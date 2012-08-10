ТОП-10 (10 августа)

Прокуратура Херсонской области возбудила уголовное дело по факту поджога леса

Языковой закон вступил в силу

Fitch снизило рейтинг ArcelorMittal

С 10 августа вступает в действие закон о поддержке программной индустрии

В регионах России продолжают фиксировать вспышки африканской чумы свиней

В Украине денежная масса в июле выросла на 1,4%, монетарная база - на 0,7%

Урожай ранних зерновых почти на четверть меньше прошлогоднего

Минфин на аукционе 14 августа будет продавать ОВГЗ со сроком обращения 5 и 7 лет

Украина в первом полугодии увеличила импорт металлопроката на 19%

«Нафтогаз» в первом полугодии получил убыток 4,458 млрд грн

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Прокуратура Херсонской области возбудила уголовное дело по факту поджога леса

Прокуратура Херсонской области возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога леса.

Об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров после заседания оперативного штаба по ликвидации лесного пожара, которое состоялось в Херсонской области, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«Прокуратурой и органами внутренних дел проводятся служебные расследования. По первым признакам эти пожары связаны с умышленным поджогом. Это весьма досадный факт, и мы обязательно найдем тех негодяев, из-за которых стране нанесены колоссальные убытки», - сказал Н.Азаров.

При этом он добавил, что результаты служебного расследования обязательно дадут ответ на вопрос, кто виноват в этом. «Во-первых, леса были открыты для доступа граждан, несмотря на то, что еще неделю назад правительство приняло решение о закрытии на время жары лесов для посещения. Во-вторых, почему те, кто должен следить за лесом, довели ситуацию до таких масштабов, не локализовав пожар своевременно, допустив его распространение на такую большую территорию», - заявил премьер.

По данным пресс-службы МЧС, по состоянию на сегодняшнее утро пожар возле с. Кринки Цюрупинского района в хвойном лесу лесного хозяйства „Корсунское” Каховского лесоохотничьего хозяйства отдельными очагами распространился на площадь до 1000 га.

Пожар возле с. Большие Копани Цюрупинского района в хвойном лесу лесного хозяйства „Большое Копанивское” Цюрупинского лесоохотничьеого хозяйства отдельными очагами распространился на площадь до 500 га.

К тушению пожаров в двух лесных хозяйствах привлечены 1 тыс. 318 человек и 137 единиц техники и авиации МЧС.

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Языковой закон вступил в силу

Закон Украины «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу.

Сегодня его текст был опубликован в газете «Голос Украины».

В Законе Украины «Об основах государственной языковой политики» определяется порядок применения языков в Украине, принципы языковой политики государства и его обязанность относительно обеспечения конституционного права человека на свободное использование языков.

Законом установлено, что государственным языком Украины является украинский язык. При этом отмечается, что «ни одно из положений данного Закона о мерах по развитию, использованию и защите региональных языков или языков меньшинств не должно толковаться как создающее препятствия для использования государственного языка».

Вместе с тем, законом определяется, что право на языковое самоопределение и свободное пользование языками в частной и государственной жизни является неотъемлемым правом человека и гражданина.

На территории Украины гарантируется свободное использование региональных языков, к которым отнесены русский, белорусский, болгарский, армянский, гагаузский, идиш, крымскотатарский, молдавский, немецкий, новогреческий, польский, ромский, румынский, словацкий и венгерский. Добавлены русинский, караимский и крымчакский языки в соответствии с рекомендациями Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Действие этого положения распространяется на те языки, которые являются родными для не менее 10% граждан, населяющих определенную территорию по данным переписи. По решению местного совета, или по результатам сбора подписей в отдельных случаях, с учетом конкретной ситуации такие положения могут применяться к языку, региональная языковая группа которого составляет меньше 10% населения соответствующей территории. Численность региональной языковой группы на определенной территории определяется на основании данных Всеукраинской переписи населения о языковом составе населения в разрезе административно-территориальных единиц.

