szhizhennogo-gaza-182955/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нацбанк добрался до резервов», в котором пишет: НБУ усложнил работу банкам, уменьшив им втрое количество возможностей нарушать нормы ежедневного резервирования средств - до 10 раз за квартал. Чтобы выполнить новое требование, банкам придется чаще занимать средства на межбанке, что вызовет дополнительное подорожание кредитов…

http://www.kommersant.ua/doc/1998481

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «ЗЗФ останавливает производство», в котором пишет: на Запорожском заводе ферросплавов приняли решение об остановке производства и сокращении 61% сотрудников (1,35 тыс. человек), сообщил зампредседателя Запорожского областного комитета профсоюза металлургов и горняков Валерий Седов…

http://www.kommersant.ua/doc/1998496

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Газета «Сегодня» в материале «Бизнесу в Украине существенно упростили жизнь» пишет: платить единый налог можно с оборота до 20 млн грн, а планы проверок отдали Минфину…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Biznesu-v-Ukraine-sushchestvenno-uprostili-zhizn.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинцы массово отказываются от «кредиток» пишет: вместо кредитных карт в Украине все чаще используют корпоративный «пластик»…

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Ukraincy-massovo-otkazyvayutsya-ot-kreditok.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Картели «укротят» громадными штрафами» подает интервью УНИАН и.о. председателя АМКУ Рафаэля Кузьмина…

http://economics.unian.net/rus/detail/136450

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Спамеры начали торговать личными данными 760 000 любителей скидок» пишет: эти данные можно использовать не только для рассылки спама, но и для выманивания денег у пользователей мошенническими способами…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/2719451/kupon_na_utechku

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Также «Ведомости» в публикации «Россия и Белоруссия не поделили сырье» пишут: российские нефтяные компании прекратили поставку прямогонного бензина в Белоруссию. Россия подозревает, что соседи делают из него автобензин и беспошлинно экспортируют в Европу…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2719391/rastvorimyj_benzin

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Издание «Известия» в публикации «Минэк считает слишком дорогим предвыборное обещание президента» пишет: несмотря на предвыборное обещание Путина проводить независимые оценки госпроектов, Минэкономразвития предлагает проводить экспертизу государственных проектов самим ведомствам и экспертному совету при правительстве. По мнению министерства, привлечение независимых аудиторов к проверкам крупных государственных инвестиционных проектов может слишком дорого обойтись бюджету…

http://izvestia.ru/news/532575

(УНИАН)