Енакиево прощается с мэром Рухадзе. На похороны прибыла супруга Президента

13 августа в г. Енакиево Донецкой области проходят похороны мэра Сергея Рухадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, на траурную церемонию прощания, которая началась в 10:00 во Дворце культуры им. 40-летия Победы, ожидают приезд Президента Украины Виктора Януковича.

Официально о приезде Президента в Енакиево пока не объявляли, но весь город буквально оцеплен милицией. Перед зданием ДК всю фото- и видеотехнику журналистов тщательно обследовали представители спецслужб с помощью служебных собак. При этом фотографировать процедуру журналистам запретили, сославшись на то, что это «режимный объект».

В зале ДК у гроба покойного стоит большой венок из живых желто-красных роз от Президента Украины. Рядом – венок от Администрации Президента.

Между те, на похороны мэра Енакиево прибыла супруга Президента Людмила Янукович.

Она возложила цветы к гробу покойного, а затем подошла к родственникам покойного С. Рухадзе. Выразив им соболезнования, супруга Президента села вместе с ними у гроба.

В церемонии прощания также принимают участие руководители городов и районов Донецкой области, бывшие губернаторы области Анатолий Близнюк, Владимир Логвиненко, заместители председателя Донецкой облгосадминистрации, а также столичные чиновники разного ранга. На церемонию прощания также ожидают прибытие Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 августа умер Енакиевский городской голова С.Рухадзе, который с 8 июля находился на лечении в нейрохирургическом отделении Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения (прежнее название – больница им. Калинина). По словам медиков больницы, у С. Рухадзе была тяжелая форма инсульта.

С. Рухадзе родился 9 января 1958 года в городе Енакиево Донецкой области.

Высшее образование получил в Донецком политехническом институте (1975 – 1980 г.) по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

С 1980 года по 1984 год работал старшим механиком, а потом начальником автоколлоны № 1, с 1984 года по 2001 год - директором автобазы производственного объединения «Орджоникидзеуголь».