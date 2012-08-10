Соглашение о ЗСТ в рамках СНГ вовлечет Украину в новый СССР – Ющенко

Соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ, которое вступило в силу с подписанием Президентом Украины Виктором Януковичом соответствующего закона, является инструментом усиления зависимости между бывшими участниками СССР и может привести к утрате государственного суверенитета Украины.

Об этом заявил экс-президент Украины, лидер партии «Наша Украина» Виктор Ющенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

«Мы видим продолжение опасной игры в пророссийскую политику – на теме языка, национальной символики, национальной экономики. Формально экономическое, Соглашение с СНГ является в большей степени политическим актом, направленным на усиление зависимости между бывшими участниками СССР. Это вовлечение Украины в проект нового СССР. И спешка его подписания именно сейчас - это попытка действующей власти заручиться лояльностью России ценой национальных интересов» - убежден В.Ющенко.

По его мнению, это соглашение является способом узаконивания экономического неравноправия в экономических отношениях между Украиной и Россией.

В.Ющенко отмечает, что из режима свободной торговли исключены группы товаров, которые больше всего экспортируются из Украины в Россию. То есть изначально заложены основы для торговых ограничений и формирования периферийности, провинциальности экономик других участников, убежден он.

«Форматы экономических объединений, которые навязывает Россия, не предоставляют никаких преимуществ национальным экономикам, блокируют выход конкурирующих отраслей на мировой рынок. Это подтверждает опыт соседней Беларуси, относительно которой, даже в рамках более тесного - Таможенного союза, не раз применялись экономические санкции, велись торговые войны» - подчеркнул В.Ющенко.

По его словам, «дискриминация, давление и диктат России является проявлением реальной атмосферы в так называемой «зоне свободной торговли». Он считает, что именно поэтому предыдущее соглашение, которое заключили правительства стран СНГ еще в 1994 году, Россия «фактически заблокировала как невыгодное для себя».

Одной из угроз введения нового соглашения В.Ющенко называет противоречие обязательствам Украины как члена Всемирной торговой организации, при том, что условия ВТО либеральнее и не предусматривают подчиненности участников друг другу или нечестной конкуренции.

В.Ющенко подчеркнул, что во внешнеполитической деятельности нужно руководствоваться исключительно национальными интересами страны, в частности, ее экономическими потребностями. «Подписанное соглашение должно либо быть денонсировано, либо существенно дополнено таким образом, чтобы отвечать другим международным договорам Украины, в частности условиям участия в ВТО», - заявил В.Ющенко.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Президент В.Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

30 июля ВР ратифицировала настоящий договор. Украина стала третьей после России и Беларуси страной, которая ратифицировала его.

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.