Таким образом, если провести параллели с данными последней Всеукраинской переписи 2001 года, то русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми) – в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и городах Киеве и Севастополе; крымскотатарский – в АР Крым, венгерский – в Закарпатской области, румынский – в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.

В государственном управлении акты высших органов государственной власти принимаются на государственном языке, и официально публикуются на украинском и русском, региональных языках или языках меньшинств.

Акты местных органов государственной власти и органов местного самоуправления принимаются и публикуются на государственном языке. В пределах территории, на которой распространен региональный язык, акты местных органов государственной власти и местного самоуправления принимаются на государственном языке или на этом региональном языке, или на языке меньшинства (языках) и официально публикуются на обоих языках.

В сфере административных услуг, основным языком работы, делопроизводства и документации органов государственной власти и органов местного самоуправления устанавливается государственный язык. В пределах территории, на которой распространен региональный язык, в работе, делопроизводстве и документации местных органов государственной власти и местного самоуправления наравне с государственным языком используется этот региональный язык или язык меньшинства. Государство гарантирует посетителям органов государственной власти и органов местного самоуправления предоставление услуг на государственном языке, а в пределах территории, на которой распространен региональный язык, – и на этом региональном языке или языке меньшинства (статья 11).

Паспорт гражданина Украины и сведения о его владельце, которые вносятся в него, выполняются на государственном языке и рядом, по выбору гражданина, на одном из региональных языков или языков меньшинств Украины. Действие этого положения распространяется и на другие официальные документы, удостоверяющие личность гражданина Украины или сведения о нем (записи актов гражданского состояния и документы, которые выдаются органами регистрации актов гражданского состояния, документ об образовании, трудовая книжка, военный билет и другие официальные документы), а также документы, удостоверяющие личность иностранца или лицо без гражданства, в случае наличия письменного заявления лица (статья 13 законопроекта).

Документ об образовании, полученном в учебном заведении с обучением на региональном языке, по заявлению лиц, выполняется на двух языках – государственном и рядом, по желанию лица, на соответствующем региональном (статья 13).

В следствии и судопроизводстве документы составляются на государственном языке.

Следственные и судебные документы, в соответствии с установленным процессуальным законодательством порядком, вручаются лицам, принимающим участие по делу (обвиняемому по уголовному делу), в переводе на их родной язык или другой язык, которым они владеют (статья 15).

Судопроизводство в Украине по гражданским, хозяйственным, административным и уголовным делам осуществляется на государственном языке. В пределах территории, на которой распространен региональный язык, по ходатайству стороны процесса суды могут осуществлять производство на этом региональном языке. Государство гарантирует возможность осуществлять судебное производство на региональном языке. Необходимость обеспечения данной гарантии должна учитываться при отборе судейских кадров. Услуги переводчика с регионального языка или языка меньшинства, в случае их необходимости, предоставляются без дополнительных для этих лиц расходов.

В экономической и социальной деятельности государственных предприятий, учреждений и организаций основным языком является государственный язык, а также свободно используются другие языки.

Статьей 20 законопроекта устанавливается, что гражданам Украины гарантируется право получения образования на государственном языке и региональных языках или языках меньшинств (в пределах территории, на которой распространен региональный язык). Это право обеспечивается через сеть дошкольных детских учреждений, общих средних, внешкольных, профессионально-технических и высших государственных и коммунальных учебных заведений с украинским или другими языками обучения, которая создается в соответствии с потребностью граждан. Свободный выбор языка обучения является неотъемлемым правом граждан Украины, которое реализуется в рамках данного Закона, при условии обязательного изучения государственного языка в объеме, достаточном для интеграции в украинское общество (статья 20).

Потребность граждан в языке обучения определяется в обязательном порядке по заявлениям родителей о языке обучения, или студентами собственноручно при вступлении в государственные и коммунальные учебные заведения, а также, в случае необходимости, в любое время в период обучения.

