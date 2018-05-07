"Солнечный удар" по экономике: выживут не все

С каждым годом в Украине жить становится все жарче. Температура воздуха в летний период не перестает бить рекорды, а зимы становятся все теплее. Гидрометеоцентр признает, что климат Украины постепенно приближается к субтропическому и со временем будет напоминать греческий. По словам главы ведомства Николая Кульбиды, «с начала 80-х годов и до нынешнего года мы имеем достаточно стремительную тенденцию к росту среднегодовой температуры воздуха, каждый следующий градус будет вызывать увеличение количества дней с температурой +35 и больше, что приведет к все более засушливому характеру погодных условий». По его словам, даже тенденция к увеличению количества осадков «здесь не поможет, ведь они, преимущественно, ливневого характера и быстро испаряющиеся». Другими словами, спасайся, кто может, а главное чем может. И если каждый украинец сугубо лично выбирает для себя рецепт выживания в таких условиях, то экономика страны абсолютно зависит от телодвижений власти, которая в принципе должна совершенно ясно понимать, что перестраиваться необходимо. УНИАН решил выяснить, что предпринимают в связи с такими климатическими «преобразованиями» в отраслях, которых «потепление» коснулось в первую очередь (Часть первая).

Агропром «перегрелся»

Разговор о сельском хозяйстве, которое является главным индикатором умения страны противостоять климатическому «беспределу», хочется начать с показательного доклада ООН. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в июле в связи с сильными колебаниями погодных условий (засухой и ливнями) резко подорожало продовольствие - за месяц в целом на 6%. Организация обычно не публикует свой индекс цен, однако в связи со сложившейся на рынке ситуацией решила привести данные. Так, стоимость зерна выросла на 17%, сахара – на 12%, достигнув очередных максимумов, кукурузы - почти на 33%. По данным экспертов, с начала года рост цен на продукты и засуха привели к продовольственному кризису в странах региона Сахель в Западной и Центральной Африке и затронули более 18 миллионов человек. Возможно повторение ситуации 2007–2008 годов. ООН, исследовав, что из-за самой сильной за последние 50 лет засухи в США погибнет большая часть урожая зерновых, обратилась к правительству страны с просьбой приостановить производство биотоплива (согласно американскому законодательству, 40% урожая должно использоваться для его производства). Иначе можно спровоцировать развитие продовольственного кризиса в мире. Вот так обстоят дела в глобальном масштабе.

Украине этот маркетинговый год тоже наглядно продемонстрировал все прелести глобального потепления - от самой длительной осенней засухи и критически низких температур зимой до вновь засушливых весны и лета. Агрометеорологи шутят - в этом сезоне наша страна уберет вместо кукурузы поп-корн, а семечки будет собирать жареными. В таких условиях получение заявленного урожая можно считать везением. Но посчастливится ли в следующий раз, если не будут приняты определенные меры по адаптации АПК к «теплеющим» погодным условиям?

Основная проблема украинского агрокомплекса в том, что он был и остается ориентированным на определенное агроклиматическое районирование территории, что сложилось примерно в 60-тые годы прошлого века и используется по сегодняшний день. Под это районирование подбираются виды и сорта культур с соответствующими характеристиками. Однако ранее действовавшие правила теперь не гарантирует хороший урожай. Агрометеорологи утверждают, что аграриям нужно уже сейчас перераспределить посевы с учетом произошедших климатических изменений. При этом зоны гарантированного производства зерна, к примеру, сместить в более высокие широты.

По словам начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяны Адаменко, еще одним важным аспектом, связанным с потеплением, является возможное увеличение в 1,5-2 раза численности насекомых-вредителей, для которых потепление – благодать для размножения и распространения. Зона экологического оптимума разных видов вредителей расширилась на территории, где раньше температурные условия для них были неблагоприятными.

Но от изменений климата Украина может получить не только повышенные риски, но и выгоду. Эксперты приводят в пример озимую пшеницу. Только за счет оптимального размещения посевов применительно к произошедшим климатическим изменениям можно получить дополнительный урожай от 15 до 40%, без изменения технологии, без увеличения площадей. Это чрезвычайно большой ресурс, который просто грех не использовать.

Кроме того, ученые доказали, что повышение содержания углекислого газа в атмосфере и почве, которое связывают с парниковым эффектом, позитивно влияет на продуктивность растениеводства. При удвоении содержания СО2 ускоряется процесс фотосинтеза и в зависимости от тепла и влагообеспечения прибавка урожая может составить 30–100%.

По словам Адаменко, изменение климата скажется и на выращивании овощных культур. Граница степи значительно продвинется на север, будет находиться в нынешних пределах лесостепной зоны. Вследствие этого полоса выращивания баклажанов, сладкого перца и помидор отступит на север. Из-за значительного повышения температуры сократится территория агроклиматических районов, благоприятных для выращивания картофеля, капусты и огурцов. Значительно вырастет территория недостаточного увлажнения, где необходимо будет возрождать и развивать орошение.

Адаменко отмечает, что из-за изменений климата частота и жестокость засух в Украине усилится, и для успешного ведения сельхозпроизводства необходимо позаботиться об обеспечении его водой. Уже сегодня ученые допускают вероятность опустынивания некоторых территорий страны. «Сейчас в Херсонской области есть районы, где летом по 4-5 месяцев не было дождя несколько лет подряд, это явная тенденция к опустыниванию», - говорит она.

