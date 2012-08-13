Украина инициирует подготовку договора о ЗСТ услугами в рамках СНГ – Мунтиян

Украина сразу после вступления в силу Договора о свободной торговле (товарами) СНГ намерена инициировать вопрос о подготовке договора о свободной торговле услугами в рамках Содружества.

Об этом сообщил правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участницами СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Наш второй этап – создать зону свободной торговли для услуг. Как только первый этап будет оформлен (вступит в силу Договор ЗСТ СНГ – УНИАН), сразу немедленно будет создана рабочая группа. Все правительства командируют свои переговорные группы и мы приступим к этому», - заявил В.Мунтиян.

По его мнению, подготовка документа может занять 6 месяцев.

В.Мунтиян также отметил, что рынок торговли услугами в рамках СНГ составляет приблизительно 9 млрд долл.

Напомним, что Договор о ЗСТ СНГ вступает в силу через 30 дней после того, как третья страна, которая ратифицирована документ, подаст документацию о ратификации в депозитарий СНГ.

На сегодня Договор ЗСТ СНГ ратифицировали Беларусь, Россия и Украина.