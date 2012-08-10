Процедура регистрации места проживания и оформления паспортов упрощена

В Украине вступили в силу законодательные изменения относительно упрощения процедуры регистрации места проживания и оформления паспортов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины, внесение изменений состоялось одновременно с передачей с 1 августа функций по выдаче паспортов граждан Украины, регистрации места проживания физических лиц, а также выполнение других функций, определенных законодательством Украины о гражданстве и миграции, от Министерства внутренних дел Украины в ГМС Украины.

В частности, законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регистрации места проживания и места пребывания физических лиц в Украине», который вступил в силу 5 августа 2012 года, предусмотрены следующие важные нововведения:

- Регистрация и снятие с регистрации осуществляются в одном месте и в день обращения лица в орган регистрации. Таким образом, отныне для снятия с регистрации достаточно обратиться в территориальное подразделение ГМС Украины по новому месту проживания .

- Регистрация места проживания не привязана к постановке на учет военнообязанных и призывников. Таким образом, зарегистрироваться по новому месту проживания отныне можно до постановки на учет в военкомате. При этом сама постановка на учет военнообязанных и призывников остается обязательной.

- Значительно расширен круг оснований для снятия с регистрации. Если раньше это было заявление или решение суда, то сегодня снятие с регистрации возможно также в случае прекращения оснований на право пользования жильем или законных оснований для пребывания на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства. Например, в случае окончания срока действия договора аренды возможно снять зарегистрированное лицо по заявлению владельца жилья.

Кроме того, приказом МВД Украины №320, вступившим в силу 27 июля 2012 года, утверждены новые правила оформления и выдачи паспорта гражданина Украины. В частности, изменена процедура выдачи паспорта - отныне документы для оформления паспорта гражданина Украины подаются непосредственно в территориальные подразделения ГМС, а не в жилищные конторы, как было раньше. Эта норма должна ускорить процесс оформления паспортов граждан Украины.

Также приказом нормирован вопрос реализации права лица на транскрибированную запись имени в соответствии с его национальной традицией, чего не было раньше. То есть, в украинском паспорте российское имя «Николай» может быть, по желанию гражданина, воспроизведено на украинском языке как «Ніколай».

Государственная миграционная служба Украины обращает внимание на то, что эти положения закона являются действующими с 2004 года и касаются только тех лиц, которые имеют невыполненные имущественные обязательства, призываются на воинскую службу или принимают участие в судебном процессе. Все остальные граждане регистрируют место своего проживания только по собственному желанию.