«В ближайшие 10-20 лет при такой скорости потепления в Украине можно будет выращивать абсолютно все, но только при условии, что будут восстановлены системы орошения. Без воды ничего не будет, так как обеспечение почвы влагой является проблематичным. Засухи будут повторяться все чаще и чаще. В Украине достаточно воды, речек более тысячи, поэтому проблем с орошением не должно быть, но нужно восстанавливать системы», - считает Адаменко.

Очевидно, что глобальное потепление может полностью изменить «внешность» украинского АПК. По словам Адаменко, уже на сегодня суммы температур достаточно для выращивания оливок в Херсонской и Одесской областях, можно смело расширять посевы риса.

По ее мнению, Украине необходимо провести исследования и расчеты на перспективу, чтобы определить тенденцию и принять меры для минимизации рисков для экономики от глобального потепления. Кроме того, задача ученых - выведение и поиски новых сортов, адаптированных к создавшимся условиям. Хотя эксперты отмечают, что данный процесс может затянуться до 8-10 лет, поэтому Украине лучше заимствовать уже готовые сорта в тех странах, которые по климатическим условиям близки к тому, что придет к нам завтра.

Конечно, необходимо еще все предлагаемое узаконить. Но, к сожалению, согласно нашим традициям, действенные документы тоже будут разрабатываться годами.

Зной выбьет пробки

Чрезвычайно знойная погода стала испытанием и для отечественной энергосистемы. Обзвонив регионы, а также учтя собственный столичный опыт, признаем – сбои с подачей электроэнергии жара нам обеспечила. Между тем, в «Киевэнерго» заявили, что «компания не зафиксировала каких-либо технологических нарушений в работе оборудования вследствие аномальной жары» (согласно ответу - благодаря модернизации). Хотя и признала, что повышение нагрузок ускоряет физический износ сетей и оборудования.

Будем считать, что в целом энергосистема выдержала нагрузку, но процессы, которые происходят в отечественной энергетике, могут привести к тому, что она уже через 2-3 года не сможет самостоятельно справиться с климатической ситуацией, подобной нынешней.

Как отмечает ведущий эксперт по энергетическим вопросам центра Разумкова Сергей Дьяченко, «среди ключевых проблем - территориальная разбалансированность энергосистемы. Имея в целом избыточные генерирующие мощности, Украина из-за ограниченной пропускной способности электросетей не может их рационально использовать. На сегодня в энергосистеме «закрыто» 1,5-2 ГВт мощностей атомных электростанций. Это та энергия, которую мы можем произвести, но не можем передать потребителям.

Еще одна из проблем - неоптимальная структура генерации. Украинская энергосистема испытывает недостаток маневровых мощностей, из-за чего в маневровых режимах работы вынуждены использовать оборудование, которое для этого не спроектировано.

Дает себя знать также моральная и физическая обветшалость оборудования. Это касается и электростанций, и электросетей. Особенно остро эту проблему ощущает тепловая генерация, где количество оборудования, перешедшего границу физического износа, уже превысило 80%».

По мнению эксперта, перечисленные проблемы снижают стабильность и надежность работы энергосистемы, а в экстремальных ситуациях, подобных нынешнему знойному лету (с учетом роста в разы электротехники в домах украинцев), могут привести к системным авариям.

«Поэтому необходимо срочно начать модернизацию отрасли, но это потребует огромных средств, а сегодня инвесторы в традиционную энергетику не спешат. Причины известны – неопределенное будущее энергосистемы и непрозрачная, обезображенная система государственной регуляции отрасли и энергорынка. Особенно это касается ценообразования, которое построено на перекрестном субсидировании. При этом тарифы формируются таким образом, что производители электроэнергии не заинтересованы в сокращении расходов, не получают необходимых средств на модернизацию, а льготными ценами пользуются все слои населения (в том числе те, которые в этом не нуждаются), а также некоторые категории вполне платежеспособных предприятий», - отмечает Дьяченко.

Он считает, что эти проблемы в значительной степени могли решить либеральные рыночные реформы европейского образца. «Но проведенная приватизация электроэнергетических активов привела к их концентрации в руках нескольких владельцев, что делает такие реформы неэффективными из-за невозможности сформировать полноценную конкурентную среду. Следовательно, самая главная задача украинской энергетики – формирование полноценной государственной политики развития отрасли. Сейчас Минэнергоугля обнародовало для общественного обсуждения проект обновленной энергетической стратегии. Предложенные в ней принципы и подходы в целом носят прогрессивный характер. Но документ недостаточно сбалансирован в части согласованности между собой предложенных решений и путей преодоления проблем, что ставит под сомнение его эффективность», - отмечает Дьяченко.

Между тем, по словам эксперта, у Украины на настоящее время существуют неплохие возможности все же вывести электроэнергетику из кризиса, и эти возможности связаны с членством в Энергетическом содружестве и интеграции отечественной энергосистемы в объединение европейских энергетических систем. Но реализация этого курса требует активных действий.

Европейская интеграция, конечно, хорошо, но пока мы далеки от нее, как от Луны. Остается надеяться на собственные силы – реформирование и модернизацию. Только таким образом удастся спасти теряющую силы от «жары» экономику. Только в данном случае «жара» имеет совсем иные корни.

(Продолжение следует. Речь пойдет об автодоре, химпроме и ЖКХ)

Лилия Коваль, Нана Черная (УНИАН)