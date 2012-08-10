Убытки от лесных пожаров в Херсонской области оценивают в 15 млн грн

По предварительным подсчетам, размер убытков, нанесенных пожарами в Цюрупинском районе Херсонской области оценивается в 15 млн грн.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании штаба по ликвидации пожара сообщил руководитель штаба, секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Андрей Клюев.

В то же время А.Клюев отметил, что пока не сформирована окончательная сумма затрат на ликвидацию указанных возгораний в Корсунском и Копаневском лесничествах Цюрупинского района.

"Еще идет тушение, еще тратятся ресурсы. Но к концу дня у меня уже будет полная картина по всем затратам и убыткам", - сообщил секретарь СНБОУ.

При этом А.Клюев отметил на совещании, что уже сегодня до конца дня он решит вопрос на уровне правительства о финансировании всех вопросов по ликвидации пожаров в Цюрупинском районе Херсонской области.

Как сообщал УНИАН, 9 августа на территории Корсунского и Велико-Копанского лесничества в Цюрупинском районе Херсонской области возникли лесные пожары, которые в результате сильных порывов ветра, сухой и знойной погоды быстро распространялись.

За последние двое суток в результате пожаров пострадало до 1.4 тыс га леса. В ликвидации пожаров принимают участие до 2 тыс. человек и более 150 единиц техники, включая 3 самолетов АН-32ПЖ и 3 вертолетов МИ-8МТ.

На месте происшествия работает Правительственная комиссия по расследованию причин возникновения лесного пожара под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова и штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

По факту пожаров в Херсонской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Украины (уничтожение или повреждение объектов растительного мира), санкция статьи предусматривает до 10 лет лишение свободы.

Во время тушения огня получили ожоги разной степени тяжести два ликвидатора.