Государственные и коммунальные учебные заведения в установленном порядке создают отдельные классы, группы, в которых обучение ведется на другом языке, чем в учебном заведении в целом, при наличии достаточного количества соответствующих заявлений о языке обучения от родителей учеников или студентов.

На практике количество заявлений будет признаваться «достаточным» в зависимости от норм наполняемости учебного заведения (зависит от типа населенного пункта), которые установлены профильными законами Украины «Об образовании», «О дошкольном образовании», «Об общем среднем образовании», «О профессионально-техническом образовании», «О высшем образовании» и тому подобное и регуляторными актами Министерства образования и науки Украины.

Во всех общих средних учебных заведениях обеспечивается изучение государственного языка и одного из региональных языков или языков меньшинств. Объем изучения регионального языка или языка меньшинства определяется местными советами в соответствии с законодательством об образовании, с учетом распространенности этого языка на соответствующей территории.

Тесты для внешнего оценивания качества образования составляются на государственном языке. Для лиц, которые получали полное общее среднее образование на региональном языке или языке меньшинств, по их желанию тесты переводятся на язык обучения (за исключением теста по украинскому языку и литературе).

Телерадиоорганизации Украины могут по собственному усмотрению вести вещание на государственном языке, региональных языках или языках меньшинств, языках международного общения и других языках – как на одном, так и на нескольких языках. Объемы регионального и местного вещания на государственном языке, региональных языках или языках меньшинств должны соответствовать численности региональных языковых групп и определяются самими телерадиоорганизациями. Язык печатных средств массовой информации определяется их учредителями в соответствии с учредительными документами (статья 24).

Разрешается и проблема дубляжа фильмов. Изготовление копий фильмов иностранного производства, которые распространяются для показа в кинотеатрах, публичном коммерческом видео и домашнем видео в Украине, осуществляется на языке оригинала или с дублированием, или озвучением, или субтитрованием на государственном языке, или региональных языках, или языках меньшинств по заказу дистрибьюторов и прокатчиков с учетом языковых потребностей потребителей (статья 24).

Согласно статье 27 Закона о языках, топонимы (географические названия) – названия административно-территориальных единиц, железнодорожных станций, улиц, площадей и т.п. – образуются и подаются на государственном языке. Рядом с топонимом на государственном языке может воспроизводиться соответствующий топоним на региональном языке.

Рекламные объявления, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции выполняются на государственном языке или на другом языке по выбору рекламодателя.

Каждый гражданин Украины имеет право использовать свою фамилию и имя (отчество) на родном языке согласно традициям этого языка, а также право на их официальное признание. Запись фамилии и имени (отчества) в паспортах и других официальных документах осуществляется по предварительному одобрению владельца.

Украинский язык останется исключительно единственным языком Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований; заседания Верховной Рады Украины, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке (хотя оратор может выступать на других языках); проекты законов, других нормативных актов вносятся на рассмотрение Верховной Рады Украины на государственном языке; языком соглашений и картографических изданий является также украинский язык.

Кроме того, Кабинету министров Украины поручено обеспечить комплекс мер по реализации положений закона «Об основах государственной языковой политики», а переходными положениями законопроекта вносятся изменения в ряд других законов Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

31 июня председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подписал закон "Об основах государственной языковой политики".

8 августа Президент Украины Виктор Янукович подписал закон.

По данным экспертов, на реализацию языкового закона государству ежегодно необходимо будет тратить из госбюджета от 17 млрд грн до 50 млрд грн.

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Fitch снизило рейтинг ArcelorMittal

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) крупнейшей сталелитейной компании в мире ArcelorMittal до уровня «BBB-» с «BBB», а также подтвердило краткосрочный РДЭ на уровне «F3».

Согласно сообщению рейтингового агентства, прогноз долгосрочного рейтинга «негативный».

