Анонс на 13 августа
Пресс-конференция Валерия Мунтияна. Прямая линия с председателем Киевской горгосадминистрации Александром Поповым. Пресс-конференция «Попытка рейдерского захвата Лавры: кто и с какой целью пытается захватить исторической заповедник?».
13.08.2012
*Расширенное аппаратное совещание Киевской городской государственной администрации под председательством Александра Попова.
*Пресс-конференция на тему: «Языковой закон подписан: политические и правовые последствия».
*В УНИАН пресс-конференция уполномоченного по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, Евразийского экономического сотрудничества и другими региональными объединениями Валерия Мунтияна на тему: "Вступление в силу договора Зоны свободной торговли с СНГ. Особенности и новые возможности для украинской экономики ".
*В редакции газеты «Известия в Украине» прямая линия с председателем Киевской городской государственной администрации Александром Поповым.
*Пресс-конференция на тему: «Как будет работать в Украине судопроизводство в режиме видео-конференций?».
*В УНИАН пресс-конференция на тему: «Попытка рейдерского захвата Лавры: кто и с какой целью пытается захватить исторической заповедник?».
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