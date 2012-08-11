Умер мэр Енакиево Сергей Рухадзе

Сегодня умер Енакиевский городской голова Сергей Рухадзе.

Данный факт по телефону корреспонденту УНИАН подтвердила заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, начальник Главного управления охраны здоровья ОГА Елена Петряева.

«Да. Умер сегодня», - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования в связи со смертью городского головы Енакиево Сергея Рухадзе, сообщает пресс-служба главы государства.

«Для всех, кто знал и работал вместе с Сергеем Жоржевичем, он останется чутким отцом, любящим мужем, верным другом, взвешенным и мудрым руководителем, Человеком, который верой и правдой служил своему городу и Украинскому государству», - говорится в соболезновании.

«Склоняю голову в скорби и разделяю горькую боль непоправимой утраты, скорбя вместе с вами», - отметил В.Янукович, обращаясь к родным и близким усопшего.

Как сообщал УНИАН, с 8 июля С.Рухадзе находился на лечении в нейрохирургическом отделении Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения (прежнее название – больница им. Калинина). По словам медиков больницы, у С.Рухадзе была тяжелая форма инсульта.

С. Рухадзе родился 9 января 1958 года в городе Енакиево Донецкой области.

Высшее образование получил в Донецком политехническом институте (1975 – 1980 г.) по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

С 1980 года по 1984 год работал старшим механиком, а потом начальником автоколлоны № 1, с 1984 года по 2001 год - директором автобазы производственного объединения «Орджоникидзеуголь».

С 2001 года по настоящее время занимает должность Енакиевского городского головы.

С. Рухадзе является земляком и товарищем Президента Украины Виктора Януковича.

В свое время после В. Януковича он возглавил в Енакиево автобазу ПО «Орджоникидзеуголь».