Как отмечает Fitch, снижение рейтинга обусловлено сложными краткосрочными перспективами сталелитейной отрасли, в первую очередь – в Западной Европе, из-за чего сокращение задолженности в течение ближайших двух-трех лет будет проходить более медленно по сравнению с предыдущими ожиданиями.

Также рейтинговое агентство указывает, что несмотря на значительный прогресс ArcelorMittal в продаже непрофильных активов и реализации программы сокращения затрат, данные меры все же недостаточны для того, чтобы компенсировать негативное влияние снижения возможностей генерировать денежные потоки.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО «Криворожсталь» на открытом конкурсе 24 октября 2005 г. за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в «MittalSteel Кривой Рог», а затем в «ArcelorMittal Кривой Рог».

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С 10 августа вступает в действие закон о поддержке программной индустрии

С 10 августа вступает в действие Закон «О государственной поддержке развития индустрии программной продукции» и о внесении изменений в Налоговый кодекс (НК) относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии программной продукции.

Текст документа опубликован в газете «Урядовый курьер» №142 от 9 августа 2012 года.

Напомним, 30 июля Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии программной продукции», который, в частности, предусматривает временное освобождение от налогообложения НДС операций по поставкам программной продукции, созданной в результате осуществления экономической деятельности — с 1 января 2013 года до 1 января 2023 года.

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В регионах России продолжают фиксировать вспышки африканской чумы свиней

В регионах Российской Федерации продолжают фиксировать вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщили УНИАН в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), новые вспышки зафиксированы в Тверской области и на Кубани.

«При исследовании во Всероссийском научно-исследовательском институте ветеринарной вирусологии и микробиологии проб патологического материала, отобранного от свиней, павших в одном из крестьянско-фермерских хозяйств в деревне Мишутино Торжокского района Тверской области, выделен генетический материал вируса африканской чумы свиней», - говорится в сообщении.

Кроме этого, при исследовании в Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории проб патологического материала, отобранного от свиней, павших на свинотоварной ферме № 1 ООО «НАТ», Тимашевского района Краснодарского края, выделен генетический материал вируса африканской чумы свиней.

На момент вспышки инфекции на ферме содержалось 2 813 свиней.

В то же время, при исследовании в Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории проб патологического материала, отобранного от свиней, павших на свинофермах ООО «Новые аграрные технологии», Тимашевского района и ОАО «МОК Братковский» Кореновского района Краснодарского края, выделен генетический материал вируса африканской чумы свиней. На момент возникновения заболевания в ООО «Новые аграрные технологии» содержалось 2 000 свиней различных половозрастных групп, в Тимашевском районе содержится около 8 000 свиней, из них более 5 500 голов - в личных подсобных хозяйствах. В ОАО «МОК Братковский» содержалась 2 071 свинья, в Кореновском районе – около 18 500 голов. ООО «Новые аграрные технологии» расположено в 10 км, а ОАО «МОК Братковский» – в 15 км от ближайшего активного очага заболевания – ООО АПК «Кубань-Люкс» Кореновского района. Проводятся мероприятия по локализации и недопущению дальнейшего распространения инфекции.

Как сообщал УНИАН, 7 августа в Краснодарском крае России объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС).

Украина ранее запретила экспорт свиней и продукции из них из Запорожской области в связи со вспышкой на территории области африканской чумы свиней.

Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.

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В Украине денежная масса в июле выросла на 1,4%, монетарная база - на 0,7%

В Украине денежная масса в июле выросла на 1,4% (с начала года - на 5,1%) - до 720,3 млрд грн, монетарная база увеличилась на 0,7% (с начала года - на 2,1%) - до 245 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов в прошлом месяце увеличился на 1,8% (с начала года - на 5,5%) - до 516 млрд грн. В частности, депозиты юридических лиц увеличились на 3,7% (с начала года - сократились на 4,2%), до 174 млрд грн, депозиты физических лиц выросли на 0,8% (с начала года - на 11,2%), до 342 млрд грн.

