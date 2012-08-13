ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Из-за жары фермеры могут потерять до трети урожая картофеля» пишет: вследствие знойной погоды до 20-30% урожая картошки может сгореть на полях. Приведет ли это к резкому росту цен, пока не известно…

http://delo.ua/business/iz-za-zhary-fermery-mogut-poterjat-do-treti-urozhaja-kartofelja-183031/

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Также «Дело» в публикации «Советник Азарова в 2011 году получил в подарок 4 млн грн» пишет: по 63-му округу самовыдвиженцем идет советник премьер-министра Азарова Николай Петренко. В прошлом году он получил выигрыш в 4 млн гривен и 7,8 тыс. гривен материальной помощи…

http://delo.ua/ukraine/sovetnik-azarova-v-2011-godu-poluchil-v-podarok-4-mln-griven-183073/

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«Дело» в публикации «Авто-будущее: «Дело» протестировало первый в Украине электромобиль» подает результаты своего исследования: iMiev (Mitsubishi innovative Electric Vehicle) - очень тихий, очень комфортный, очень маневренный, очень дешевый в эксплуатации и очень дорогой при покупке…

http://delo.ua/auto/avto-buduschee-delo-protestirovalo-pervyj-v-ukraine-elektromobi-183067/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Доллар готовится к парламентским выборам», в котором пишет: уверения Национального банка и правительства в стабильности украинской денежной единицы не убеждают население прекратить скупать иностранную валюту - из-за страхов за свои сбережения граждане в июле увеличили спрос на валюту до рекордного за последние 9 месяцев уровня – $2,35 млрд. Поскольку банкиры не могут остудить валютный спрос населения, ситуация на рынке в конце лета будет зависеть, в первую очередь, от интервенций Нацбанка…

http://www.kommersant.ua/doc/2000425

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Банки возобновили кредитование», в котором пишет: в июле банкам удалось увеличить объем кредитования населения — их розничный портфель вырос на 347 млн грн впервые за год, тогда как до сих пор он постоянно сокращался из-за очень быстрого погашения валютной задолженности. Участники рынка объясняют рост выдачи гривневых ссуд необходимостью зарабатывать процентный доход на дорогих беззалоговых кредитах. Однако в ближайшем будущем массового кредитования ожидать не стоит из-за слишком высоких ставок…

http://www.kommersant.ua/doc/2000397

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Газета «Сегодня» в материале «Оппозиция грозит отменить Налоговый кодекс» пишет: представители оппозиции собираются оставить 7 налогов из 135…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Oppoziciya-grozit-otmenit-Nalogovyy-kodeks.html

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Также «Сегодня» в публикации «На что украинцы тратят семейный бюджет» пишет: проедать стали меньше, зато больше тратим на развлечения, «коммуналку» и качественную одежду…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Na-chto-ukraincy-tratyat-semeynyy-byudzhet.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Частные вклады подорожают» пишет: в августе в десятку крупнейших банков по средствам населения впервые попал «Русский стандарт». Средневзвешенная ставка по вкладам, от которой ЦБ считает максимально возможную, выросла сразу на 0,5 п. п. Крупнейшие банки готовы побороться за клиентов и повысить доходность депозитов для населения…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2774691/vklady_podorozhayut

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Также «Ведомости» в публикации «Российских туристов подвела авиакомпания» пишут: из-за банкротства итальянского лоукостера Wind Jet в разгар туристического сезона могут пострадать сотни российских туристов. Из России эта авиакомпания выполняла 25 рейсов в неделю…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2774621/ne_rimskie_kanikuly

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Издание «Известия» в публикации «Яхтенную марину Дерипаски в Сочи признали неокупаемой» пишет: Счетная палата РФ и ВЭБ не рекомендуют правительству финансировать стоянку для яхт, которую хочет строить «Базэл» Олега Дерипаски на месте сочинского порта…

http://izvestia.ru/news/532760

(УНИАН)