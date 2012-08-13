Анонс на 13 августа

13.08.2012

*Расширенное аппаратное совещание Киевской городской государственной администрации под председательством Александра Попова.

*Пресс-конференция на тему: «Языковой закон подписан: политические и правовые последствия».

*В УНИАН пресс-конференция уполномоченного по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, Евразийского экономического сотрудничества и другими региональными объединениями Валерия Мунтияна на тему: "Вступление в силу договора Зоны свободной торговли с СНГ. Особенности и новые возможности для украинской экономики ".

*В редакции газеты «Известия в Украине» прямая линия с председателем Киевской городской государственной администрации Александром Поповым.

*Пресс-конференция на тему: «Как будет работать в Украине судопроизводство в режиме видео-конференций?».

*В УНИАН пресс-конференция на тему: «Попытка рейдерского захвата Лавры: кто и с какой целью пытается захватить исторической заповедник?».

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