Общий объем кредитных вложений сократился на 0,2% (с начала года - на 0,1%) - до 792,6 млрд грн.

Объем наличности вне банков увеличился на 0,6% (с начала года - на 4,6%) - до 201,5 млрд грн.

Объем корсчетов банков на конец июля составил 19,9 млрд грн (+8% в июле и -9,2% с начала года). Норматив обязательных резервов составлял 19,8 млрд грн, из которых на отдельный счет в Национальном банке Украины было перечислено 4,4 млрд грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке на конец июля составил 3,7 млрд грн.

В июле объем мобилизационных операций Нацбанка составил только 7 млн грн (с начала года - 16,3 млрд грн), операций по рефинансированию банков — 10,9 млрд грн (с начала года — 37,8 млрд грн).

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2011 году увеличилась на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарная база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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Урожай ранних зерновых почти на четверть меньше прошлогоднего

Украина завершила уборку ранних зерновых, собрано 25,18 млн тонн, что на 23% меньше сбора 2011 г. (32,754 млн тонн).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в пятницу, 10 августа, на пресс-конференции в Киеве директор департамента экономического развития и аграрного рынка Сергей Кваша.

"По состоянию на 10 августа 2012 года в Украине завершился сбор ранних зерновых культур на площади 9,7 млн га. По результатам работы сельскохозяйственных субъектов предпринимательства в Украине собрано 25,18 млн тонн зерна, что на 7,57 млн тонн меньше, чем в прошлом году", - сказал он.

По данным С.Кваши, пшеница обмолочена на 5,623 млн га, собрано 16,287 млн тонн при средней урожайности 29 ц/га (в 2011 г. - 22,252 млн тонн при урожайности 34,4 ц/га), ячмень собран с 3,261 млн га, намолочено 7,146 млн тонн при урожайности 21,9 ц/га (2011 г. - 9,232 млн тонн и 25,5 ц/га). Рожь собрана с 0,298 млн га, намолочено 0,7 млн тонн при урожайности 23,5 ц/га (2011 г. - 0,551 млн тонн и 21,5 ц/га).

Овес собран с 0,3 млн га, намолочено 0,665 млн тонн при урожайности 22,2 ц/га (2011 г. - 0,323 млн тонн и 19,3 ц/га). Горох собран на 212 тыс. га, намолочено 0,364 тыс. тонн при урожайности 17,2 ц/га (2011 г. - 0,382 млн тонн и 15,2 ц/га).

Кроме того, рапс обмолочен на площади 0,532 млн га (97% от прогноза), намолочено 1,187 млн тонн при урожайности 22,3 ц/га.

«Таким образом, если оценивать состояние сбора зерновых, сегодня мы имеем все основания говорить о том, что по основным продовольственным сегментам зернового рынка мы имеем достаточное количество продукции, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в стране», - отметил С.Кваша.

Он добавил, что согласно прогнозу, Украине в целом необходимо для пищевых потребностей в 2012 году 5,24 млн продовольственного зерна, 100 тыс. ячменя, 200 тыс. тонн кукурузы и 450 тыс. тонн ржи.

Напомним, Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.

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Минфин на аукционе 14 августа будет продавать ОВГЗ со сроком обращения 5 и 7 лет

Министерство финансов Украины на аукционе 14 августа, как и планировалось, будет продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком 5 и 7 лет.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Как сообщал УНИАН, Минфин привлек в госбюджет 267,758 млн грн от продажи на аукционе во вторник, 7 августа, пятилетних ОВГЗ. Средневзвешенная доходность бумаг составила 14,18%. Минфин удовлетворил все три заявки, которые были поданы на покупку бумаг.

На семилетние бумаги, которые также предлагались к продаже на аукционе, спроса не было.

Также Минфин заявил, что в августе не намерен размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте ОВГЗ, а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет.

