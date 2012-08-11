Тейшейра говорил с Тимошенко о ситуации в Украине и отношениях с ЕС

Посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра и заключенная экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко говорили о политической ситуации в Украине и о виденье лидером оппозиции построения дальнейших отношений между Украинским государством и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Ж.Тейшейра в Харькове на брифинге после встречи с экс-премьером Ю.Тимошенко, которая отбывает заключение и в это время проходит курс лечения в Центральной клинической больнице «Укрзализницы».

На вопрос журналистов, как посол относится к тому, что Ю.Тимошенко и осужденному экс-министру Украины Юрию Луценко отказано в регистрации кандидатами на очередных выборах в Верховную Раду Украины, Ж.Тейшейра ответил: тот факт, что они не зарегистрированы, проливает свет на то, «почему они в тюрьме».

Говоря о состоянии Ю.Тимошенко, Ж.Тейшейра отметил, что экс-премьер находится «в напряженном эмоциональном состоянии». «Это понятно, потому что она уже год находится в тюрьме, и дела продолжают открываться», - сказал Ж.Тейшейра. Но, отметил посол, «она сильная женщина и хорошо держится».

Получил ли он ответы на вопросы, с которыми приехал на встречу, Ж.Тейшейра сказал, что он «больше слушал, чем спрашивал».

«Я больше приехал как друг», - сказал Ж.Тейшейра, потому что, когда он начал работать в Украине Ю.Тимошенко возглавляла правительство, «наши отношения были динамичными и хорошими, и она всегда была очень конструктивной и дружелюбной».

«А сегодня», - отметил посол ЕС, - я получаю критику моих высказываний о ситуации в Украине от нынешнего правительства». «Ни Тимошенко, ни члены ее правительства, - сказал Ж.Тейшейра, - меня никогда не критиковали».

О том, будет ли посол ЕС докладывать о содержании разговора с Ю.Тимошенко, на брифинге не говорилось.