Намерения приостановить продажу валютных ОВГЗ обнародованы после того, как Минфину удалось удовлетворить потребность в валютных ресурсах за счет размещения 18 июля еврооблигаций на 2 млрд долл.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, от продажи правительственных бумаг в январе-июле в бюджет удалось привлечь 65,475 млрд грн, в т.ч. за счет продажи ОВГЗ — 49,489 млрд грн, еврооблигаций — 15,986 млрд грн.

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Украина в первом полугодии увеличила импорт металлопроката на 19%

За I полугодие 2012 года импорт металлопроката в Украину составил 878,4 тыс. тонн, что на 19% больше, чем по итогам I полугодия 2011 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе Украинской горно-металлургической компании (УГМК).

По словам заместителя генерального директора по коммерции УГМК Виталия Ключника, увеличение объемов импорта было обусловлено, в основном, ростом потребления импортной металлопродукции в метизной, металлоторговой, трубной, машиностроительной отраслях. Предприятия данных отраслей увеличили свои закупки в первом полугодии т.г. на 97,1%, 61,7%, 12,6%, 9,4%, соответственно, по сравнению с АППГ. При этом эксперт отметил сокращение объемов ввоза металлопроката предприятиями ГМК – на 20,8% и строительными организациями – на 49,7%.

В июне импорт металлопроката снизился на 11% – до 128,5 тыс. т, по сравнению с маем т.г.

По итогам 6 месяцев т.г. в структуре импорта треть объемов поставленной продукции заняла трубная заготовка, доля которой снизилась до 29,3% по сравнению с 37,1% по итогам первого полугодия 2011 года. Доля горячекатаного листа выросла с 14,3% до 22,5%, удельный вес круга увеличился с 9,7% до 10,3%.

Существенно увеличился импорт арматуры и катанки, их доли выросли с 0,8% до 3,7% и с 0,4% до 1,6%, соответственно. Доля холоднокатаного листа снизилась с 8,1% до 7%, оцинкованного листа - выросла с 8,9% до 11,8%.

В июне 2012 года трубная заготовка поставлялась в основном Оскольским ЭМК и Белорусским МЗ, доли которых в поставках заготовки составили 93,2% и 2,2%, соответственно. Основными получателями импортной заготовки остаются трубные заводы группы «Интерпайп» – 88% в структуре поставок.

Горячекатаный лист в июне 2012 г. поставлялся российскими заводами: Магнитогорский металлургический комбинат и Северсталь, доли которых в поставках составили 69,6% и 17,1% соответственно. Импортный лист поставлялся в адрес трубных заводов группы «Интерпайп» (51,3%), Стахановского вагоностроительного завода (13,7%) и завода Модуль (11%).

Основными импортерами металлопроката в январе-июне 2012 г. являются предприятия трубной отрасли (39,9% от объема импорта), машиностроительные предприятия (20,2%), металлоторговые компании (15,8%), предприятия ГМК (6,6%).

Справка УНИАН. Частное акционерное общество «Украинская горно-металлургическая компания» (АО «УГМК») было создано в марте 1998 года с целью обеспечения широкого круга потребителей необходимым ассортиментом металлопроката высокого качества, предлагая при этом широкий выбор сервисных услуг.

УГМК – официальный представитель металлопродукции ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК); ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД); ПАО «Днепропетровский трубный завод» (ДТЗ).

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«Нафтогаз» в первом полугодии получил убыток 4,458 млрд грн

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2012 года получила чистый убыток в размере 4,458 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, чистый доход «Нафтогаз Украины» в отчетном периоде составил 62,866 млрд грн, а валовая прибыль – 1,615 млрд грн.

При этом указывается, что в январе-июне 2011 года «Нафтогаз Украины» получил прибыль в размере 417,88 млн грн. Чистый доход компании за данный период составил 57,324 млрд грн, валовая прибыль - 5,05 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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